El nuevo Kindle baja de precio: así es la primera oferta que ha lanzado Amazon antes del Black Friday

Como solemos ver cada año, Amazon ha adelantado algunas de sus ofertas en Kindle antes del Black Friday. Hay bastantes modelos que han bajado de precio, pero esta vez nos centraremos en uno de los más recientes: el Kindle. Se lanzó hace escasas semanas, pero el efecto novedad no ha sido ningún impedimento para dejarlo más barato: ahora mismo Amazon lo tiene con publicidad por 124,99 euros (154,99 euros) y sin publicidad por 139,99 euros (antes 174,99 euros).

Si prefieres una alternativa, estos son los Kindle que ahora mismo están de oferta:

Primera oferta en el Kindle

Si dejamos a un lado los Kindle Scribe y Kindle Scribe Colorsoft, que se lanzaron hace unos meses, el único modelo de la generación actual que Amazon ha bajado de precio es el Kindle. De momento, no hay ofertas en los Kindle Paperwhite (2026), Kindle Paperwhite Signature Edition (2026), Kindle Colorsoft (2026) y Kindle Colorsoft Signature Edition (2026). Una lástima, sobre todo por los modelos Signature Edition que son los únicos compatibles con la funda que incluye botonera, uno de los accesorios más atractivos del catálogo de Kindle.

El Kindle que sí ha bajado de precio es el modelo más básico. Lo podemos encontrar disponible en varios colores y configuraciones de almacenamiento. Es el modelo ideal para dar el salto a este tipo de dispositivos, sobre todo si queremos un modelo pequeño de 6 pulgadas para llevarlo de viaje, o económico si no solemos leer todos los días.

El lector tiene un formato unibody, por lo que no hay "salto" entre los marcos y la pantalla. Es ligeramente más delgado que la anterior generación y, según Amazon, más rápido. Incluye función de brillo ajustable (manual) y la batería ofrece una autonomía teórica de aproximadamente seis semanas.

La batería es reemplazable, por lo que se adapta a la regulación de la Unión Europea. Además, cabe añadir que si tenías un Kindle anterior, las fundas no son compatibles con esta generación actual. Lo que sí es compatible es el accesorio para pasar las páginas; no la funda de los Signature Edition que incluye botones, sino el mando Kindle Click.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Kindle hoy ✅ LO MEJOR Su formato : es pequeño, por lo que es el modelo más recomendable para leer fuera de casa.

: es pequeño, por lo que es el modelo más recomendable para leer fuera de casa. Su diseño: es ligeramente más delgado que la generación anterior. ❌ LO PEOR Las fundas de los Kindle anteriores no son compatibles con esta generación .

. No es compatible con la funda con botones de los Signature Edition. 💡 CÓMPRALO SI... Quieres un Kindle para leer, sobre todo, fuera de casa, ya que es el modelo más pequeño. ⛔ NO LO COMPRES SI... Lees, sobre todo, dentro de casa o si lees con mucha frecuencia. En ese caso, es más recomendable apostar por un Kindle Paperwhite o Kindle Paperwhite Signature Edition, sobre todo ahora que la anterior generación se encuentra a un precio similar al que tiene este Kindle.

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Imágenes | Amazon

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