Una cooperativa en Argentina empezó a reciclar poliestireno en 2018: ocho años después fabrican con este plástico de todo, hasta muebles

Una cooperativa en Argentina le está sacando bastante partido al poliestireno, un tipo de plástico que no siempre puede reciclarse o, dicho de otro modo, que no siempre renta hacerlo. Re Accionar, con sede en San Martín, Buenos Aires, lleva años convirtiendo este plástico en todo tipo de elementos cotidianos, incluido muebles, siendo capaces de recuperar toneladas de este material cada año.

Por qué importa. Según los propios fundadores de este movimiento, muchas cooperativas especializadas en recuperación de residuos en Argentina se rindieron con el poliestireno porque nadie lo compraba. Y claro, sin compradores, el material se queda ahí varado. Re Accionar ha construido su negocio en torno a ese vacío, convirtiéndose en el principal comprador de poliestireno, tal como afirmaban en una entrevista de 2023 con el Ayuntamiento de Buenos Aires, dando al mercado un material y a los recolectores una razón para separarlo.

Cómo empezó. El proyecto fue lanzado en 2018 por dos diseñadores industriales, Leonardo Rothpflug y Martín Caride, quienes se conocieron a través de la comunidad Precious Plastic, una red de código abierto para el reciclaje de plástico a pequeña escala. Comenzaron construyendo máquinas caseras y probando diferentes residuos plásticos. En una entrevista con el espacio de trabajo Laborando, afirmaron que los primeros dos años, de 2018 a 2020, fueron casi pura experimentación, diseño y algunos trabajos personalizados.

A partir de 2021 comenzaron a construir nuevas máquinas y moldes para escalar la producción. En 2022 el equipo se formalizó como cooperativa, según un vídeo que el grupo publicó en 2024.

Cómo funciona. Según cuentan desde el propio ayuntamiento de la ciudad, el poliestireno llega procedente de las cooperativas de recuperadores urbanos, se tritura, se coloca en moldes y se somete a calor y presión para formar planchas. Esas planchas se convierten después en muebles y otros objetos. La cooperativa también ha desarrollado sus propios moldes para piezas de diferentes formas y tamaños.

Re Accionar obtiene su material de empresas, de particulares y pequeños comercios, y de cooperativas de recuperadores urbanos. También trabajan con PLA, el plástico utilizado en la impresión 3D, cuyos residuos tampoco contaban con una vía de reciclaje, según afirma la cooperativa.

Qué fabrican. Le han sacado partido de formas muy diversas. Entre ellas se encuentran mesas y muebles para restaurantes y cafeterías, revestimientos de pared, bandejas, cuencos, macetas, posavasos, jaboneras y escurrecubiertos, llaveros, imanes, medallas, soportes para móviles y portátiles, y la lista sigue.

También aceptan encargos personalizados, pues Rothpflug contaba que la cooperativa fabricó juegos de posavasos para la cerveza Patagonia, así como mesas y contenedores industriales para la cadena de hamburguesas veganas Joy. También fabricaron 110 tableros de mesa para un centro comercial, reutilizando 550 kg de residuos, según confirman.

Entre líneas. Re Accionar ofrece a las empresas una forma de reciclar sus propios residuos plásticos y recuperarlos convertidos en productos para ellas mismas. La cooperativa denomina a esto “circularidad directa”. Para los recuperadores, el cambio es más práctico, pues el material que se quedaba sin vender en sus plantas ahora tiene un comprador.

Reconocimiento. El proyecto ha acumulado premios a lo largo del camino. En 2019 ganó el primer puesto en la categoría ambiental del concurso de Buenos Aires #VosLoHacés. Desde entonces ha recibido distinciones por parte del gobierno nacional de Argentina, incluido el Sello de Buen Diseño por Recubrimiento Alto Impacto en 2022 y el segundo puesto en diseño industrial en el concurso INNOVAR ese mismo año.

Qué sigue. La cooperativa declaraba en la entrevista con Laborando que estaba construyendo dos nuevas máquinas: una impresora 3D de 1 metro cúbico que utiliza plástico reciclado para imprimir grandes muebles y objetos, y una prensa para planchas de 1,5 x 2,2 metros. Su objetivo es aumentar considerablemente su capacidad mensual de reciclaje. Su meta a más largo plazo, según Rothpflug, es reciclar poliestireno a gran escala junto con la cooperativa Recuperadores Urbanos del Oeste, y posiblemente para toda la Ciudad de Buenos Aires.

El principal cuello de botella de su trabajo es que dependen de la separación de residuos y de recuperadores independientes, por eso además de fabricar, también organizan talleres y sesiones de formación.

Imágenes | Re Accionar

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