Avatar ya no es la peli más taquillera de la historia, 'Vengadores: Endgame' le quita otra vez el número uno

Hay duelos en el cine que marcaron una época, como el de los Jedi contra los Sith. También hay batallas que, pese a no librarse en pantalla, sí que lo hacen fuera de ella. Como ocurre en el duelo de taquillas: hay una pugna por hacerse con el número uno del "box office". 'Avatar' y 'Vengadores: Endgame' son las protagonistas.

"Ahora tú, ahora yo". Cuando 'Endgame' llegó a las salas en 2019, las expectativas estaban en lo más alto. Y no pareció que decepcionase, ya que en su primer fin de semana la película triunfó con mayúsculas. De hecho, tiene varios récords Guinness, como el de ser la película que más rápido obtuvo sus primeros 1.000 millones de recaudación: a 'Vengadores: Endgame' le bastaron cinco días.

Marvel superó en su momento a la primera entrega de 'Avatar', que era la que ostentaba el récord de taquilla. Dos años después de ese inolvidable 2019, 'Avatar' recuperó el primer puesto antes de que 'Avatar 2' se estrenase en los cines. Y en esta partida de tenis que parecen estar jugando las dos, 'Endgame' se apunta un punto de set y partido.

Vengadores: Endgame. Imagen de Disney

Llegó la versión extendida. Con la aparente sequía de creatividad que vive Hollywood, y su necesidad de seguir rentabilizando éxitos anteriores, Disney reestrenó 'Vengadores: Endgame' con una versión con material nuevo que incluye algunas escenas extra, añadidas para allanar el terreno a la futura 'Vengadores: Doomsday'. Este nuevo paso por las salas ha desembocado en la recuperación del guantelete de la taquilla.

Según informó el medio Deadline, 'Endgame' superó de nuevo a 'Avatar' en la recaudación de taquilla. Concretamente, el total asciende a más de 2.925 millones de dólares. Deadline destaca que Marvel ha sumado 14,4 millones de dólares a nivel mundial solo durante el último fin de semana, una cifra que no está nada mal si tenemos en cuenta que los cines mantienen estrenos de peso aún en cartel. Como 'Coyote Vs. Acme', 'Resident Evil' o 'Spider-Man: Brand New Day'.

Un signo de nuestros tiempos. Que una película de hace siete años siga sacando dinero en las taquillas da que pensar. Porque ¿no hay otra manera de atraer público a las salas que reestrenando éxitos pasados? Estrujar la gallina de los huevos de oro ya no es válido solo para las secuelas, Hollywood va a exprimir hasta la última gota de sus viejas glorias. Añadiendo un pequeño caramelo para que sigamos picando.

'Vengadores: Doomsday' se estrenará el 17 de diciembre en cines, ya va quedando menos. Todo parece indicar que su predecesora mantendrá hasta entonces el récord de taquilla, pero quién sabe: lo mismo a James Cameron le da por rescatarla en cines antes de Navidades.

Vía | MoviePilot

Imagen de portada | Disney

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