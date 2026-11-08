La primera pantalla táctil cosida en una manga funciona tras 50 lavados. La pregunta es si la necesitamos, claro

Un grupo de investigadores de la Universidad de Singapur ha integrado una pantalla táctil funcional en el propio tejido de un jersey, utilizando fibras en forma de hilo que actúan tanto como píxeles como sensores táctiles. Lo curioso es que el tejido sigue siendo lavable, flexible y transpirable. El estudio fue publicado en la revista Nature el pasado mes de octubre. Bajo estas líneas te contamos todos los detalles.

Una pantalla táctil en el tejido de una prenda. Inventos locos de integrar pantallas a camisetas y otras prendas hemos visto muchos, pero pocos han conseguido integrar la pantalla realmente en el propio tejido. El equipo de la NUS, dirigido por el profesor adjunto Tural Khudiyev de su Facultad de Diseño e Ingeniería, afirma que es la primera pantalla táctil integrada en una prenda. Si el enfoque se escala, la ropa podría mostrar información y responder al tacto sin necesidad de ningún panel rígido en su interior.

En detalle. Tal y como exponen en el estudio, la manga utiliza 54 fibras de píxeles, cada una de aproximadamente un milímetro de grosor y con 96 LED. Juntas forman una pantalla de 96 por 54 píxeles que mide 168 por 105 milímetros, con una frecuencia de actualización de 30 fotogramas por segundo y una profundidad de color de 8 bits. Cada fibra tiene su propio canal de control, así que si una se acaba estropeando no afecta a las fibras vecinas, y la pantalla puede registrar varios toques a la vez.

El invento es bastante curioso, ya que además de la pantalla, hay otras versiones que incorporan micrófono, altavoz, sensores de movimiento, orientación magnética, y hasta temperatura y luz ambiental. Así que, tal y como explican en el estudio, con todas estas capacidades se pueden llegar a reproducir vídeos o mostrar fotos, ejecutar funciones como calculadora y brújula, transferir archivos, ejecutar comandos de voz, ajustar los parámetros de la pantalla o leer nuestra temperatura corporal.

La parte difícil. Una placa de circuito es plana, y un hilo no, así que integrar cableado en un sitio tan difícil fue uno de los mayores obstáculos de los investigadores. Comenzaron con diminutos cables aislados, utilizaron un láser para exponer los puntos exactos donde cada chip LED debía conectarse, y humedecieron parte de la superficie de forma controlada para que la soldadura fundida se adhiriera únicamente a esos puntos. Eso les permitió integrar más de 5.000 chips a través de más de 20.000 conexiones eléctricas.

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Tras todo el engorro, las tira de LEDs se introducen en una fibra polimérica multicapa mediante estiramiento térmico, un proceso que estira una estructura calentada para convertirla en un hilo delgado. Una capa sensible al tacto se sitúa debajo de los LED. Presionar la fibra cierra un circuito, y el sistema determina dónde cae el dedo para modificar el comportamiento del píxel más cercano.

“Una fibra tiene una geometría unidimensional y simétrica axialmente, lo que dificulta la construcción de circuitos complejos utilizando enfoques desarrollados para la electrónica bidimensional convencional”, contaba Khudiyev en el comunicado de la NUS.

Uso diario Según los investigadores, la emisión de luz y la respuesta táctil se mantuvieron prácticamente sin cambios después de 50 lavados con detergente en una lavadora convencional y 1.000 dobleces alrededor de un radio de cinco milímetros. También informan de que la pantalla es tan transpirable como el algodón, el poliéster y el tejido vaquero, y se encuentra dentro de los límites de seguridad establecidos para el contacto con la piel.

Otras propuestas. Tal y como cuentan desde Popular Science, el intento comercial más conocido, la chaqueta Jacquard de Levi's y Google, solo ofrecía sensores táctiles y respuesta háptica en el puño, y Google cerró el proyecto en 2023. Hoy por hoy, la mayoría de los tejidos electrónicos o bien adhieren componentes electrónicos a la tela o manejan detección e iluminación sencillas.

Límites. El invento es bastante sorprendente, aunque tiene limitaciones claras. Y es que además de la evidente baja resolución, los investigadores cuentan que, de momento, el audio afecta a la fluidez del vídeo, pues caen los fotogramas cuando hay audio. Además, todavía no hay un enfoque claro sobre cómo alimentar la pantalla ni se sabe cuánto tiempo puede funcionar entre cargas. Además, cabe destacar que una fibra de un milímetro sigue siendo relativamente gruesa para la ropa.

Qué es lo siguiente. El equipo afirma que unos chips más pequeños y unas fibras más finas, ambos compatibles con su método, deberían permitir pantallas más nítidas y grandes. Dado que la electrónica discurre a lo largo de la fibra, las versiones más delgadas podrían tejerse, entrelazarse o bordarse en máquinas industriales estándar, según comparten desde la NUS. Los investigadores también están trabajando en más capacidades de detección y hasta integrar IA en el dispositivo.

Uno de los usos de los que más hablan los investigadores es en salud. “Una prenda podría recopilar continuamente información fisiológica a través de sensores basados en fibras y permitir al usuario acceder a esa información e interactuar con ella directamente a través de su ropa”, contaba Khudiyev.

Imágenes | Universidad Nacional de Singapur

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