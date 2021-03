'Avatar' vuelve a ser la película más taquillera de la historia: supera a 'Vengadores: Endgame' tras un reestreno en China

'Vengadores: Endgame' era, hasta ahora, la película más taquillera de la historia. Con un presupuesto de 356 millones de dólares y una recaudación global de casi 2.797 millones de dólares, la peli de los hermanos Russo consiguió desplazar a 'Avatar', de James Cameron, de lo más alto del podio. Sin embargo, 'Avatar' ha recuperado su corona después de haber sido reestrenada en China.

Así lo adelanta Hollywood Reporter, que asegura que la vuelta de 'Avatar' a las salas chinas ha conseguido elevar su recaudación a 2.800 millones de dólares. Solo durante la tarde del sábado consiguió recaudar ocho millones. Por lo tanto, 'Avatar', que se estrenó en 2009 y de la que todavía no se ha conocido secuela, vuelve a ser la película más taquillera de la historia, mientras que 'Endgame' se queda en un nada desdeñable segundo puesto.

Passing the gauntlet back to you... @JimCameron Thanks for the beautiful art @bosslogic . pic.twitter.com/URSxUMzf8D

Tanto Marvel como los hermanos Russo no han dudado en felicitar a James Cameron por su hazaña con sendas publicaciones en Twitter. Desde Marvel Studios han dicho "Felicidades a James Cameron, Jon Landau y a toda la nación de los Na'vi por reclamar la corona de la taquilla. Os queremos 3.000". Los hermanos Russo, por su parte, han escrito "Pasando el guante de vuelta" y mencionando a James Cameron.

Según ha expresado Jon Landau, que fue el productor de Avatar, "estamos orgullosos de haber conseguido este hito, pero por lo que Jim y yo estamos más contentos es porque la película haya vuelto a los cines en estos tiempos sin precedentes, y queremos darle las gracias a nuestros fans chinos por su apoyo". Ha afirmado, además, que sigue trabajando en la "próxima película de Avatar".

Congratulations to @JimCameron ,@JonLandau , and ALL of Na'vi Nation for reclaiming the box office crown! We love you 3000. @OfficialAvatar pic.twitter.com/WlMWRcL15y