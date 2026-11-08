Resulta que el "rey" que llevó a Roma hasta Britania era una mujer: la pista estaba en sus monedas

En el año 43 d.C., el Imperio Romano invadió Britania, si bien desde hace poco sabemos que su "conquista" había empezado antes. El historiador Dion Casio escribió en el siglo III que Verica, gobernante de los atrebates en el sur de Britania y con alianzas con Roma, fue "expulsado" y huyó. Esa huida sirvió como pretexto y facilitó que Claudio invadiera la isla. Hasta ahora, creíamos que Verica, descendiente del rey Commio, era un hombre. Miles Russell, arqueólogo y profesor de la Universidad de Bournemouth, defiende que era una mujer.

El rey era en realidad una reina. El arqueólogo británico expone en Current Archaeology y en su próximo libro "Caratacus: Great king of Britain" que Verica fue reina y lo hace basándose en tres razones: su nombre termina en "a", algo común en los nombres femeninos de la época y que de hecho observamos en las reinas Cartimandua de los Brigantes (en Yorkshire) y de Boudica de los Icenos (en Norfolk).

Buena parte del argumento está en las monedas acuñadas en su nombre y encontradas en Hampshire y Sussex. El segundo motivo es que la palabra «rex» que aparece en ellas es un título de género neutro, de modo que no impide que fuera una mujer. El tercero es la figura representada: "Mientras que otros líderes británicos de la Edad del Hierro que acuñaron monedas representan a guerreros claramente masculinos, Verica es representada como una figura esbelta, femenina y con el pecho descubierto, montada a caballo", explica el arqueólogo.

Las monedas como único texto escrito. Como casi no hay textos escritos de la Britania de la Edad del Hierro, resulta que las monedas son prácticamente el único testimonio escrito que ha aguantado esos 2.000 años. En las monedas aparece asimismo "COMF", que se interpretaban como hijo de Commio, pero que también podría significar hija.

La oportunidad de Claudio. Para Claudio, un emperador del que historiadores romanos como Dion Casio se burlaban presentándolo como débil y fácilmente influenciable por sus esposas, esta invasión fue la ocasión perfecta para demostrar su valía militar. Russell sostiene que en el relato de la conquista de Dion Casio la campaña nace de los susurros de una "femme fatale bárbara", lo que encaja con la imagen de un Claudio manipulable y con que Verica fuera mujer.

Por qué importa. ¿Por qué dar por hecho entonces desde el principio que Verica era un hombre? Russell explica que suele asumirse así «debido a la mentalidad patriarcal de los historiadores clásicos del siglo XIX», como declara para EurekAlert. Y que su papel fue fundamental para la relación especial entre Gran Bretaña y Roma de principios del siglo I d. C. Si Russell lleva razón, la Britania prerromana habría tenido al menos tres líderes políticas de primera línea, todas del siglo I d. C. Además, el arqueólogo considera a Verica la más significativa de las tres. Que usara el término rex en las monedas demuestra, según el arqueólogo, que Verica gobernaba con la plena autorización del emperador.

La teoría de Miles Russell encaja además con un estudio de ADN en el que se analizó más de 50 genomas de cementerios de Dorset, territorio de los durotriges y no de los atrebates y llegó a una conclusión: la mayoría de los individuos descendía de una misma antepasada por línea materna, y los datos apuntan a una sociedad matrilineal y matrilocal en la que los maridos se mudaban a vivir con la comunidad de sus esposas.

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