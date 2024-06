Elon Musk está convencido, tras el último lanzamiento, de que Starship llegará a Marte en tres años: cómo de realista es

Elon Musk tiene una cuenta secundaria en X con el nombre de usuario @cyb3rgam3r420 en la que ocasionalmente juega en directo a Diablo IV. El domingo por la noche estuvo conectado cinco horas respondiendo a varias preguntas sobre los planes futuros de SpaceX para Starship.

A Marte en tres años. Motivado por el exitoso cuarto lanzamiento del cohete, Musk dijo que Starship estará lista para ir a Marte en tres años. El primer lanzamiento no será tripulado, por supuesto, pero servirá como demostrador tecnológico para futuros vuelos humanos con la intención final de colonizar el planeta rojo y construir una base habitada permanente.

¿Cómo de realista es esta estimación? Según el empresario, hay muchos desafíos que Starship ya tiene solucionados, como la evaporación de los propelentes criogénicos. El viaje a Marte es muy largo y la nave necesita mantener el metano y el oxígeno en forma líquida, es decir, a temperaturas muy bajas; algo que Starship es capaz de hacer gracias al grueso aislamiento de sus tanques, afirma Musk.

20 años de trabajo colectivo. En cuanto a los futuros vuelos tripulados, el magnate cree que Starship, con su enfoque rápidamente reutilizable, podría lanzar 100.000 personas cada dos años (coincidiendo con la alineación de los planetas) y usar un mismo propulsor Super Heavy para lanzar muchas naves seguidas.

Para lograr esto, SpaceX deberá escalar la producción de Starship hasta fabricar tantos cohetes como aviones 737 fabrica Boeing, unos 300 al año. No será posible sin la colaboración de gobiernos de todo el mundo, y supondrá un verdadero esfuerzo global por convertir a los humanos en una especie multiplanetaria.

"Es peligroso y puede que mueras". ¿De dónde saldrá tanta gente? Musk admite que los primeros vuelos tripulados a Marte serán duros, peligrosos y posiblemente mortales. Pero estima que de las 8.000 millones de personas de la Tierra, quizá un millón estén dispuestas a emigrar al planeta rojo, aunque no tengan el vuelo de vuelta garantizado.

"No va a ser un destino de lujo por mucho tiempo", dijo el empresario. "El reclamo comercial para viajar a Marte será: 'es peligroso, hay mucha gente en poco espacio, es incómodo y puede que mueras, ¿quién se apunta?' Y esa es la versión optimista de una descripción del viaje."

Una misión secundaria para la NASA. Aunque la intención de Elon Musk con Starship sea colonizar Marte, SpaceX se ha postulado para una misión más urgente de la NASA: ir a buscar las muestras de roca que ha estado recogiendo el rover Perseverance ahora que la misión Mars Sample Return está cancelada.

La NASA ha seleccionado a 10 empresas como candidatas para esta tarea, y una de ellas es SpaceX con su propuesta de ir a Marte con una Starship a buscarlas. No está claro cómo haría SpaceX la parte de recoger las muestras una vez que la nave llegara a Marte, ni cómo piensa aterrizar en el planeta con suficiente combustible para despegar y volver a la Tierra. Pero hay una posibilidad entre 10 de que lo veamos.

Niños no, pero perros sí. Musk dijo en una entrevista reciente con la youtuber Ellie in Space que las primeras misiones a Marte no serán seguras para llevar niños por el riesgo de muerte inicial y por el ambiente hostil, tanto del viaje, con la radiación cósmica, como del planeta rojo con su fina atmósfera y monstruosas tormentas de polvo.

Musk ha hablado en el pasado de convertir la Starship en un arca de noé, pero a la hora de la verdad cree que pasarán unos 10 años hasta que podamos llevar a los primeros niños a Marte de forma segura. Entonces también será seguro empezar a tener hijos en la colonia marciana. En cambio, mientras jugaba a Diablo IV sugirió que llevarte a tu perro sí va a ser posible. No dijo nada acerca de los gatos.

