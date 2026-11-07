El hijo con discapacidad de Samantha Vallejo-Nágera protagoniza una obra de teatro: es la enésima polémica vinculada a Master Chef

Roscón (apodo cariñoso de Patrick Aznar Vallejo-Nágera, hijo de Samantha Vallejo-Nágera que se ganó el mote por su Síndrome de Down, o como dice su madre, "porque llegó con sorpresa") debuta el 4 de diciembre en un espectáculo que se llama como él, después de cinco años de que su madre haya recibido abundantes críticas por exponerle en redes. Mientras tanto 'MasterChef', el programa que la hizo famosa, sigue siendo un imán para las polémicas: acaba de reconstruir con IA la madre fallecida de uno de sus jueces.

La obra. 'Roscón, el gran espectáculo de la Navidad' es la obra de teatro en la que el joven de 18 años debuta como actor. Interpreta a Bruno, un chico de una familia con pocos recursos, y Lara Dibildos hace de madre y villana. La obra ha sido presentada por su director César Lucendo como una ejemplo de teatro que da oportunidades reales a las personas con discapacidad, en la línea de producciones como la saga 'Campeones', de Javier Fesser. El propio Roscón había dicho en marzo en 'Y ahora Sonsoles' que quería ser actor de musical o influencer.

Años de exposición. Aunque este es uno de sus primeros trabajos como mayor de edad, Roscón está expuesto a la atención del público desde hace años, ya que su muy mediática madre lo lleva mostrando desde que era pequeño en redes sociales. Vallejo-Nágera afirma que empezó a colgar fotos de Roscón sin ninguna intención y que la gente acabó queriéndole. Esa audiencia ha traído cariño hacia el joven, pero también críticas por la sobreexposición en la que se ve envuelto, y que resume bien los peligros del sharenting.

Broncas y teles. En febrero de 2021, mientras cocinaban tortitas en un vídeo, Roscón dijo que en el colegio bailaba con chicos y ella respondió que los chicos bailan con chicas. Fue tendencia y al día siguiente se disculpó: "Me he expresado mal y nada más". En octubre de 2022 subió un vídeo de su hijo llorando mientras le reñía por ver la tele a escondidas. Anabel Pantoja le escribió: "¿No ves que él no es consciente de la repercusión que puede tener este vídeo?", y Vallejo-Nágera borró la publicación y pidió perdón.

A bailar. La que para muchos fue la gota que colmó el vaso llegó en junio de este mismo año, en el programa '¡De viernes!' de Telecinco, al que acudieron juntos. Roscón se puso a bailar en el plató ante el visible nerviosismo de su madre, que acabó llamándole al orden. Varios espectadores reprocharon a su madre a través de redes sociales que le llamara "como si fuese un perro", aunque otros defendieron su derecho a mostrar en público cómo se divierte.

El plató que la hizo famosa. Vallejo-Nágera dejó el jurado de 'MasterChef' en enero, tras 13 años y 38 ediciones, y la sustituyó Marta Sanahuja. El programa arrastra un historial largo de polémicas. Tras la muerte de Verónica Forqué en diciembre de 2021, el consejo de RTVE anunció una auditoría interna que la corporación desvinculó del caso. Semanas antes, RTVE había calificado de "desafortunada e inoportuna" la imitación del idioma y el acento gallego por parte de los jueces, y también se consideraron poco apropiadas las bromas del jurado sobre el caso Rubiales.

En abril de 2024, cuando la concursante Yurena abandonó el programa, la propia Vallejo-Nágera le reprochó que hubiera puesto por delante su bienestar y Jordi Cruz le señaló la puerta. Dos semanas después, Shine Iberia defendió por escrito que el bienestar emocional de los concursantes es su "absoluta prioridad", una cuestión que está en tela de juicio desde la muerte de Forqué. Son solo unas pocas de una larga ristra de posiciones problemáticas, como la de dar altavoz a la "nutrición natural" contra el cáncer.

Lo último: madres generadas por IA. La última polémica llegó este mismo mes, ya sin Vallejo-Nágera en el jurado. En 'MasterChef Celebrity Legends', el programa sorprendió a Pepe Rodríguez con un vídeo de su madre, Teresa Rey, ya fallecida, recreada con inteligencia artificial. El juez rompió a llorar y celebró poder vivir aquel momento "aunque sea con IA", en un uso de las personas desaparecidas pocas veces visto hasta ese extremo en la televisión pública. El comportamiento de la ex-presentadora con Roscón siempre ha sido polémico, pero desde luego ha tenido un espacio notorio donde germinar.

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