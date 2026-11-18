Fujifilm lleva décadas siendo uno de los principales productores de cinta magnética. El problema es que el desplome del coste del almacenamiento en discos duros y SSD dejó obsoleta a esta tecnología, y su uso se limitó a unos escenarios empresariales muy reducidos.

El disparatado precio de los chips de memoria de almacenamiento y su escasez han vuelto a sacar a las cintas magnéticas del armario y paradójicamente, lo ha hecho para ser utilizada por la tecnología que ha provocado la mayor crisis de suministro de ese sector: la inteligencia artificial.

El renacer de la cinta magnética. Fujifilm empezó a desarrollar el almacenamiento en cintas magnéticas en los años 50 y la llevó al ámbito audiovisual. Desde 2000 la vende como soporte de datos, un negocio maduro, de los que dan poco ruido pero le genera ingresos fijos periódicos.

Sin embargo, algo ha cambiado en los últimos meses. Fujifilm ha anunciado que invertirá unos 10.000 millones de yenes (que equivale a unos 57 millones de euros) en su planta de Odawara hasta 2028. Con ello quiere multiplicar por cinco la producción de cinta magnética con respecto a 2025. Según Tom's Hardware, esta es la mayor cifra de Fujoifilm en los últimos 20 años para este negocio, y se centra en cartuchos de gran capacidad: la LTO-10 guarda 40 TB nativos.

Un seguro digital desconectado. El volumen de cinta LTO enviado cayó un 9% en 2025, hasta 160,3 exabytes, tras el récord de 176,5 exabytes de 2024. En el primer trimestre de 2026 subieron el número de pedidos un 57% interanual.

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La cinta encaja con los datos fríos, esos que se guardan durante años y se consultan muy pocas veces. IDC calcula que, con la proliferación de los modelos de IA, el mundo generará 718 zettabytes en 2030, cuatro veces más que en 2024. Centros de datos, bancos y laboratorios ya la usan para sus copias, y CERN mantiene archivos en este formato para almacenar datos científicos.

Por otro lado, la cinta magnética tiene otra ventaja importante. Un cartucho guardado en una estantería no está conectado a ninguna red, así que un ataque remoto no puede acceder a esos datos. Esa separación forma parte de las estrategias de "air gap" que utilizan muchas empresas, en las que se mantienen copias de seguridad actualizadas desconectadas de la red. El consorcio LTO cita la ciberresiliencia entre las causas del incremento de la demanda.

La paradoja del precio. Cuanta más demanda de memoria tiene la IA, más cara se pone para el resto del mercado. Un SSD empresarial de 30 TB cuesta unos 22.600 dólares, unas 18,6 veces más que un disco duro. Su precio se ha multiplicado por 6,5 en el último año. Western Digital y Seagate tienen el stock de vendido hasta 2027.

Un análisis de Fujifilm con Brad Johns Consulting cifra el gigabyte de cinta en un centavo de dólar. La equivalencia en disco duro es entre 3 y 3,5 centavos. Un centro de datos puede usar los tres tipos de soportes, según la frecuencia con la que se consulte cada tipo de dato.

Una cadena menos tensionada. El nuevo auge de las cintas magnéticas llega a empresas que pocos asocian con la IA. Nikkei detalla que Toray y otras firmas fabrican la película de la cinta, mientras que compañías como Dowa Holdings producen el recubrimiento magnético. Su cadena de suministro y producción es distinta de la que tiene la producción de semiconductores para memoria. Por ahora, la IA no parece causar escasez de cartuchos.

El resto de tipos de almacenamiento sí se está moviendo. Kioxia y Sandisk invertirán 5 billones de yenes (unos 28.400 millones de euros) en seis años para ampliar su producción de SSD. Toshiba gastará unos 341 millones de euros para duplicar su fábrica de discos duros en Filipinas. Es decir, la demanda de cinta magnética no es lo único que crece.

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Imagen | Unsplash (Ruslan Zaplatin)