Elon Musk no ha ofrecido su esperma para crear una colonia en Marte. Pero no sería descabellado

Una de las mayores obsesiones de Elon Musk, y a la que ha dedicado (y lo sigue haciendo) gran parte de su fortuna, es llegar a Marte y establecer una colonia humana en el planeta rojo. A ser posible, mientras todavía siga vivo para verlo.

Tal es su empeño en conseguir ese objetivo que, según un reportaje en el New York Times, el milmillonario fundador de Space X, padre de 12 hijos, incluso habría ofrecido voluntariamente su esperma como semilla para iniciar esa colonización.

No es cierto y Musk lo ha desmentido. Si bien es cierto que, dado el carácter transgresor del millonario, dichas afirmaciones no habrían sorprendido a nadie, el propio Elon Musk se apresuró a desmentir al diario norteamericano con un mensaje en X.

“Lo mejor es escuchar esas mismas palabras en las entrevistas que he hecho desde hace años. No he ‘ofrecido voluntariamente mi esperma’. A nadie en SpaceX se le ha ordenado trabajar en una ciudad en Marte. Cuando la gente me pidió hacerlo, les dije que primero debemos centrarnos en llegar”, aseguraba Elon Musk en su respuesta.

Toca sobre la foto para ir al mensaje original

La colonia de Musk en la tierra. Hace solo unas semanas, se daba a conocer el nacimiento del duodécimo hijo de Elon Musk, el tercero que el millonario tiene junto a la directora ejecutiva de Neuralink, Shivon Zilis.

Musk es un declarado pronatalista que aboga por poner freno a la crisis de subpoblación que está provocando la caída de los índices de natalidad del planeta. "El colapso de la población debido a las bajas tasas de natalidad es un riesgo mucho mayor para la civilización que el calentamiento global... Fíjense en estas palabras" escribió en un mensaje en X en 2022.

Lo primero es llegar a Marte. Tal y como indica el propio millonario en su enmienda al artículo del NYT, lo primero es llegar a Marte. Lo cual no es baladí. Es cierto que las últimas pruebas han dado alas al optimismo de Musk, pero todavía queda un largo camino hasta que la primera nave tripulada se acerque siquiera al planeta rojo.

Fuentes de la NASA afirmaban que no se esperaba que un humano aterrice en Marte hasta bien entrada la década de 2040. Tras los últimos éxitos en el lanzamiento de los Starship, el millonario sudafricano era mucho más atrevido en su pronóstico y hacía gala de su dominio de la Ley de Parkinson para ajustar los plazos. "Menos de 5 años para los no tripulados, menos de 10 para que aterricen con gente, tal vez una ciudad en 20 años, pero seguro que, en 30 años, civilización asegurada", publicó Musk en X.

Tener hijos en el espacio. La gestación en el espacio y la supervivencia de los humanos en la superficie de Marte es otra de las grandes preocupaciones de Elon Musk. Su objetivo es “salvar a la humanidad” convirtiéndola en una especie multiplanetaria.

Tal y como recoge Forbes, en 2013 Elon Musk declaraba: “Creo que es muy probable que queramos biodiseñar nuevos organismos que se adapten mejor a vivir en Marte. La humanidad lo ha hecho con el tiempo, mediante la cría selectiva”. Tal vez, entre los planes de futuro del millonario, esté crear una versión de humanos mejorada genéticamente para soportar la radiación de la superficie marciana a partir de su esperma.

Pero eso es algo que el propio Musk deberá confirmar desde X. Por el momento, es pura ciencia ficción.

En Xataka | Qué nacionalidad tendría un humano nacido en la Estación Espacial Internacional

Imagen | Wikimedia Commons (Ministério das comunicações), Unsplash (Alex Pasarelu)