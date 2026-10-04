Los primeros "expats" de la historia vivían junto al Vaticano: Roma tenía un barrio inglés en el año 950

A pocos pasos de la mítica plaza de San Pedro de Roma, los equipos de arqueología llevan años desenterrando capas de la capital italiana. Sin ir más lejos, en 2023 apareció el largamente buscado teatro de Nerón, pero un poco más arriba había una sorpresa menos impactante en lo arquitectónico pero más reveladora en lo social: unas monedas inglesas del siglo X que son el primer rastro de un barrio medieval del que llevamos oyendo hablar desde el siglo VIII: la Schola Saxonum.

Ya había "expats" ingleses en la Roma Medieval. Rory Naismith de la Universidad de Cambridge y Francesca Tinti de la Universidad del País Vasco han estudiado esas 20 monedas de origen inglés: 14 de las cuales estaban en basureros, oxidadas y pegadas entre sí y el resto aparecieron aquí y allá en los alrededores.

Más concretamente, son 19 peniques de plata y medio penique, acuñados en los reinados de Eduardo el Viejo, Æthelstan y Eadred en las zonas de East Anglia, Kent, Londres y las Midlands occidentales. Junto a las monedas aparecieron restos de trabajo de cuero, hueso y metal. Según el equipo de investigación, esto indica que allí no había un mero albergue de peregrinos, sino un núcleo de artesanía y comercio con una comunidad estable: una suerte de pequeña Inglaterra a orillas del Tíber.

Habemus Schola Saxonum. Hasta ahora, la Schola Saxonum existía en textos, topónimos y tradición, pero no en un sitio físico concreto. Como explica Tinti, profesora de Historia Medieval en la EHU, "antes de este gran descubrimiento, no teníamos pruebas materiales del barrio inglés en Roma".

Además, el equipo de investigación sostiene que los ingleses de la época podían usar su propia moneda en Roma, un privilegio antes desconocido para otros extranjeros y que da una idea del prestigio que tenían. Naismith indica que se han encontrado más monedas anglosajonas de esta época en Roma que monedas papales, lo que indica que existía un flujo enorme de dinero desde Inglaterra.

UN VISTAZO A...

La larga relación entre Inglaterra y Roma. Ese vínculo especial se remonta al menos a finales del siglo VI, cuando el papa Gregorio I organizó una misión dirigida a los ingleses. Como explica Naismith, profesor de Cambridge y autor del estudio, "los anglosajones fueron muy devotos de Roma desde ese momento". Más de un siglo después, hacia el año 727, el rey Ine de Wessex fundó la Schola Saxonum como hostal y capilla para peregrinos, según la tradición que recoge el cronista medieval Roger de Wendover.

Asimismo, los textos medievales mencionan una iglesia dedicada a la Virgen María y dos incendios en el siglo IX. Se dice incluso que Burgred, rey de Mercia (las Midlands inglesas) entre 852 y 874, fue enterrado en esta iglesia tras ser exiliado de Inglaterra por los vikingos. Otros extranjeros, como francos, lombardos y frisones, tenían instituciones similares cerca de San Pedro, pero los anglosajones dejaron más huellas y parecen haber gozado de más privilegios.

Asimismo, hay constancia de la existencia de una iglesia dedicada a la Virgen María y dos incendios en el siglo IX. De hecho, se dice que Burgred, rey de Mercia (los Midlands ingleses) fue enterrado en esta iglesia tras haber sido exiliado de Inglaterra por los vikingos. Otros extranjeros como francos, lombardos y frisones, tenían instituciones parecidas cerca de San Pedro, pero los anglosajones dejaron más huellas y parecen haber gozado de más privilegios.

Una pequeña Inglaterra. Por el tamaño de la muestra y su ubicación diseminada es obvio que más que un tesoro, estas monedas eran una prueba de comercio cotidiano. Como además no hay rastro de que se fundiera plata en el lugar, los investigadores están convencidos de que las perdieron artesanos y compradores.

Rory Naismith calcula que se trataba de una comunidad de probablemente cientos de personas residentes las que conformaban una especie de ciudad anglosajona en miniatura. La zona de actividad artesanal cubre al menos 3.000 metros cuadrados, como recoge Popsci, aunque se desconoce el tamaño total de la Schola.

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