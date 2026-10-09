Hay ricos que compran mansiones, y luego está Larry Ellison, que compra barrios enteros para sus empleados

En la primavera de 2023, los vecinos de una exclusiva urbanización privada de Florida notaron, de la noche a la mañana, que todas las casas que había en venta en el vecindario habían retirado su cartel de venta.

El rumor corrió más rápido que las escrituras, pero nadie sabía quién había comprado tantas casas de golpe. Unos decían que era Mark Zuckerberg y otros apostaban por Elon Musk. La verdad era bastante más peculiar, porque el comprador iba a pisar nunca ninguna de aquellas, aunque sus inquilinos sí visitarían la suya a diario.

Quiero un barrio y lo quiero ya. Tal y como contó The Wall Street Journal, la agente inmobiliaria de propiedades de lujo Kimmie Cruz recibió en marzo de 2023 el aviso de un colega que quería visitar con urgencia todas sus casas de la exclusiva urbanización Palm Meadows Estates, al norte de Boca Ratón. Había un cliente muy interesado en comprar unas diez viviendas en la zona. De hecho, tanta era la urgencia, que Cruz acabó visitando a propietarios cuyas casas ni siquiera estaban a la venta. "Esta es la oportunidad de venderla sin tener que ponerla en el mercado", les decía.

Días después, aquel comprador con prisas reveló su identidad y llegó rodeado de guardaespaldas. Era Larry Ellison, fundador y presidente de Oracle, así como el titular de la octava mayor fortuna del mundo con un patrimonio estimado en 183.000 millones de dólares.

Ocho casas para el servicio. Finalmente, el acuerdo de compra se cerró por ocho casas, con operaciones se cerraron entre mayo y junio de 2023 a través de una sociedad con sede en California, por casi 10 millones de dólares. Una de las parejas que le vendió su casa cuenta que Ellison pago 1,2 millones por su casa de tres habitaciones por la que en 2019 había pagado 567.000 dólares. Por algo dicen que las prisas son malas consejeras, sobre todo a la hora de comprarse ocho casas.

Sin embargo, el millonario no tenía intención de mudarse al barrio. En realidad, aquellas iban a ser las casas para el personal de servicio de su mansión. Entre ese personal se encuentran los tutores de los cinco hijos menores de Ellison. En Florida es muy habitual que los hijos de los millonarios estudien en casa y aprenden varios idiomas. De hecho, es tan común que, en ocasiones, los multimillonarios hasta levantan sus propios colegios.

UN VISTAZO A...

Urbanización Palm Meadows Estates

A 30 minutos del trabajo. La elección de la urbanización en la que debían ubicarse las casas no fue casualidad. Ellison vive en Manalapan, en una finca en primera línea de mar llamada Gemini que compró en 2022 por 173 millones marcando todo un récord en Florida.

Entre la mansión de Ellison en Florida y las nuevas casas de los profesores de sus hijos hay unos 30 minutos en coche. Lo suficientemente lejos como para alejarse de los estratosféricos precios de las mansiones en primera línea de playa, pero lo suficientemente cerca para tenerlos a mano para cuidar de la educación de sus hijos. Para alguien con una fortuna de 183.000 millones de dólares, esa inversión apenas supone el 0,005% de su patrimonio.

El barrio no se lo tomó bien. No obstante, en Palm Meadows no todos aplaudieron la mudanza de sus nuevos vecinos. Algunos propietarios criticaron que una sola empresa acumulara tantas casas, y la asociación de vecinos cambió la normativa para que los grandes inversores no puedan llevar a cabo operaciones de compra de esas dimensiones que incrementan artificialmente el precio de las viviendas.

La alcaldesa del condado de Palm Beach, Maria Sachs, explicaba el motivo del malestar de sus vecinos y admitía en 2025 que "nuestros trabajadores esenciales y proveedores de servicios están quedando fuera de nuestra zona por los precios". Peter Mahler, de una agencia de personal doméstico, declaraba al WSJ que ofrecer alojamiento a sus empleados "puede ser una decisión muy inteligente" si quieres que tus empleados lleguen a tiempo al trabajo.

Zuckerberg y Musk también lo hicieron. Ellison no es el único millonario que ha optado por una estrategia similar acaparando casas en torno a su mansión principal para alojar al personal de servicio de la casa formando una especie de complejo privado. Zuckerberg lleva años comprando casas junto a la suya de Palo Alto. Ya ha gastado 110 millones en al menos 11 propiedades, con cámaras, patrullas privadas y vecinos hartos.

Musk fue más lejos y, en lugar de comprar casas alejadas para el personal, compro varias mansiones cercanas para reunir allí a todos sus hijos y al personal que les cuida y educa.

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