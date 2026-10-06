EEUU ha encontrado una isla a 110 km de Taiwán para colocar sus misiles de 185 km de alcance: el objetivo está muy claro

Washington va a llevar por primera vez uno de sus principales “cazabarcos” terrestres a la isla japonesa más cercana a Taiwán. Durante las maniobras Keen Sword de este mes, los Marines desplegarán el sistema NMESIS en Yonaguni, apenas 110 kilómetros al este de la isla, una distancia especialmente significativa porque sus misiles antibuque pueden superar los 185 kilómetros de alcance. La ubicación permite entender la apuesta estadounidense en el Pacífico.

A 110 km de Taiwán. Yonaguni es la isla más occidental de Japón y se encuentra a solo unos 110 kilómetros de la costa oriental taiwanesa. Allí llegará por primera vez NMESIS, el Navy-Marine Expeditionary Ship Interdiction System de los Marines estadounidenses, durante las maniobras conjuntas con Japón previstas entre el 19 y el 29 de octubre.

El salto geográfico es considerable: en los ejercicios Resolute Dragon de 2025 el sistema estuvo desplegado en Ishigaki, situada aproximadamente a 240 kilómetros de Taiwán.

El alcance de sus misiles. NMESIS está diseñado para que los Marines puedan atacar buques desde tierra mediante misiles antibuque Naval Strike Missile instalados sobre vehículos no tripulados y controlados remotamente. Su alcance supera los 185 kilómetros y el sistema puede desplazarse rápidamente entre posiciones costeras o insulares, disparar y volver a ocultarse.

Dicho de otra forma, desde Yonaguni podría amenazar, en un escenario de conflicto, a buques que operasen en una amplia zona al este de Taiwán, precisamente uno de los espacios donde China ha incrementado sus actividades navales, de guardacostas y de investigación.

Hundir barcos sin un gran barco. NMESIS forma parte de la transformación de los Marines para combatir entre las islas del Pacífico y negar determinadas zonas marítimas a una fuerza adversaria. Una pequeña unidad terrestre puede dispersarse por una isla y poner en peligro grandes buques enemigos sin necesidad de enfrentarlos con destructores o cruceros propios.

Estados Unidos ya ha probado este concepto desde Okinawa y desde las islas Batanes de Filipinas, situadas entre 142 y 190 kilómetros al sur de Taiwán, creando posiciones desde las que sus misiles podrían cubrir diferentes accesos alrededor de la isla.

UN VISTAZO A...

Japón se suma. El despliegue estadounidense llegará acompañado por misiles antibuque terrestres de las Fuerzas de Autodefensa japonesas, con más de 100 kilómetros de alcance, también por primera vez en Yonaguni.

Las maniobras establecerán además un centro conjunto de coordinación entre estadounidenses y japoneses y ensayarán la defensa de la isla y la conexión con unidades situadas en otras posiciones. Washington añadirá el sistema MADIS, una defensa aérea móvil concebida para localizar y destruir drones, helicópteros y aeronaves que vuelen a baja altura.

El USS Gabrielle Giffords LCS 10 lanzando un misil de ataque naval

China ve una fortaleza. Pekín lleva meses denunciando el refuerzo militar de las islas japonesas próximas a Taiwán y acusa a Tokio de convertirlas en posiciones avanzadas de confrontación. Analistas militares chinos citados por Global Times señalan que NMESIS obligaría al Ejército Popular de Liberación a incluir Yonaguni entre las amenazas que debería neutralizar en una contingencia sobre Taiwán.

Además, la misma geografía que hace atractiva la isla para Washington también constituye su debilidad. Yonaguni tiene poco espacio y escasa profundidad estratégica, por lo que sus lanzadores podrían convertirse en objetivos prioritarios de vigilancia y ataques de precisión.

EEUU y su barrera de misiles en el Pacífico. Yonaguni encaja en una estrategia mucho mayor que recorre la llamada primera cadena de islas, desde Japón y Okinawa hasta Taiwán y Filipinas. El Pentágono define su objetivo como reforzar la “disuasión por negación”: desplegar suficientes sensores, misiles y unidades móviles para hacer extremadamente costoso atravesar esa barrera y alcanzar el Pacífico abierto.

Sea como fuere, el nuevo movimiento coloca una de esas piezas a 110 kilómetros de Taiwán con un misil capaz de recorrer más de 185: dos cifras que resumen hasta qué punto la competición militar alrededor de la isla se está jugando también sobre el mapa.

Imagen | Department of Defense, U.S. Navy, U.S. Marine

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