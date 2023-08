Musk se propuso hace años no tener nunca una casa. Por eso vive en una caseta prefabricada de 35 metros cuadrados

Según el ranking de millonarios de Blomberg, Elon Musk vuelve a ser el hombre más rico de mundo. A pesar de esa condición, el magnate de la tecnología se sale de la norma habitual de los millonarios y vive de forma austera en una pequeña casa de alquiler prefabricada de apenas 35 m2.

Un millonario excéntrico. La cantante y madre de los dos últimos hijos de Elon (tiene 10), Grimes dijo en una entrevista para Vanity Fair que el millonario “[…] a veces vive por debajo del umbral de la pobreza”. La artista relata los gustos austeros de su ya exmarido, y el poco apego de Musk a las propiedades. Así lo confirma Walter Isaacson, que en septiembre presenta una biografía oficial sobre Elon Musk.

Elon el sintecho. Al contrario que otros millonarios como Jeff Bezos, que parece haberle cogido gusto a eso de comprar fastuosas mansiones, Musk ni siquiera tiene una vivienda en propiedad.

Según su biógrafo y la hemeroteca, la única vivienda conocida del hombre más rico del mundo es una pequeña casa prefabricada de poco más de 35 m2 instalada en los terrenos de SpaceX en Boca Chica, Texas, desde donde es testigo de excepción de los lanzamientos de los cohetes de la compañía. Resulta llamativo que el hombre más rico del mundo viva en un espacio menor que muchas mascotas de millonarios.

La casita de Elon. Según su biógrafo, Elon vive de forma modesta en una casa prefabricada de 35 m2 valorada en 50.000 dólares. La vivienda en sí es propiedad de Space X por lo que Elon debe pagar un alquiler a la empresa. Tal vez en esta ocasión haya aprendido de su turbia experiencia inmobiliaria con Tesla. El propio Elon bromeaba en X sobre su casita cuando la adquirió en 2022.

El biógrafo ha publicado en Twitter X una foto del interior de la pequeña casa de 2 habitaciones de Musk. En concreto se trata de una foto del salón en el que llaman la atención la escultura de un cohete y una katana japonesa sobre la mesa. Tampoco pasa inadvertida una cazadora exclusiva de piel con el parche de Tesla Plaid Mode que no está disponible en su tienda. En definitiva, una estancia austera en la que cuesta hacerse a la idea que vive el hombre con la mayor fortuna del mundo.

La promesa de Musk. Siendo padre de 10 hijos y divorciado en varias ocasiones es fácil que cualquiera no tuviera financiación suficiente como para tener una casa propia. Pero no debemos olvidar que hablamos de una fortuna estimada en 217.000 millones. Elon Musk no tiene viviendas a su nombre por convicciones propias. Tal y como lo explicaba en una Ted Talk con Chris Anderson, donde reconoció que no tenía vivienda propia “Actualmente vivo en casa de amigos, ni siquiera dispongo de una casa en estos momentos, por lo que cuando voy a otras cuidades, literalmente me quedo en casa de amigos”.

El millonario prometió vender sus propiedades para ayudar a financiar sus planes de colonización de Marte. El magnate era propietario de seis mansiones en zonas exclusivas de Los Ángeles y está cumpliendo sus promesas porque en 2022 vendió la última de ellas por unos 31 millones de dólares. Entre ellas había joyas como la antigua casa del actor Gene Wilder que vendió al sobrino del mismo con la condición de que se mantuviera tal y como la tenía su tío. Otras cuatro, las vendió en un lote al millonario inversionista Ardie Tavangarian por 50 millones de dólares.

