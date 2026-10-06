Pere Navarro, director de la DGT: "Hay gente que dice que no se gasta 40 euros en la baliza V-16 por ser una iniciativa de Sánchez"

Han pasado 278 días desde que el uso de la baliza V-16 conectada es obligatoria cada vez que tenemos que, por avería o accidente, bajarnos del coche en mitad de la carretera. La medida llegó cargada de polémica pero es, para la DGT, una buena herramienta de seguridad vial. Y, sin embargo, a la DGT dice estar costándole la implantación.

¿Por qué?

El director de la DGT lo tiene claro.

Una medida de Sánchez. Es a lo que atribuye Pere Navarro, director de la DGT, que todavía no haya quien se ha comprado una baliza V-16 conectada o evita ponerla en su coche cuando se necesita. Las siguientes declaraciones son del programa La Linterna de Cope. Allí, preguntado por la recepción que ha tenido este dispositivo entre los conductores, Navarro ha asegurado lo siguiente:

"Va consolidándose, son todo ventajas. Poco a poco se ha ido incorporando. Hay gente que no se lo cuestiona demasiado. Este verano hemos tenido 160.000 colisiones. Te permite que cuando te conectas, en todos los navegadores dice que hay un coche parado pero la verdad es que nos está costando. El otro día hicimos un análisis en la DGT pero este es un país... tan chungo que hay gente que dice que como esto es una iniciativa del Gobierno, es una iniciativa de Pedro Sánchez... no me voy a gastar 40 euros. Porque realmente no encontramos otros argumentos"

La baliza V-16 conectada. Para entender de lo que estamos hablando, hay que recordar que la baliza V-16 conectada es un dispositivo que obliga la DGT a que pongamos en el techo de nuestro coche en caso de accidente (leve, se entiende) o avería cuando estamos en una carretera secundaria o una autopista.

En estos casos, lo primero que debemos hacer es poner sobre el techo del vehículo la baliza. Ésta despedirá una luz intermitente y se conectará a la nube por lo que si hay otro coche conectado a DGT 3.0 le aparecerá en el navegador como una incidencia en el camino. Una vez colocado, sólo debemos salir del vehículo si hay un lugar alejado donde resguardarse. En ese caso, tenemos que ponernos el chaleco y abandonar el vehículo. Si no lo hubiera, debemos permanecer en el interior.

En caso de no cumplir con esta obligación de llevar con nosotros la baliza V-16 conectada, la multa es de 800 euros. Y aunque se dijo que no se multaría al principio, lo cierto es que la tregua duró seis días.

UN VISTAZO A...

La polémica. Desde que la decisión de imponer la baliza V-16 conectada se hizo oficial, la medida estuvo cargada de polémica. Para hacernos una idea:

Críticos. Aunque si algo ha sorprendido con el tema de la baliza es la autocrítica que se ha expresado desde la DGT en más de una ocasión. Y es que no es habitual ver a Tráfico poniendo en duda sus propias decisiones. Montserrat Estaca, jefa del Área de Telemática de la DGT, en una entrevista a a 20Minutos, reconocía en noviembre que "no lo hemos hecho bien".

Incluso se puso en duda que la medida llegara a aplicarse realmente a partir del 1 de enero. Pere Navarro aseguró que esta obligación se mantendría firme porque, aunque hubo cierta escasez en algunos supermercados o tiendas a última hora, daba igual lanzarla en enero o en verano, la situación iba a volver a repetirse. Eso sí, dijo que los agentes no multarían durante un tiempo prudencial pero sin establecer un marco temporal. Más tarde supimos que ya se habían puesto multas antes de terminar la primera semana de enero.

¿Tiene razón Pere Navarro? Es difícil saber si lo que dice el director de la DGT es real o, sencillamente, se está maximizando algunos de los mensajes que se publican en redes sociales. Lo que es seguro es que en un paseo por Twitter es fácil encontrar cuentas que rechazan la compra de este dispositivo como medida de rechazo frente al Gobierno y otras cuentas que han alimentado bulos como la supuesta vigilancia por parte del Estado utilizando estas balizas V-16 conectadas.

Foto | DGT editada con Chat GPT

En Xataka | La baliza V-16 tiene muchos problemas: que el fabricante apague sus servidores y te deje sin conexión no es uno de ellos