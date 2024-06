25.000 dólares de multa por conducir un patinete eléctrico trucado: Toronto ha decidido aplicarles mano dura

Los patinetes eléctricos son un problema para la ciudad de Toronto. Uno que han solventado de manera sencilla y tajante: están prohibidos desde 2021. En Canadá, cada municipio tiene la potestad para permitir o no su uso y, de momento, Toronto se cierra en banda.

En la ciudad se ha debatido recientemente si deben formar parte de un proyecto piloto para decidir, finalmente, si se abre la puerta a este tipo de vehículos. Pero todo esto no deja de ser, en parte, un pequeño juego dialéctico porque por las calles de Toronto no es raro ver personas que disfrutan de sus patinetes eléctricos.

A pesar de la prohibición, CBC News recoge que el uso del patinete eléctrico no ha hecho más que aumentar en los últimos años. La demanda en las tiendas, aseguran en su artículo, no para de crecer aunque los vendedores se ven en la obligación de recordar que este tipo de vehículos no se pueden utilizar en la calle.

La sanción, explican, va desde los 60 a los 90 dólares. El problema, señalan algunos políticos, es que la policía no se está empleando en hacer cumplir la ley. En 2023, solo 89 usuarios de este vehículo de movilidad personal fueron sancionados por moverse en un patinete eléctrico por las aceras.

Una cifra extraordinariamente baja para una ciudad que tiene casi tres millones de habitantes. No hablamos de cometer una infracción, hablamos directamente de utilizar un tipo de vehículo que no está permitido por lo que su solo uso ya es motivo de sanción.

Pero estas multas de entre 60 y 90 dólares no son nada comparado con lo que enfrenta el dueño de un patinete eléctrico que fue descubierto por la Policía.

Circulando entre el tráfico y a una velocidad que le permitía superar sobradamente al resto de conductores para salvarse del atasco, fue grabado en un tiktok que no tardó en viralizarse. Y no fue por las imágenes, fue por lo que explicaba la Policía local.

Trucado y prohibido: hasta 25.000 dólares de multa

Como decíamos, en Canadá solo un puñado de ciudades, como puedes ver en este enlace, permite circular con un patinete eléctrico. Éstos, igual que sucede en Europa, están obligados a no sobrepasar un velocidad máxima. En nuestro continente es de 25 km/h, en Canadá es de 24 km/h.

Por eso mismo la Policía de Toronto puso rápidamente el ojo en un usuario de un patinete eléctrico que se movía con soltura entre el tráfico rodado. Como contaron en este Tiktok, circular en un patinete eléctrico en Toronto no está permitido. Mucho menos si está trucado y supera los 24 km/h.

La forma de actuar en este caso es la misma que sucede en España con las bicicletas eléctricas o los patinete eléctricos. Ambos vehículos deben dejar de entregar potencia cuando se alcanzan los 25 km/h. De no ser así, estaríamos hablando de un ciclomotor, con todo lo que ello implica.

En el vídeo canadiense, el policía explica que el conductor del patinete eléctrico está incurriendo en diversas infracciones. La primera es, evidentemente, la de moverse con un patinete eléctrico por las calles.

Pero, además, pasa a listar todas las normas que se está saltando. Como el patinete eléctrico supera los 24 km/h debería considerarse una motocicleta, lo que obliga a contar con una licencia específica para el control de este vehículo, de la que carecía. Si se consideraba una motocicleta, el patinete eléctrico también debía contar con placa de matrícula y un seguro. Evidentemente, tampoco contaba con estas obligaciones.

El resultado de la factura: entre 5.000 y 25.000 dólares de sanción.

Imagen | Let's Kick

