Lidl ya ha colgado en su web y app su nuevo folleto dedicado al Black Friday para la semana que viene y, la verdad, es que hay multitud de dispositivos que merecen la pena. Uno de ellos es este calientapiés Vitalcontrol, ideado para los más frioleros y que llegará a sus tiendas físicas y online, el próximo lunes 23 de noviembre por 21,99 euros.

Si no quieres esperar a que llegue a Lidl, en Amazon hemos encontrado también un producto de este tipo y a buen precio. Este de la marca Alpina es el más vendido en estos momentos y ofrece tres niveles de calor y su funda es lavable. Su precio es de 24,99 euros.

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Calor rápido, consumo mínimo y seis niveles de temperatura

Este calientapiés Vitalcontrol de Lidl está diseñado para ofrecer confort térmico localizado de forma inmediata sin necesidad de encender la calefacción de toda la vivienda. Con una potencia de 100 W, alcanza rápidamente la temperatura deseada con un gasto energético muy reducido.

Es un aliado ideal para poner debajo del escritorio mientras teletrabajas o a los pies del sofá por la noche mientras estás viendo la televisión, para tener los pies calientes sin tener que invertir mucho dinero.

Su diseño tipo bota envolvente con interior mullido permite introducir los pies con holgura (incluso si tienes un número de pie grande -hasta el 47-) y disfrutar de un tacto suave y agradable. Además, ofrece seis niveles de temperatura regulables a través de su mando integrado.

Otra de sus funciones destacadas es la desconexión automática de seguridad. Tras aproximadamente 90 minutos de uso continuo, el sistema se apaga automáticamente, evitando sobrecalentamientos y aportando total tranquilidad si te quedas dormido en el sofá, por ejemplo.

⚡ EN RESUMEN: oferta para calientapiés vitacontrol ✅ LO MEJOR Bajo consumo eléctrico (100 W): permite mantener los pies calientes gastando una fracción mínima de electricidad frente a un radiador o calefactor convencional.

permite mantener los pies calientes gastando una fracción mínima de electricidad frente a un radiador o calefactor convencional. Apto para pies grandes (hasta talla 47): no resulta agobiante ni estrecho. ❌ LO PEOR Requiere estar conectado a un enchufe... Su cable ofrece margen suficiente para usarlo cerca del sofá o el escritorio, pero limita la movilidad si necesitas levantarte a menudo. 💡 CÓMPRALO SI... Tienes los pies siempre helados en invierno, pasas muchas horas sentado teletrabajando o estudiando, y buscas un sistema barato, seguro y de bajo consumo para entrar en calor sin encender toda la calefacción. ⛔ NO LO COMPRES SI... Buscas una solución inalámbrica para caminar por casa con los pies calientes (en este caso te convendrán más unas zapatillas térmicas recargables o calcetines calefactables con batería).

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Imágenes | Webedia y Vitalcontrol (Lidl)

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