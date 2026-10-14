Fernando García, guardia civil de tráfico: "cobramos 100 euros más que otros agentes. La gente no quiere jugarse la vida por ese dinero"

"Puedes hacer un viaje de Madrid a Alicante y no cruzarte con ninguna patrulla cuando antes te cruzabas con tres o cuatro"

Las palabras son de Fernando García, guardia civil y portavoz de la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC). Esta agrupación denuncia que no tienen medios suficientes para vigilar las carreteras como debieran. Hay pocos agentes y son menos los que se quieren presentar a los exámenes. Tanto que en la última oferta hay muchas más plazas que candidatos.

Un vacío. Es lo que denuncian desde esta asociación. Existe un vació de plazas que no se podrán rellenar con los nuevos candidatos. "Tan solo se han convocado 20 plazas para el examen previo de Atestados B y 40 plazas para cabos para atestados C", aseguran en el comunicado. Cifras que consideran "insuficientes".

Pero el problema no es ese. O no es sólo ese. En la asociación señalan que sólo hay dos aspirantes para las 20 plazas que han salido a oposición en la categoría de Atestados B y otros cuatro aspirantes a cabo para Atestados C. Es decir, de aprobar los seis candidatos, sólo se habrían cubierto un 10% de las plazas disponibles y eso que aseguran que esas 60 plazas ya son de por sí insuficientes. Los números que se esconden son todavía más preocupantes. En total, hay 160 plazas para guardias civiles y solo van a ir 51 aspirantes.

¿A qué se dedican? Entre las competencias para un guardia civil dentro de la categoría de Atestados B encontramos las siguientes:

Inspeccionar y controlar la investigación avanzada de siniestros viales, como asumir las diligencias e informes que le encargye la persona al mando, servir de contacto con las autoridades judiciales, fiscales o médicos forenses.

Asesorar al mando y formar al nuevo personal en materia de investigación de accidentes.

Comprobar que se cumple la normativa en materia administrativa y penal.

En cuanto a la categoría de Atestados C, encontramos las siguientes:

Llevar a cabo la investigación avanzada de los siniestros viales.

Vigilar que se cumplen las normas administrativas y penales pero, además, llevando a cabo las actuaciones legales pertinentes si se observan infracciones, especialmente en caso de consumo de alcohol y/o drogas.

Ejecutar las normas y los procedimientos de la Agrupación de Tráfico para la realización de los servicios de la modalidad de atestados.

A esto hay que sumar las labores habituales de vigilancia, con las jornadas completas circulando por la carretera, bien en coche o en moto.

¿Por qué la falta de interés? Lo que señalan desde esta agrupación es que existe una clara falta de interés por tomar esas posiciones dentro de la Guardia Civil por falta de incentivos. Atendiendo a las cifras publicadas, un Guardia Civil cobra, antes de aplicar trienios, unos 26.000 euros brutos al año. La cifra para los cabos aumenta por encima de los 28.000 euros brutos anuales.

Estas cifras van en aumento con el paso de los años (acumulando trienios) y existen una serie de complementos que pueden elevar la cifra a final de año. Por ejemplo, los agentes de la agrupación de tráfico tienen un complemento específico superior al de otros puestos dentro del cuerpo. También existen complementos por nocturnidad o disponibilidad. Eso sí, no todos estos complementos suman en las pagas extra de invierno y verano.

Fernando García, guardia civil de la Agrupación de Tráfico y portavoz de AEGC, explica a Xataka que "los salarios han subido pero no nuestros complementos. Ahora la diferencia con seguridad ciudadana (que no tiene esos complementos específicos) es menor. Así que la gente no está dispuesta a venirse a Tráfico. Antes había una diferencia de unos 500 euros por esta especialidad, que además es más penosa, así que compensaba. Hoy son 100 o 120 euros más y la gente no está dispuesta a irse a una especialidad que cada vez está peor. Por ese dinero prefieres elegir otra y poder quedarte destinado en tu casa o cerca".

Más allá del salario. Además del dinero recibido a final de mes, la agrupación habla de falta de incentivos. Fernando García coincide: "antes la especialidad de tráfico era una de las que mejores medios tenía. Los mejores coches, las mejores motos... pero desde la crisis del 2008, se eliminó más de un millón de euros al presupuesto y eso ha tenido sus consecuencias".

Explica este agente que "sigue habiendo buenos medios pero no son los de antes. Antes los coches y las motos se cambiaban asiduamente y donde se tenían 10 a disposición hoy hay uno. Ahora nos encontramos con motos con 200.000 kilómetros y coches con 500.000 kilómetros. Además, cada vez están teniendo más problemas.

El portavoz de AEGC también apunta que "antes te cambiaban el casco cada 5 años porque te decían que era peligroso y se utilizaban primeras marcas. Hoy no utilizamos esas porque no encaja en el presupuesto. Nos daban dos trajes y hoy ya solo uno. Los polos van contados... Normal que la gente diga 'encima de que voy a estar arriesgando la vida, no me merece la pena andar con estas".

Más vigilancia. Una de las reivindicaciones de AEGC es que parte del dinero que se recauda con los radares cada año vaya a aumentar la plantilla. Según sus cuentas, hay unos 9.000 agentes de tráfico en activo pero son necesarios unos 11.000 para realizar las labores de vigilancia que son, a su juicio, necesarias en la carretera.

"Si no hay vigilancia, si cada vez somos menos agentes en Tráfico, la gente lo sabe y dice 'voy a coger el móvil. Total no va a haber un motorista para verme'. Tú te puedes hacer un viaje de Madrid a Alicante y no cruzarte con ninguna patrulla cuando antes te cruzabas con tres o cuatro", explica García quien, a su juicio, la falta de agentes está propiciando "la gente se relaje y haya mucha más siniestralidad".

Y apunta a las condiciones en las que se trabaja: "no es que queramos los mejores coches y las mejores motos porque sí. Queremos estar cómodos las ocho horas que estamos encima de una moto o patrullando con un coche. Eso influye en la vigilancia que podemos hacer".

Foto | DGT

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