Tom Cruise pierde 250 millones con ‘Digger’, pero quien de verdad pierde es el cine de autor más ambicioso

El panorama del cine actual cambia a toda velocidad. En marzo, Warner se llevó diez Oscar con un par de películas de alto presupuesto, pero claramente enmarcanles como cine "de autor". En octubre, una superproducción en esa misma línea, 'Digger', se ha estrellado en taquilla con un timing terrible: la semana en que el estudio cambia de dueño. No es difícil imaginar de qué se está hablando en las reuniones de emergencia de los nuevos ejecutivos de Skydance.

Malos tiempos para la sátira. 'Digger', la sátira de Alejandro G. Iñárritu con Tom Cruise como magnate petrolero, recaudó 8 millones de dólares en Norteamérica en su primer fin de semana, del 2 al 4 de octubre. Ningún estreno de Cruise como protagonista había funcionado tan mal desde los 6,7 millones de 'Leones por corderos', una película indiscutiblemente menor y carente de la ambición de 'Digger'. Ahora sabemos que se calcula que la película perderá unos 250 millones al final de su recorrido comercial.

Es decir, estamos ante el mayor fracaso de la carrera de Cruise y una de las mayores catástrofes de Hollywood en los últimos años. Aún queda lejos de legendarios descalabros como el 'John Carter' de Disney, pero se acerca. Los directivos de Skydance, el conglomerado que acababa de quedarse con Warner, se toparon con semejante abismo al tomar el control de la compañía esa misma semana. Además, para sumar catastróficas desdichas al estreno, Warner financió la película entera sin socios, a diferencia de proyectos como ‘Dune’, colaboración entre Warner y Legendary.

Cuánto ha costado. Durante el estreno se hablaba de un coste de 125 millones, pero tras rebasar el calendario de rodaje previsto, sumar gastos como el sobrecoste causado por un problema con las prótesis de Cruise que cubrió el seguro y añadir los gastos de marketing, se habla más bien de entre 160 y 180 millones. La propia Variety calculó que ‘Digger’ necesitaba unos 350 millones en taquilla mundial para no perder dinero, aunque un portavoz de Warner lo rebajó a 300. Con 21 millones en todo el mundo en su primer fin de semana y una previsión de Skydance que no pasa de 40 millones en total, solo queda el alquiler digital premium como forma de levantar un poco el cuadro. Pero no mucho.

El trato de Cruise. 'Digger' es la primera película del acuerdo que Warner Bros. Discovery anunció en enero de 2024 para que Cruise desarrollara y protagonizara películas originales y de franquicia, con una secuela de 'Al filo del mañana' como prometedor estreno futuro. En aquel comunicado, los copresidentes de cine Michael De Luca y Pam Abdy (ya fuera de la compañía con la absorción de Paramount) decían que el entonces CEO David Zaslav les había encargado "traer a Tom Cruise de vuelta a Warner Bros". Juntar a Cruise con Iñárritu, uno de los tres cineastas que han ganado dos años seguidos el Oscar a la mejor dirección, era un plan sin fisuras.

Cine de autor de altos vuelos. Digger encajaba en la ristra de películas de autor de alto presupuesto que impulsaron De Luca y Abdy, y que les ha dado alegrías y fracasos. Por ejemplo, en marzo ganaron seis Oscar para ‘Una batalla tras otra’, incluido el de Mejor película, y cuatro para ‘Los pecadores’. Pero no todo fueron alegrías: en 2025 ‘Mickey 17’, de Bong Joon-ho perdió entre 75 y 80 millones en salas, y ‘The Bride!’, de Maggie Gyllenhaal, se quedó en 24 millones de taquilla.

Y la compra. El 6 de octubre, Skydance cerró la compra de Warner Bros. Discovery. David Ellison, hijo de Larry Ellison, prescindió de De Luca y Abdy y puso el cine de los dos estudios en manos de Dana Goldberg y Josh Greenstein, que ya dirigían Paramount Pictures. Se dice que Abdy respondió a la llamada de Ellison en la que le comunicó el despido con un seco: “Buena suerte. Te he dejado 39 películas”. Skydance se queda con una cartera de franquicias que va de ‘Top Gun’ y ‘Harry Potter’ a ‘The White Lotus’ y ‘Bob Esponja’. Se compromete a estrenar al menos 30 películas al año, cada una con 45 días de exclusiva en salas.

Goldberg y Greenstein prometieron a su plantilla “apuestas audaces junto a éxitos populares”. Sin embargo David A. Gross, consultor de taquilla, escribió tras el estreno que la nueva dirección decidirá pronto qué tipo de películas quiere de Warner, y recordó que Paramount no tiene un historial reciente de grandes películas de autor como esta 'Digger'. Este verano ya contábamos que el éxito de ‘La Odisea’ retrataba un mercado que ingresa más con menos películas y que el público paga por salir de casa para ver espectáculo. Ah, y lo más inquietante: que Hollywood tiene una memoria inquietantemente despiadada para los fiascos. Por ejemplo, el desastre de 'Howard el pato' apartó a Marvel del cine durante años.

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