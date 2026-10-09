Fernando García, guardia civil: “Dejar un carril de emergencias en cada atasco sería un caos total”

El pasado 1 de octubre, el Reglamento de Circulación se reformó. La DGT y el Gobierno defienden que con los cambios introducidos se protege más al usuario vulnerable y, especialmente, a los motoristas, los usuarios de patinetes y los ciclistas. Desde hace una semana, ya se está aplicando la nueva normativa.

O, al menos, parte de ella. Es lo que nos recuerda Fernando García Poves, Guardia Civil de Tráfico que lleva desde 2007 haciendo labores de vigilancia en nuestras carreteras. "Además, llevo cinco o seis años como secretario de la AEGC (Asociación Española de Guardias Civiles) donde me encargo de todo lo relacionado con la seguridad vial y los derechos y deberes de los compañeros", nos explica.

Y es que aunque las medidas se anunciaron el pasado verano y son de aplicación desde el 1 de octubre, García Poves nos recuerda que para poder aplicar algunas de esas medidas es obligatorio que la administración también cumpla su parte. Como ejemplo: el uso de arcenes por parte de los motoristas.

Justo por ahí, comienza nuestra charla.

"¿Qué señal? La gente no lo sabe"

"Sí, utilizar el arcén por parte de los motoristas puede mejorar la movilidad. Sobre todo en grandes ciudades y retenciones. Es una reclamación que se ha hecho desde hace mucho tiempo por parte del sector y bueno, creemos que es muy positivo", adelanta Fernando García Poves en cuanto a la mejor vertiente de la norma.

Sin embargo, hay un problema. Este cambio en la normativa sólo en aquellas carreteras donde se haya señalizado previamente esta posibilidad. Eso implica que las administraciones tienen que estudiar si la medida es viable y, llegado el caso, aprobar su uso.

"¿Y qué señal? ¿Dónde tiene que estar esa señal? ¿Cada cuánto me van a recordar esa señal? La gente no sabe qué señal es. No sabemos qué señal va a haber. Yo no he visto esa esa señal que tiene que estar homologada por la DGT. Esto está generando muchísimas dudas", especifica el agente de tráfico.

De momento, la DGT no ha publicado cuál es esa señal que permitirá el paso de las motos por el arcén (siempre limitado a un máximo a 30 km/h) y tampoco se han hecho públicos los criterios que alabarán esta decisión. Además, existe otro detalle a tener en cuenta que dificultará que los motoristas puedan utilizar los arcenes: los carriles de emergencia.

Desde el 1 de octubre, cuando se produzca una retención, los conductores deberán orillarse a su derecha (sólo los del carril en el extremo izquierdo deben hacerlo hacia ese mismo lado) para generar un pasillo central para el paso de vehículos de emergencia. "Es una modificación que se agradece en caso de accidente", nos explica. Pero tal y como está redactada la normativa, Fernando García cree que hay motivos para la confusión.

Porque el artículo artículo 32, denominado Carriles de emergencia, especifica que siempre debemos comportarnos de esta manera. En ningún sitio se especifica que sea como motivo de un accidente. "Figúrate entrar a Madrid. Quizás la redacción del artículo no está completamente clara porque claro, llegas a una situación así y dices: '¿Ahora qué tengo que hacer? ¿Me paro? O sea, ¿me aparto, no me aparto?' Según esa normativa te tienes que apartar. Hacer eso sería un caos. Ya no se podría utilizar el arcén por parte de los motoristas y luego si cada cinco metros vas avanzando y te tienes que ir echando a la derecha y tal, eso sería un caos total", recalca.

Hay, además, otro tema relacionado con los motoristas que preocupa a este agente de Tráfico. La nueva redacción de la normativa señala que los motoristas deben ir equipados con cascos homologados y guantes. "Es fundamental, es algo que debería haberse aplicado hace mucho tiempo", nos explica. "No sólo porque baje la siniestralidad, también para evitar quemaduras profundas en caso de accidentes", nos recuerda.

Pero en esa nueva redacción hay un problema. Se habla de "calzado cerrado que cubra todo el pie" pero asegura que en sus notas informativas, la DGT les señala que éste debe proteger la punta de los pies y el talón. Esto permite que un motorista y un acompañante pueden montar con zapatillas de deporte en lugar de botas. O lo que es peor, que puedan defender el uso de chanclas estilo Crocs que tapan el pie por delante y en el talón.

"Lo primero que se debería intentar es que el usuario de moto, tanto el conductor como el pasajero, fuera consciente de que lo mejor es utilizar calzado cerrado con una suela fuerte. Es lo mejor para el control del freno y de las marchas. No puedes decir por un lado 'calzado cerrado' y por otro 'que cubra el talón y los dedos' porque si tiene un arrastrón por una caída puede perder el tobillo tranquilamente. Si haces una normativa, lo primero es para evitar accidentes y muertes y creemos que eso no se está dando. El usuario lo que está haciendo es darle una vuelta y ver con qué mínimo cumple, cómo puede saltarse la normativa", asegura Fernando García.

Esa falta de consistencia en la redacción de algunas normas o la ampliación de las mismas a futuro es lo que más le preocupa al guardia civil. Si bien cree que muchos cambios son positivos, también señala que se debería ser más preciso en la redacción o primero crear las condiciones para que pueda aplicarse la norma y luego publicarla.

Y es que con los cambios de octubre, hay que tres lagunas evidentes. Hemos tratado la del calzado de los motoristas y la del uso de los arcenes pero lo mismo sucede con los ciclistas que podrán circular a contramarcha en calles de un solo carril y sentido limitadas a 30 km/h. De nuevo, esta norma sólo aplicará en calles señalizadas pero no se ha publicado qué señal lo reflejará ni hay calles que recojan esta peculiaridad a menos que esté aprobado en la normativa municipal de movilidad de una ciudad en concreto.

"Esa medida no nos la vamos a encontrar nosotros en carretera pero creemos que no beneficia a nadie. Y va a empeorar la circulación, obviamente. Se supone que estás preocupado por los ciclistas... ¿y metes esa norma? Creemos que no beneficia ni al ciclista ni al conductor que se lo encuentre de frente que no va a saber cómo reaccionar", recalca antes de terminar con un último tema.

Le pregunto sobre la obligación de dejar cinco metros con el ciclista y que éste circule por el centro de la calzada. Sobre ello, sentencia que no va a mejorar la movilidad. "Al contrario, si estás mirando por el bien del ciclista, haz unos carriles para ellos, tanto en los pueblos como en la ciudad. Si tienes que ir por mitad de la calle vas a producir más retenciones y va a ser más peligroso porque la gente no tiene paciencia".

Foto | DGT y Fernando García Poves

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