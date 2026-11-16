Unas criaturas de 30 gramos han construido el edificio más bestia del reino animal en África: pesa una tonelada y tiene 250 habitaciones

En las regiones más áridas del sur de África, algunos árboles sostienen unas extrañas estructuras que parecen gigantescos montones de paja construidos por el hombre. De hecho, desde lejos podrían confundirse con los tejados de antiguas cabañas, pero en su interior se esconde uno de los ejemplos más extraordinarios de arquitectura y organización social del reino animal.

Un edificio de una tonelada. El tejedor sociable (Philetairus socius) es un pequeño pájaro de 14 centímetros y apenas 27 gramos que habita las regiones áridas de Sudáfrica, Namibia y Botsuana. Pese a su diminuto tamaño, construye los nidos más grandes, pesados y poblados del planeta: estructuras de hasta seis metros de ancho, tres de altura y una tonelada o más de peso.

Para que nos hagamos una idea, en su interior se han documentado hasta 250 habitaciones, aunque el mismo libro Guinness World Records eleva la cifra a 300, con capacidad para albergar a 500 aves. El “edificio” puede pesar unas 37.000 veces más que uno de sus constructores.

Una urbanización en mitad del desierto. A diferencia de otros pájaros, los tejedores sociables construyen auténticos bloques de apartamentos. ¿Cómo? Utilizan hierba seca para levantar la estructura, ramas para reforzar el tejado y materiales suaves, como algodón vegetal o pelo de animales, para acondicionar las habitaciones.

Cada pareja dispone de su propio espacio, al que se accede mediante un túnel de 25 centímetros de largo y 2,5 de ancho. Las entradas, protegidas con briznas puntiagudas para dificultar el acceso de las serpientes, dan a la parte inferior del edificio el aspecto de un gigantesco panal. Por último, la cubierta inclinada permite evacuar el agua de lluvia.

Un ejemplar de tejedor sociable

Una obra que dura más de un siglo. Porque, en realidad, estos edificios nunca se terminan. Los tejedores viven en ellos durante todo el año y cada generación hereda, repara y amplía lo construido por sus antepasados, de modo que algunas estructuras permanecen habitadas durante, atención, más de 100 años.

Plus: los jóvenes suelen quedarse en la colonia y ayudan a sus padres a alimentar a las siguientes nidadas. Un estudio publicado en The Auk en 2004, que siguió a 1.486 ejemplares durante ocho años, estimó que tanto jóvenes como adultos tenían una probabilidad de supervivencia anual cercana al 66%. Cuentan, además, que la protección del nido y los cuidados familiares prolongados podrían explicar esa elevada supervivencia juvenil.

Aire acondicionado sin electricidad. En el Kalahari, las temperaturas pueden superar los 43 grados en verano y caer hasta los diez bajo cero en invierno. Un estudio de 2020 publicado en Frontiers in Ecology and Evolution, que analizó 48 colonias, comprobó que las habitaciones centrales y aquellas con túneles más largos ofrecían un mejor aislamiento térmico.

En verano, refugiarse en el edificio permite a las aves reducir la pérdida de agua y pasar varios días sin beber, y en invierno aprovechan el calor corporal de sus vecinos: otra investigación registró temperaturas de 12 grados en habitaciones ocupadas por un solo pájaro y de hasta 33 grados cuando se agrupaban cinco. Dicho de otra forma, así ahorran agua, alimento y energía.

Una "vivienda" a punto de finalizar la obra

Los vecinos que no pagan la comunidad. Como ocurre en cualquier bloque de pisos, no todos los habitantes están igualmente interesados en mantener las zonas comunes. En 2016, una investigación publicada en PLOS ONE y recogida por National Geographic documentó un comportamiento sorprendente: los tejedores que dedicaban demasiado tiempo a acondicionar sus propias habitaciones y descuidaban la cubierta comunitaria eran perseguidos por otros miembros de la colonia. Cuando regresaban, tendían a colaborar más en las tareas colectivas.

Los investigadores Gavin Leighton y Laura Vander Meiden plantearon que esta forma de coerción podría contribuir a mantener unas construcciones que requieren una inversión constante de trabajo. No todos los científicos están convencidos de que sea el principal motor de la cooperación, entre otras cosas porque aproximadamente la mitad de los habitantes, principalmente los machos, participa en la construcción de la cubierta. Aun así, el hallazgo sugiere que estas aves han desarrollado algo sorprendentemente parecido a un mecanismo para exigir responsabilidades a sus vecinos.

Cuando el edificio se convierte en una trampa. La convivencia tiene también sus inconvenientes, por supuesto. Una colonia de cientos de aves concentra una enorme cantidad de huevos y polluelos en un único lugar, convirtiéndose en un objetivo irresistible para algunos depredadores. Las cobras del Cabo y las serpientes boomslang pueden trepar por los árboles y recorrer sistemáticamente las habitaciones, devorando decenas de crías mientras los adultos intentan ahuyentarlas.

Tampoco todos los peligros proceden del exterior: los investigadores han observado que, durante períodos de escasez de alimentos, algunos tejedores llegan a entrar en las habitaciones vecinas y matar a sus polluelos, aunque se desconocen los motivos exactos. Plus: existe un problema adicional derivado del propio éxito arquitectónico de estas aves. Con el paso de las décadas, la acumulación de material puede hacer que el edificio pese tanto que termine derribando el árbol que lo sostiene.

Mucho más que un nido. La extraordinaria obra de los tejedores sociables ha acabado convirtiéndose en una infraestructura de la que se beneficia buena parte de la fauna de la región. Los halcones pigmeos africanos utilizan sus habitaciones para refugiarse y reproducirse, mientras que otras aves, como los inseparables de Namibia y distintas especies de pinzones, también aprovechan los espacios disponibles. Los búhos pueden instalar sus nidos sobre la cubierta, pequeños reptiles encuentran refugio entre los materiales vegetales y mamíferos como los guepardos, los chacales o los kudús aprovechan la sombra de los árboles que sostienen las colonias.

Así, unas criaturas de apenas 30 gramos no solo han conseguido levantar edificios de una tonelada capaces de albergar a cientos de sus congéneres durante generaciones. También han creado auténticos oasis de biodiversidad en mitad del desierto, ecosistemas enteros que dependen de una construcción que ningún individuo habría sido capaz de levantar por sí solo.

Imagen | Charles J. Shar, Jeppestown, Harald Süpfle

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