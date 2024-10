Elon Musk tiene 11 hijos de tres madres: se ha comprado tres mansiones para vivir "en comuna", según el NYT

Elon Musk ha completado ya la mudanza de sus empresas a Texas, tras los problemas judiciales de Delaware que estuvieron a punto de hacerle un importante roto de 46.000 en sus arcas personales.

Esta mudanza parece haber generado en el millonario la necesidad de crear un nuevo hogar para su familia, aunque esta no responde a los cánones ortodoxos. Para empezar, ya tiene un lugar al que llamar hogar. Según acaba de publicar The New York Times, el millonario habría comprado un complejo de tres mansiones en Austin en el que pueden instalarse sus 11 hijos y sus tres respectivas madres.

Un nuevo hogar en el corazón de Texas. Según datos publicados por el diario estadounidense, Elon Musk habría cambiado su austero cubículo de 35 m2 en los alrededores de las oficinas de SpaceX en Boca Chica, por una lujosa mansión en una exclusiva zona residencial de Austin.

Según fuentes del NYT, nueva casa de Musk cuenta con una superficie 1.300 metros cuadrados y rememora la arquitectura de la Toscana italiana. No es la única propiedad que el millonario ha comprado en la zona. En los últimos meses, el multimillonario habría invertido alrededor de 35 millones de dólares en la compra de dos mansiones más. Una de ellas, de seis habitaciones, se encuentra situada justo detrás de la primera, con la idea de crear un complejo en el que fortalecer sus lazos familiares reuniendo a toda su descendencia en un solo espacio.

Elon Musk habría comprado una tercera casa a pocos metros de las otras dos, y sería donde se alojaría Elon Musk. Fuentes del diario estadounidense aseguraban que el Musk habría pagado un precio entre el 20% y el 70% superior al precio de mercado por hacerse con esas propiedades.

Una familia muy extensa. Elon Musk es un convencido pronatalista que ya suma 11 churumbeles con edades comprendidas entre los 20 años y los pocos meses de vida. Todos ellos nacidos por vía de fecundación in vitro y de tres madres distintas. Eso explica por qué la mayoría de ellos son gemelos, mellizos o trillizos. Algunos de ellos cuyo nombre es imposible pronunciar.

Según contaba en su biografía Walter Isaacson, Musk tuvo su primer hijo en 2002 junto a su primera esposa, Justine Musk, que lamentablemente murió por muerte súbita de lactante con solo diez semanas. Algo que Justine confirmó en una entrevista. Desde entonces, el millonario ha optado por técnicas de reproducción asistida para tener a sus 11 hijos con dos madres más: Claire Boucher, conocida como Grimes, y Shivon Zilis, ejecutiva de Neuralink que, oficialmente, no ha sido pareja de Musk.

Una casa para la familia. Según The New York Times, Elon Musk ha propuesto el complejo de mansiones como lugar de residencia para sus hijos y sus madres, como un espacio en el podrían convivir todos los hermanos unidos, manteniendo la independencia para sus madres.

Por el momento, solo Shivon Zilis, directiva de Neuralink y madre de tres de los hijos más pequeños de Elon Musk, ha sido la única que ha accedido a mudarse al complejo residencial con sus hijos. Grimes, que hasta no hace mucho residía en Austin, se encuentra en plena disputa con el millonario por la custodia de sus hijos, por lo que no parece mostrarse muy receptiva con la idea. Tampoco parece estarlo Vivian, una de sus hijas mayores fruto de su matrimonio con Justine Musk, que declaró en una entrevista para NBC no querer saber nada de su padre.

Musk predica con el ejemplo. No hay duda de que las adquisiciones inmobiliarias de Musk en Texas reflejan su visión de la paternidad y su creencia en la necesidad de incrementar la natalidad de forma global. Musk ha reiterado en varios mensajes a través de su perfil de X, que tener hijos debería considerarse un asunto de "emergencia nacional" por los bajos niveles de natalidad en el mundo.

Un barrio discreto para un personaje público. Los nuevos vecinos de Elon Musk aseguran que saben cuando el millonario se encuentra en casa por el aumento en la seguridad de la zona y por otros detalles, como la llegada frecuente de servicios a domicilio. "Sigo pensando que, con tanto dinero, probablemente tendrá muchos caprichos y pronto hará otra cosa", dijo al NYT Jim Lewis, un ranchero jubilado que vive cerca de la casa donde se aloja Musk.

En los últimos años, Elon Musk se ha visto forzado a reforzar su personal de seguridad, especialmente desde que ha mostrado públicamente su apoyo a Donald Trump como candidato a la Casa Blanca.

En Xataka | Elon Musk no ha ofrecido su esperma para crear una colonia en Marte. Pero no sería descabellado

Imagen | Unsplash (Jakub Żerdzicki), Wikimedia Commons (Gobierno de India)