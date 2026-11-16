80 personas han sido detenidas en Corea del Sur. El motivo: llegar donde Tesla no ha llegado. Ilegalmente, claro. Porque 80 dueños de coches de la marca estadounidense habrían activado ilegalmente el sistema Full Self Driving (FSD, por sus siglas en inglés) en sus coches. Un sistema que, al menos de momento, no está permitido utilizar en el país.

¿Qué ha pasado? Cuentan nuestros compañeros de Motorpasión que 80 conductores de Tesla han sido detenidos por utilizar el FSD, el sistema más avanzado de ayuda a la conducción de la marca, en sus coches. El problema es que este sistema es ilegal en el país y no ha obtenido el visto bueno de los reguladores para ser utilizado. O no, al menos, para todos los coches.

El FSD. El FSD es el sistema de ayuda a la conducción más avanzado de Tesla. Éste permite seleccionar un destino y que el coche nos lleve de forma autónoma, sin tener que poner las manos en el volante o pisar los pedales. El sistema también está activo en zonas urbanas pero obliga siempre a prestar atención a lo que ocurre alrededor y estar en alerta para poder tomar el mando en cualquier momento.

Desde hace meses, la Unión Europea está estudiando su aceptación en los países miembros pero algunos de ellos están reflejando dudas sobre su seguridad o quieren obligar a Tesla a que quite la opción para que el coche se salte los límites de seguridad automáticamente. De momento y por muchos rumores que se han publicado, el FSD sigue sin estar activo en la Unión Europea.

Made in... La clave de todo este lío está en dónde se produjeron estos coches. Realmente, Corea del Sur sí permite utilizar el sistema FSD de Tesla pero de sólo en aquellos coches que han sido fabricados en Estados Unidos y, por tanto, se han importado desde el país. Según cálculos de la empresa de investigación de mercado automotriz Carisyou Data Lab recogidos por los medios locales, estaríamos hablando de alrededor del 20% de los Tesla vendidos en el país.

Y es que en Corea del Sur hay contabilizados alrededor de 229.000 Tesla, sin embargo, sólo algo más de 47.000 unidades pueden utilizar este sistema. Estos son los Tesla Model S y X importados desde Estados Unidos, los Tesla Model 3 y Model Y salidos de las fábricas chinas y europeas quedan fuera de esta aprobación.

¿Qué han hecho? Para poder utilizar este sistema, a los detenidos se les acusa de haber hackeado el coche con dispositivos que permitían desbloquear estas funciones avanzadas de ayuda a la conducción. Con ellas podían circular con todas las ventajas del sistema y, por tanto, ceder el control al vehículo por completo incluso en áreas residenciales.

Señalan en InsideEVs que la mayoría de los conductores habrían comprado los dispositivos para romper el sistema de seguridad de Tesla pero que algunos de ellos, siguiendo tutoriales en GitHub, habrían conseguido crear sus propios dispositivos y desbloquear estas funciones.

¿Es un riesgo? Por su puesto. Y es que romper el sistema de seguridad de Tesla y utilizarlo como si se hubiera pagado por él legalmente puede provocar errores en el reconocimiento que el vehículo hace del entorno. Esto es clave porque dependiendo del tráfico y de elementos como los peatones o la luz de los semáforos, el coche actúa de una u otra manera.

¿A qué se enfrentan? Ahora, según el medio local Korea JoongAng Daily, los conductores ahora se enfrentan a una pena de cárcel de dos años y una multa de unos 14.000 euros (20 millones de wones). Además, las autoridades ya han señalado que se mantienen activas para encontrar más infractores por lo que las detenciones no podrían haber quedado aquí.

Foto | Brecht Denil

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