Las dos películas más taquilleras del año comparten tres actores, las dos más esperadas de diciembre comparten una actriz y el nuevo James Bond ha coincidido con Zendaya en tres estrenos en 2026. La impresión que dan estos nuevos repartos de jóvenes estrellas es que Hollywood tiene actualmente un reparto fijo y con muy pocas variables.

Pattinson 007. Amazon MGM Studios acaba de anunciar que Robert Pattinson será el nuevo James Bond en la próxima película de la franquicia, que dirigirá Denis Villeneuve, un papel que el actor describe como "el honor de una vida". El propio comunicado repasa un año especialmente fértil para el intérprete: 'El drama', 'La Odisea', 'Primetime' y 'Dune: Parte Tres', que llega en diciembre. Todo ello compaginado con el rodaje de 'The Batman Part II'.

Cambio de planes. En septiembre de 2025, el equipo de Villeneuve buscaba a un británico poco conocido de entre veintitantos y treinta y pocos años. Por contra, Pattinson tiene 40 y lleva la capa de Batman desde 2022, y ya se habla de él como el actor más asentado que ha recibido nunca el papel. El fichaje interesa sobre todo por lo que retrata: en una saga donde el personaje siempre ha ido por delante del actor, el papel ha acabado recalando dentro del grupo reducido de intérpretes que copa los grandes estrenos del año.

Zendaya es el núcleo. Este año, Zendaya ha sido Emma en 'El drama', Atenea en 'La Odisea' y MJ en 'Spider-Man: Brand New Day', y cerrará 2026 como Chani en 'Dune: Parte Tres'. Coincide con Pattinson en tres de esos cuatro títulos. ¿Más casos? Tom Holland es su compañero de reparto en dos: Telémaco en 'La Odisea' y Peter Parker en la de Spider-Man. Ojo a Jon Bernthal también: Menelao en ‘La Odisea’ y Punisher en ‘Brand New Day’. Visto de otro modo: dos de las películas más taquilleras del año comparten tres actores.

Y muchos más nombres propios: Anne Hathaway suma cinco estrenos, entre ellos ‘El diablo viste de Prada 2’ y la película de Nolan. Florence Pugh hizo un cameo en ‘Spider-Man’ y el 18 de diciembre estrena el mismo día ‘Dune: Parte Tres’ y ‘Vengadores: Doomsday’. En esta última coincide con Pedro Pascal, que en mayo protagonizó ‘The Mandalorian and Grogu’. Timothée Chalamet entró en 2026 con ‘Marty Supreme’, la película más taquillera de la historia de A24, y lo cierra con ‘Dune: Parte Tres’.

¿Por qué existe esta concentración de actores? Fácil: la taquilla. 'Spider-Man: Brand New Day' (2.521 millones de dólares), ‘La Odisea’ (1.805 millones) y ‘El diablo viste de Prada 2’ (693 millones) suman 5.020 millones este año: el 47% de lo que recaudan las diez películas más taquilleras del año, y el 64% si solo se cuentan las siete de imagen real. Universal comunicó en septiembre que ‘La Odisea’ ya era la película más taquillera de su historia, y el primer fin de semana en que coincidió con ‘Spider-Man’ ambas se repartieron el 94,6% de la recaudación.

Concentración de poder. Un estudio de la Universidad de California contó 128 estrenos de los grandes estudios en 2006 y 66 en 2025, y sus autoras lo atribuyen a una estrategia deliberada de concentrar el dinero y las pantallas en cada título. En taquilla se nota: en 2019 hubo 20 películas que superaron los diez millones de entradas, y en 2025 fueron 12. Una lectura posible es que, con la mitad de estrenos que hace veinte años, cada película pesa el doble en las cuentas del estudio.

Y detrás de la cámara, igual. El circuito también es reducido al otro lado de la cámara. Nolan, que ya funciona como una franquicia en sí mismo, y Villeneuve se reparten a Pattinson y a Zendaya, y Bond ha ido a parar al actor con el que Villeneuve acababa de rodar 'Dune'. Todo eso impacta en los calendarios: ha habido retrasos en rodajes y estrenos porque Hathaway ha tenido que promocionar cinco películas en seis meses.

Una cuestión de público. Todos estos intérpretes apelan a públicos distintos. La generación Z es la que más entradas compra y adora a Zendaya y a Holland, los millennials veneran a Hathaway y a Pascal, y Pattinson conecta con los dos públicos. Sin embargo, no siempre funciona: Pascal no evitó que ‘The Mandalorian and Grogu’ firmara el peor estreno de Star Wars en la era Disney. Y Pattinson no salvó ‘Mickey 17’, mientras que el casi siempre infalible Tom Cruise encaja con ‘Digger’ una pérdida que se estima en unos 250 millones.

Excepciones que confirman la regla. 'Obsession', la película de terror del youtuber Curry Barker, se rodó en 20 días con 750.000 dólares con un reparto mayoritariamente desconocido. Es la décima película más taquillera del año, con 521 millones recaudados. Este año, los directores formados en YouTube están ganando a Disney en taquilla. El círculo de elegidos, en cualquier caso, busca rápido nuevos miembros: al parecer su protagonista, Inde Navarrette, ya prepara su debut en Marvel.

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