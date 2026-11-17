Aunque gran parte del uso de los móviles ocurre dentro de los edificios, cuando hablamos de qué operador o qué zona tiene mejor cobertura móvil, siempre nos centramos en el exterior y pocas veces se detalla la calidad de la cobertura de redes móviles en interiores.

El último informe publicado por Ookla, sin embargo, analiza las mediciones de señales móviles dentro de edificios llevadas a cabo durante un año en más de 100 grandes ciudades.

Una de sus conclusiones más relevantes es que la señal móvil en interiores es más fuerte en ciudades de Asia Oriental, el Sudeste Asiático y el Golfo Pérsico. Y el motivo, curiosamente, no está en los propios edificios, sino en la calle y en la normativa sobre la exposición a ondas de radio.

Imagen: Ookla

La velocidad cae al entrar por la puerta. Según los datos publicados por Ookla, al pasar del exterior al interior de un edificio, la señal móvil se debilita provocando que, a nivel global, la velocidad media de descarga 4G caiga un 65% y la de subida se desplome un 87% cuando la señal se encuentra entre -90 y -110 dBm.

Además, para no perder la conexión, los teléfonos se ven forzados a usar frecuencias más lentas porque las bandas bajas (el espectro por debajo de 1 GHz) atraviesan mejor las paredes. Eso traslada el tráfico a la capa que suele tener menos espectro y puede aumentar la congestión.

La culpa no es del edificio. Aunque solemos echarle la culpa a las paredes, el material del edificio explica menos de una décima parte de la pérdida de señal. Es cierto que las estructuras de hormigón y piedra reducen la señal un poco más que las de madera, pero la diferencia no es lo suficientemente grande como para justificar una mala conexión.

Lo que de verdad explica la baja calidad de la señal en el interior es la mayor o menor robustez de la red en el exterior. Ookla asegura que, a nivel mundial, la señal exterior representa aproximadamente el 85% de la variación de la señal en interiores. Por tanto, si una ciudad tiene mala señal al aire libre, inevitablemente tendrá mala cobertura bajo techo.

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Una brecha entre continentes. La principal conclusión del informe es que la señal móvil en interiores es notablemente más fuerte en ciudades de Asia Oriental, el Sudeste Asiático y el Golfo Pérsico, mientras que Europa, Norteamérica y Oceanía registran la peor cobertura dentro de los edificios. Y una vez más, la normativa tiene mucho impacto en esta diferencia.

Por un lado, los países con límites legales muy estrictos sobre la exposición a ondas de radio (como Suiza e Italia) tienen que emitir con redes más débiles en la calle, lo que empeora la cobertura dentro de las casas. Y por otro, los gobiernos de Asis y Oriente Medio suelen obligar a los promotores de grandes edificios a financiar sistemas de antenas internas o a reservar espacio para los equipos de las operadoras.

Imagen: Ookla

Por eso, en ciudades europeas como Nápoles, Ginebra o Birmingham, la intensidad de la señal es hasta 50 veces más débil que en un edificio promedio de Dubái, Bangkok o Seúl.

España, en la dinámica europea. La mayor parte de Europa, incluyendo España, presenta una señal media en interiores de -100 dBm, muy por detrás de los -90 dBm de Asia Oriental y Oriente Medio, lo que significa que, en la práctica, recibimos una señal diez veces más débil.

Pero a diferencia de países como Italia o Suiza, cuyas leyes sobre emisiones electromagnéticas son muy restrictivas, la cobertura interior en las ciudades españolas depende principalmente de la densidad de antenas exteriores de las operadoras y de la antigüedad del edificio.

Imagen: Ookla

1945 marca el límite en Madrid. Si nos fijamos en la capital de España, un tercio de los edificios medidos en Madrid caen por debajo de los -105 dBm, un nivel en el que el servicio en interiores se vuelve poco fiable. Es una cifra un tanto elevada si la comparamos con otras grandes ciudades europeas como Oslo o Helsinki, donde sólo bajan de esa barrera uno de cada diez edificios.

Aquí, sin embargo, juega un papel relevante la antigüedad de las viviendas. Los registros públicos de Madrid muestran que los edificios construidos antes de 1945 pierden entre 9 y 10 dB de señal al pasar al interior, mientras que los edificios más modernos pierden unos 4 dB. Y en este caso, los principales culpables sí son esos muros más gruesos y los materiales tradicionales tan densos que se empleaban hace décadas.

Imagen: Ookla

Small cells como solución. El estudio de Ookla destaca que los grandes edificios que instalan sus propias antenas interiores (celdas dedicadas), como estadios, estaciones de tren o rascacielos corporativos, logran mejorar notablemente la señal en comparación con los edificios de su alrededor.

En Europa, a diferencia de los países asiáticos o del Golfo Pérsico, no suele exigirse por ley a los promotores inmobiliarios que instalen sistemas de antenas interiores (small cells o sistemas distribuidos) al construir grandes edificios. De ahí que, en términos generales, las viviendas de las grandes ciudades europeas presenten peor cobertura móvil que en Asia u Oriente Medio.

Imagen de portada | Julio García Photos (Pexels)

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