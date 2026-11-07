EEUU ha votado en masa contra los centros de datos. Todos, menos un pueblo en Dakota del Norte de menos de mil habitantes

El pasado martes 3 de noviembre, Donald Trump le vio las orejas al lobo con las midterm. Estados Unidos ha hablado en las urnas y ha evidenciado dos cosas: un viraje hacia el partido demócrata y también un no rotundo a los centros de datos tras al menos 40 referéndums locales. Pero siempre hay una excepción que confirma la regla: Harwood. En ese municipio de Dakota del Norte de apenas 940 habitantes votaron en contra de una norma que habría dado más control a sus vecinos y vecinas sobre los datacenters y otros proyectos de gran envergadura.

¿Más control? No, gracias. Vaya por delante algo: no se votó nada sobre el centro de datos de 3.000 millones de dólares que Applied Digital está montando allí, llamado Polaris Forge 2, que está arrendado a Oracle y que, cuando esté operativo, tendrá una capacidad de 280 MW. Lo que se decidía allí era una regla para futuros proyectos por encima de cierto tamaño que habría exigido evaluaciones independientes y audiencias públicas.

Concretamente, el resultado fue 325 "noes" por 105 "síes" y según Blake Hankey, alcalde de Harwood, el texto era confuso y la medida cara para una ciudad tan pequeña, recoge Business Insider.

Rencillas vecinales. A nadie le gusta tener una mole de hormigón enfrente, ni que te suban las facturas de los suministros, ni mucho menos los infrasonidos que no se ven pero se sienten. Obviamente es una gran instalación que directa e indirectamente lleva asociada empleo y consumo, pero entre las razones que han inclinado la balanza de forma anómala (atendiendo al resto de consultas) está su roce con los vecinos de Fargo.

En agosto de 2025, Fargo (que con 136.000 habitantes es muchísimo más grande), intentó anexionarse unos 800 acres (unas 324 hectáreas) al norte de la ciudad. En ese área estaba incluido el solar del centro de datos en construcción de Applied Digital que justo Harwood acababa de aprobar. Tanto Harwood como la empresa se opusieron. Para el alcalde de Harwood, era un intento de quedarse con los impuestos asociados, para el de Fargo era una oportunidad de negocio sobre carreteras, agua y otras infraestructuras. Finalmente, en diciembre Fargo se retiró de la anexión.

Opacidad y confidencialidad. Pero no como hemos visto en los resultados de la consulta, no todo el mundo está a favor de que los grandes proyectos tengan una alfombra roja para proceder en Harwood. Sin ir más lejos, el vecino Mike Swartz explica para Business Insider que la aprobación del proyecto del centro de datos de Applied Digital fue tan rápida que no hubo tiempo de reaccionar: menciona 21 días entre el anuncio y el inicio de las obras, si bien las fechas de la prensa local son de unas cuatro semanas. En cualquier caso, rapidísimo.

El alcalde viene a explicar que lo hizo por una buena causa: según él, firmó un acuerdo de confidencialidad con Applied Digital para evitar que el proyecto se fuera a Fargo, lo que habría dejado al pueblo sin esos ingresos fiscales. En cuanto a Applied Digital, ha asegurado que el proyecto no encarecerá las tarifas de otros usuarios y que la demanda de agua es equivalente a la de dos hogares. Obviamente, es parte más interesada.

Por qué importa. En Estados Unidos el apoyo social a este tipo de instalaciones se ha hundido en apenas un año. En cifras: según Heatmap Pro, hoy el 71 % de los estadounidenses se opondría a tener un centro de datos cerca y el apoyo ha caído del 43 % en septiembre de 2025 al 21 %. Una encuesta de Gallup de mayo ofrece resultados similares: en mayo de este año decían que no el 70 % de las personas estadounidenses encuestadas frente al 47 % de finales de 2025.

Y se está notando: la oposición local ha logrado que se cancelen proyectos por valor de más de 260.000 millones de dólares, según Heatmap. Entre las razones esgrimidas para negarse destacan el miedo por pagar más en las facturas de la luz y el agua o la falta de transparencia. Hay algo claro: los datacenters son auténticos devoradores energéticos: el Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley estima que los centros de datos consumieron el 4,4 % de la electricidad de EEUU en 2023 y podría llegar al 6,7 % y el 12 % en 2028. Y según una encuesta de Fortune, gran parte de la ciudadanía (un 59%) cree que este consumo desmesurado encarecerá su factura.

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