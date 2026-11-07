Hace 600 años, unos conquistadores europeos llegaron a Lanzarote y levantaron una ciudad donde apenas había agua. Ahora sabemos cómo sobrevivieron

Imagina la escena. En 1402, dos nobles aventureros franceses desembarcan para conquistar, evangelizar y colonizar las Islas Canarias. Son Jean de Béthencourt y Gadifer de La Salle y acaban de entrar por la desembocadura del barranco de Los Pozos. Por entonces no se llamaba así. El caso es que se quedan y las cosas van bien. Dos años después, una bula papal convierte el lugar en ciudad y diócesis. Luego se abandona, unos 80 años más tarde, cuando sus vecinos se mudan a Teguise, huyendo del acoso pirata. El arqueólogo Miguel Ángel Hervás lo resume así: solo hubo una ocupación, la del siglo XV.

San Marcial de Rubicón. ¿Cuál fue la primera ciudad de las Islas Canarias? Más allá de los asentamientos indígenas, alguien tuvo que llegar, comerciar con monedas, construir edificios y demás. Al parecer, esas gentes no fueron ni fenicios ni romanos. En octubre terminó la séptima campaña del Proyecto Rubicón, en Yaiza y concluyó con el hallazgo de dos pozos desconocidos, una tercera estructura ligada al agua, un almacén de cal y una posible plaza de acceso a la iglesia. Parece poco pero son las piezas de la logística de una ciudad que duró décadas.

La investigación la dirigen las universidades de Las Palmas de Gran Canaria y La Laguna, con el Gobierno canario y el Ayuntamiento. El director general de Cultura y Patrimonio Cultural, Miguel Ángel Clavijo y la concejala de Patrimonio del Ayuntamiento de Yaiza, Silvia Santana, se personaron para comprobar cómo se enfrentó una pequeña sociedad a una supervivencia sin ríos y sin apenas recursos. Más de seis siglos después, ya sabemos cómo vivieron en San Marcial de Rubicón.

Que no falte agua. Lanzarote no tiene ríos ni manantiales abundantes. Según la crónica Le Canarien, aquel sitio ofrecía puerto natural, agua dulce y terreno fácil de fortificar. La codirectora María del Cristo González cree que los franconormandos desembarcaron aquí porque sabían que había agua. El pozo de San Marcial, el mejor conocido, se estudió a fondo en un artículo de 2022. Las bóvedas se levantaron sobre una cimbra de madera y las dovelas se unieron con mortero de cal y arena e incluyeron una rampa para bestias.

¿Normandos, romanos o fenicios? Durante años, los pozos alimentaron otra discusión. Que si eran anteriores a la conquista, que si era cosa de los romanos (por sus bóvedas de medio punto) o que era fenicio-púnico, por un grabado parecido a la diosa Tanit. Todos estaban equivocados, al menos según el equipo actual. Porque cualquier arqueólogo sabe que el contexto es tanto o más importante que el propio hallazgo, y por aquí apareció cerámica levantina medieval y monedas castellanas, nada romano.

A falta de mejores testimonios orales o documentos escritos, los análisis de laboratorio darán las respuestas que faltan. Porque los pozos de Rubicón tuvieron una vida larga. Siglos después, vecinos de la zona recuerdan haber ido con el burro a por agua. Sirvieron de abrevadero durante siglos.

La cal, el cemento del siglo XV. La cal, tan típica en mi pueblo y tan temida por las quemaduras, servía de argamasa, enlucido para fachadas y pavimento en general. Las casas europeas de Rubicón se hicieron con tapial, tierra amasada que no se había documentado antes en Canarias. Hay suelos enlosados con cal en un edificio de muros gruesos que, según González, podría ser la casa de Béthencourt.

En 2024, el equipo halló un horno de cal, el primero que se excava en Lanzarote. Está en parte tallado en la roca, mide unos tres metros de diámetro y conservaba la última carga de piedra quemada y cal. El almacén de ahora completa el lugar y permite reconstruir cómo se fabricaba y guardaba un material básico para levantar la ciudad.

Otras piezas del puzle. Más allá de los pozos, en el yacimiento se encontró un lote de monedas castellanas de Enrique III que llevan una contramarca con una B gótica. Los investigadores la vinculan, casi sin duda, con el conquistador normando. Es la primera muestra de circulación monetaria en las islas. Y metal: junto a las casas hay mucha escoria, resto de una fragua. Un capítulo de 2024 analiza las torres y su metalurgia. Además, en los mismos niveles aparecen cerámica indígena y colonial, lo que indica muestras de convivencia con parte de la población indígena.

El equipo estima que solo ha excavado una decena de casas y que todavía queda mucho por descubrir porque las estimaciones apuntan a una ciudad bastante más grande. Quedan por encontrar más edificios, pero entretanto los pozos y la cal están arrojando información valiosísima.

Imagen de portada | Gobierno de Canarias

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