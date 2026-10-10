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Intentó robar un radar subido a un patinete y ahora se enfrenta a una pena de dos a cuatro años de cárcel

Un vecino de La Roda es el principal sospechoso de intentar robar un radar móvil y haberlo dejado inutilizado

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Alberto de la Torre

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Octubre de 2025, unos agentes de tráfico esperan pacientemente junto a la carretera. Delante, un radar móvil capta la matrícula de todos aquellos que superan la velocidad máxima permitida. Instantes después, el radar deja de fotografiar, roto en el suelo. 

Casi un año después, hay un sospechoso.

¿Qué ha pasado? La Guardia Civil ha detenido a una persona sospechosa de intentar robar un radar móvil. Los hechos, explican medios como Cadena Ser o La Razón se remontan a octubre de 2025 cuando una persona a bordo de un patinete eléctrico intentó robar un radar móvil que estaba en funcionamiento en la carretera N-301, en las inmediaciones de La Roda (Albacete). 

El presunto autor de los hechos se enfrenta ahora a dos graves acusaciones. Una de ellas contempla una pena de prisión de dos a cuatro años por dejar inutilizado el equipo siendo los daños superiores a los 1.000 euros. 

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¿Por qué? Para entender lo sucedido hay que remontarse a octubre del año pasado. Entonces, una patrulla de Tráfico se encontraba junto a la carretera nacional N-301 realizando labores de vigilancia. En ese momento, un usuario de un patinete eléctrico apareció para intentar robar el equipo. 

La intervención del agente más próximo impidió que esto sucediera pero la intervención acabó con el cinemómetro fuera de servicio. A continuación, el agente trató de perseguir al ladrón, pidiendo refuerzos. Sin embargo, esta persona consiguió escapar entre los caminos anexos a la carretera, siempre según la versión que ha hecho pública la Guardia Civil. 

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¿Y ahora? Señalan en la información que fue a finales de septiembre cuando los agentes consiguieron detener al sospechoso. Y es que la persona que intentó robar el radar se había vestido completamente de negro, con casco integral y gafas oscuras para no ser reconocido. 

Finalmente, el sospechoso ha sido detenido en la localidad de La Roda y para dar con él ha tenido que intervenir el GIAT (Grupo de Investigación y Análisis del Tráfico). Estos agentes están especializados en rastrear por redes sociales las infracciones relacionadas con la seguridad vial. 

En este caso, se cree que la persona sospechosa es quien robó el radar porque, entre otras investigaciones, se ha comprobado que se jactaba de haber realizado la acción y animaba a otros usuarios a hacer lo mismo, explican en 20 Minutos.

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¿Cuál es el castigo? Según ha informado la Guardia Civi, a este sospechoso de 32 años se le acusa de haber infringido los artículos 263.1 o el 265 del Código Penal en el que se señala que inutilizar los medios (aunque sea de forma temporal) que utilizan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad conlleva una pena de prisión de dos a cuatro años cuando el daño supera los 1.000 euros. En este caso, el daño se ha valorado en 4.000 euros.

Además, también se tendrá en cuenta la tentativa de hurto, recogido en el artículo 234 del Código Penal, donde se señala que la pena de prisión puede ir de tres a seis meses o quedarse entre los 15 días y los tres meses. 

Foto | MG en Unsplash

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