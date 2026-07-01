César Franco, ingeniero: "En España no somos inmunes a los efectos del cambio climático, necesitamos intensificar la conservación"

Europa ha vivido una ola de calor inconcebible hasta hace muy poco más allá de los Pirineos y las consecuencias han sido nefastas. Francia atribuye al calor la causa principal de más de 1.000 muertes y en las ventanas se han llegado a ver mantas térmicas para reflejar los rayos del sol y reducir la temperatura en casas que carecen de aires acondicionados.

Las consecuencias en el día ha día han sido demoledoras en buena parte de Europa. Carreteras que se derriten y tranvías que arrastran los materiales que pegan al suelo sus vías. Bomberos que riegan los puentes para que el acero no se fracture. Trenes cancelados porque la temperatura era demasiado alta en su interior.

La situación ha sido tan dramática que en más de media Europa ya miran al sur. Portugal, España e Italia son ahora los referentes a la hora de construir las nuevas infraestructuras, conscientes al norte de nuestras fronteras que estos episodios de calor extremo serán más y más recurrentes.

Pero España tampoco lo tiene tan fácil. Aunque contamos con una evidente experiencia a la hora de lidiar con el calor extremo a la hora de construir nuestras infraestructuras, nuestro país también tiene que mantenerse atento a otros episodios propios del cambio climático.

Aunque en los últimos días se ha popularizado el discurso en redes sociales de que España tiene muchas lecciones que darle al norte de Europa, lo cierto es que nosotros tenemos nuestros propios problemas.

"Compartimos los mismos desafíos de resiliencia que el resto de Europa", nos avisa César Franco, presidente del Consejo General de Ingenieros Industriales y director del máster de Ingeniería Industrial de la UAX.

Nuestros propios retos

Mientras que los vídeos se acumulaban, las lecciones de moralidad se apelotonaban en las redes sociales del sur de Europa. Si has entrado en espacios como X habrás visto comentarios en los que se asegura que en Alemania, Francia, Países Bajos o Bélgica no saben cómo construir.

O que sus infraestructuras no cuentan con juntas de dilatación.

"Es una afirmación inexacta. Las juntas existen y son indispensables en puentes, viaductos y estructuras de hormigón en toda Europa", asegura César Franco quien señala que, además, "el uso de la Vía Sin Juntas (carril continuo soldado) es un estándar internacional" y que también se utiliza en España.

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"La diferencia está en los cálculos. En el centro y norte de Europa se ha priorizado históricamente la resistencia al frío extremo, las heladas, los ciclos de hielo-deshielo y el uso de sales fundentes. Al enfrentarse ahora a olas de calor prolongadas con registros propios de latitudes mediterráneas, los materiales y las temperaturas de neutralización de sus vías se ven sometidos a esfuerzos de compresión fuera de sus rangos históricos de proyecto", explica el presidente del Consejo de Ingenieros Industriales.

La cuestión, por tanto, no es no saber cómo levantar una infraestructura, la cuestión es a qué efectos climatológicos se enfrentan. "Hoy en día el diseño climático ya no se limita al binomio asfalto-acero. El verdadero reto es el riesgo concurrente. Además del calor, España debe afrontar episodios de lluvia torrencial, DANA, temporales, inundaciones y fenómenos geotécnicos asociados. Esto obliga a la ingeniería a centrarse en la estabilidad geotécnica general: el comportamiento de los taludes, la capacidad de las obras de drenaje para evitar socavaciones en puentes, y la monitorización de desmontes para prevenir desprendimientos que interrumpan la circulación", explica Franco sobre nuestro país.

Es decir, mientras que Europa tiene ahora problemas con el calor extremo del verano, España debe tener cuidado con ciclos de lluvias fuertes y recurrentes, algo para lo que, como comprobamos apenas unos meses atrás, no estamos preparados. "Disponemos de un saber hacer regulatorio y técnico muy robusto en escenarios de alta temperatura, pero compartimos los mismos desafíos de resiliencia que el resto de Europa", recalcan desde el Consejo General de Ingenieros Industriales.

Y es que la temperatura puede dilatar las vías de un tren hasta provocar el denominado "pandeo lateral". No es, nos explican, un fallo estructural, se trata realmente de "un colapso por inestabilidad elástica del conjunto del sistema (vía-sujeción-traviesa-balasto)". También puede perder esta estabilidad el ligante del asfalto que "si supera su temperatura de reblandecimiento, pierde viscosidad. La mezcla pierde rigidez y resistencia a la deformación, y bajo tráfico pesado pueden aparecer roderas, ondulaciones o exudaciones (superficies pegajosas)", nos explica César Franco.

Esas problemáticas en España no las tenemos porque estamos adaptadas a ellas pero desde el Consejo General de Ingenieros Industriales avisan: "Disponemos de un saber hacer regulatorio y técnico muy robusto en escenarios de alta temperatura, pero compartimos los mismos desafíos de resiliencia que el resto de Europa. Nuestra red afronta retos vinculados al envejecimiento de los activos y la necesidad de intensificar la conservación preventiva. La ventaja de España es la experiencia en el comportamiento de materiales bajo calor; el reto común europeo es la financiación y la velocidad de adaptación de las redes existentes a la nueva normalidad climática".

Y es que España y Europa afrontan el mismo problema. Ambos tienen que detectar la manera de convertir sus infraestructuras en aptas durante episodios climatológicos extremos para los que no fueron diseñados. La Unión Europea, nos recuerda César Franco, "exige que las redes principales sean plenamente operativas y resilientes frente a riesgos naturales con horizontes a 2030, 2040 y 2050" pero el problema es que, todo indica, no estamos avanzando lo suficientemente rápido.

Foto | Julian Hochgesang y Consejo General de Ingenieros Industriales

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