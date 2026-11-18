Los guardias civiles creen que la DGT les quiere premiar por multar. Simple y llanamente. Es, al menos, lo que aseguran después de haber asistido a una reunión del grupo de trabajo en el que se estudian las propuestas para la nueva normativa sobre productividad y, por tanto, el extra a cobrar a final de año.

¿Qué ha pasado? Señalan nuestros compañeros de Motorpasión Moto que la Agrupación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) rechaza lo propuesto en el nuevo borrador de productividad que se está debatiendo para la Agrupación de Tráfico. El motivo es que, según su criterio, la DGT les premiaría por multar y no tanto por vigilar las carreteras.

A preguntas de Xataka, la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) tiene el mismo sentir. Señalan que con la nueva propuesta se prioriza el número de personas controladas por un radar y no tanto por la vigilancia preventiva en las carreteras pese a que el exceso de velocidad no es el primer problema en los accidentes de nuestro país.

"La bufanda". Nos explica la AEGC que a final de año, la Agrupación de Tráfico recibe un extra de dinero por productividad. Es lo que se llama "la bufanda", como coloquialmente se refieren a este añadido a la nómina. Ese dinero se reparte en función de los objetivos de productividad conseguidos.

Lo que denuncia AUGC en un comunicado es que el nuevo borrador premia las sanciones y la vigilancia con radares pero no tanto el control por seguridad preventiva en la carretera. Aseguran que con los cambios propuestos en la última Instrucción de la Jefatura de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil a este respecto, el peso de las denuncias aumenta en un 35 % y el de la prevención se reduce en un 38 %.

¿Por qué? Para entender cómo se consigue "la bufanda", hay que entender cómo funciona. El complemento de productividad se consigue en función a si se han conseguido diversos objetivos que tienen diferente peso en el dinero final que se recibe. Así, las sanciones por denunciar elementos de seguridad que no se llevan puestos correctamente o infracciones generales de seguridad vial tienen menos peso que el de los controlados por radar o en en controles de drogas y alcohol.

Y es que ese complemento no se entrega sólo por el volumen de vehículos "pillados" por exceso de velocidad, se prioriza el número de coches vigilados. Esto quiere decir que las unidades de Tráfico que vigilan nuestras carreteras tienen más alicientes para poner un radar móvil en un punto estático de una carretera muy concurrida que por otra por donde pasen menos coches aunque sea menos peligrosa. O que realicen menos kilómetros de vigilancia en coche o moto por las carreteras.

¿Qué se propone? Desde la AUGC consideran que se debería eliminar el complemento por controlados por un radar o en un control de alcoholemia y/o drogas. Y es que, con el nuevo borrador, los resultados negativos en uno de estos últimos controles no suma pero el positivo puede contar doble si además de la infracción el conductor está cometiendo un delito.

Aseguran, por tanto, que el peso de la vigilancia por prevención se reduce de 73 a 45 puntos sobre el máximo de productividad que se puede conseguir mientras que el de delitos crece de 128 a 173 puntos sobre los 413 puntos como máximo que se pueden conseguir sumando todas las variables.

En un comunicado de la AEGC al que Xataka ha tenido acceso, esta agrupación también propone que se mantengan las puntuaciones en los controles de droga que han dado negativo porque se considera que es un ejercicio de prevención en carretera. Pero, en este caso, abogan por mantener el criterio de controlados por radar tal y como está, no de suprimirlo.

La vigilancia. Es el punto clave, ambas asociaciones lo defienden aunque creen que se debería atender de diferente manera. AUGC propone, como decimos, eliminar los controlados por radas y AEGC lo mantendría (aunque no aumentaría su peso). Sin embargo, ambas tienen claro que hay que hacer más vigilancia en la carretera.

"No puedes dedicar el 80% del servicio a los excesos de velocidad cuando hay otros problemas tan graves como el teléfono móvil", nos señala Fernando García, de AEGC. Y es que las distracciones son el principal causante de los accidentes de tráfico en España.

García asegura que buena parte de esa vigilancia se debería hacer con más kilómetros en carretera patrullando, algo que va bajando porque, como él mismo nos ha asegurado a Xataka en otras ocasiones, no está lo suficientemente valorado en la nómina, especialmente los kilómetros en moto que son más peligrosos.

Foto | DGT

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