A 104 km/h por Benidorm: la Policía intercepta un patinete eléctrico modificado tras una persecución de cine

Un patinete eléctrico trucado protagonizó el pasado sábado una persecución por el centro de Benidorm tras saltarse un control policial. El vehículo había sido manipulado de tal manera que podía alcanzar una velocidad de unos 104 km/h, cuatro veces por encima del límite legal, y acabó chocando contra una de las motocicletas de la Policía Local que intentaban interceptarle. Como cabía esperar, el conductor ha sido denunciado por conducción temeraria.

Cómo empezó todo. El incidente ocurrió durante uno de los controles rutinarios que la Policía Local de Benidorm realiza a diario sobre vehículos de movilidad personal (VMP). Quique Tortosa, portavoz del cuerpo, explicaba a Radio Sirena COPE que estos dispositivos sirven para verificar que los usuarios circulan por las zonas habilitadas y que sus vehículos cumplen con las condiciones técnicas exigidas.

En uno de esos controles, los agentes detectaron un patinete que se desplazaba a una velocidad claramente superior. Cuando intentaron darle el alto, el conductor pasó de todo y escogió huir.

Fuga. Tal y como afirman los medios, el patinete recorrió aproximadamente dos kilómetros por varias calles del casco urbano antes de ser interceptado. Durante ese trayecto alcanzó una velocidad punta de 104 km/h, cifra verificada a posteriori por los equipos de medición de la Policía.

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La persecución se desarrolló en pleno centro de Benidorm, y todo acabó cuando el patinete colisionó contra una de las motocicletas policiales.

Imagen compartida por la Policía Local de Benidorm en redes

Inspección. Una vez interceptado, los agentes sometieron el vehículo a una revisión técnica. Ahí fue cuando los resultados confirmaron que el patinete había sido manipulado para poder superar ampliamente los 25 km/h que marca la normativa como velocidad máxima para este tipo de dispositivos. Tampoco tenía seguro de responsabilidad civil ni certificado de homologación, dos requisitos que ahora son obligatorios para circular legalmente con uno de estos vehículos.

Las sanciones que le caen. El conductor acumula de esta manera varias denuncias: conducción temeraria, circular con un vehículo con características técnicas alteradas y ausencia de la documentación reglamentaria. La multa por llevar un patinete trucado puede llegar a los 500 euros, pero la falta de seguro eleva ese importe de forma significativa, con sanciones que pueden alcanzar los 3.000 euros, dependiendo del caso, según apuntan en Somos Eléctricos. El patinete quedó requisado.

Un delito recurrente. No es el primero ni será el último de este tipo en España. Otro ejemplo reciente fue el incidente en Las Palmas de Gran Canaria el pasado mes de abril. Aquí, tal y como apunta el medio, un patinete eléctrico también llegó a los 104 km/h, con la particularidad añadida de que el conductor también dio positivo en drogas.

“Los VMP no son juguetes y su manipulación y uso indebido no sólo está prohibido, sino que puede poner vidas humanas en peligro”, contaba Tortosa al medio Todo Alicante. El uso de este tipo de vehículos se ha masificado en España, y el hecho de que sea relativamente sencillo trucarlos los hace aún más peligrosos.

Imagen de portada | Yiting He

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