Contra el calor extremo, los agentes de la Guardia Civil quieren elegir entre la moto o el coche. Y que no lo decidan sus jefes

Ha llegado y se ha colocado en el centro del debate. El calor y qué hacer para remediarlo es uno de los temas candentes cada año. Aplicar o no nuevas medidas contra un verano que cada vez llega antes y se marcha más tarde empieza a ser parte recurrente de la conversación general. Desde las aulas y los niños a los agentes de la Guardia Civil.

El calor. Sofocante y sostenido. El mismo que da muy pocos respiros entre mayo y septiembre, cuando no octubre. Vivimos en un país que se está caldeando y qué hacer para sobrellevarlo de la mejor manera posible es algo que nos repetimos a partir del mes de mayo. Las desgracias, de hecho, parecen haber sido el único motivo que nos han hecho reflexionar.

Uno de los últimos grandes debates gira en torno al calor que hace en los colegios. No es el único. Las alertas climatológicas han modificado ya los horarios de los trabajadores más expuestos, como barrenderos u obreros. Y hay un grupo que ya defiende que se encuentra en la misma situación: los agentes de la Guardia Civil.

¿Qué reclaman? La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) está reclamando a los mandos superiores que permitan a los agentes que vigilan en tráfico que sean ellos los que decidan si se suben o no a la moto o, por el contrario, prefieren patrullar en coche. El motivo es evidente: el calor.

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Además, esta asociación reclama que no les obliguen a llevar el chaleco con airbag cuando se superen los 32ºC de temperatura, alegando que es una prenda que dificulta la evacuación del calor.

¿Por qué todo esto? Estas reclamaciones han vuelto a tomar fuerza porque la AUGC se ha reunido con la Jefatura de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil para hacerle llegar sus peticiones. Y es que esta última es la encargada de decidir los criterios técnicos a tener en cuenta para decidir cómo se trabaja.

Pero el conflicto, explican nuestros compañeros de Motorpasión Moto viene de atrás. En julio de 2025, el informe PSI-08-25-OPCM del Servicio de Prevención de la Guardia Civil señaló que era recomendable no llevar el chaleco airbag por encima de los 32ºC. Más tarde, en diciembre, en el Pleno del Consejo de la Guardia Civil se decidió que la utilización de este chaleco y la decisión de tomar la motocicleta o utilizar el coche recaería sobre el agente "según su propio criterio profesional, sin necesidad de autorización ni impedimento alguno", según la AUGC. Y recalcan que el Mando de Operaciones se comprometió a dejar esto por escrito.

Lo que han trasladado nuevamente desde esta asociación a la Jefatura de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil es que este compromiso nunca se materializó y que, al contrario, una circular de mayo volvió a recalcar que el chaleco airbag era obligatorio hasta los 35ºC y que es el Mando de Operaciones el que decide en último término si el agente se sube o no a la moto, en lugar de prevalecer el criterio de este último.

Los riesgos. Las reclamaciones de los agentes se basan en el calor extremo al que se ven sometidos encima de la motocicleta cuando las temperaturas superan con mucho los 30ºC. Hay que tener en cuenta que un motorista se enfrenta al calor ambiental pero también está expuesto al generado por la propia moto y el uso del equipamiento de seguridad.

Los riesgos de circular sobre la moto con calor extremo son evidentes: mayor fatiga, proliferación de dolores de cabeza o posibles mareos.

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