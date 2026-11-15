Los primeros ricos de Europa no heredaron la riqueza: se la ganaron (y tardaron siglos en hacerla hereditaria)

Echando la vista atrás desde la actualidad, resulta muy complicado saber quién era rico antaño, cuando no existía la escritura para dejar testimonio. Así que un equipo de investigación de la Universidad de Copenhague ha desarrollado un método llamado QuantWealth que permite deducirlo a partir de las tumbas. Y han empezado probándolo en unas tumbas de Bohemia de hace 4.500 años.

El hallazgo. Al aplicarlo a la cultura de la cerámica cordada han descubierto que la desigualdad en las comunidades de pastores de Centroeuropa fue creciendo lentamente a lo largo de los siglos y que quienes llegaban desde la estepa no tenían un sistema de clases. Así, el equipo no encontró relación entre la riqueza de una tumba y sus familias, la genética, las enfermedades y dolencias o la malnutrición infantil.

Al parecer, el estatus parece haber dependido más de lo que hacía la gente en vida (lo que ahora se conoce como meritocracia) que de dónde nacía, al menos durante los primeros 400 años. Después, algunos niños eran enterrados en tumbas consideradas como ricas, lo que apunta a riqueza transmitida, como recoge Archaeology Mag. El poder parece haberse repartido entre varios linajes masculino de oriundos de la estepa y la desigualdad de género era baja. Entre los objetos estudiados, un torque o un anillo que más tarde sería símbolo de las élites en la Edad del Bronce y del Hierro.

Sin ricos. Hace unos 5.000 años, las gentes de la estepa pontocáspica (las inmensas llanuras euroasiáticas ubicadas entre el mar Negro y el mar Caspio, en las actuales Ucrania y Rusia) llegaron a Europa y cambiaron su genética. Esas migraciones también introdujeron dialectos indoeuropeos tempranos por el viejo continente. La desigualdad económica en Europa tiene raíces aún más antiguas: en Polonia existe constancia desde al menos hace 6.600 años pero, al menos en Bohemia o bien no existía o no estaba arraigada, lo que demuestra que el proceso fue desigual en función de regiones y épocas.

Cómo funciona el método. A grandes rasgos, QuantWealth transforma una sencilla tabla con el inventario de los ajuares de cada tumba, junto con sus datos cronológicos y coordenadas, en un diagnóstico objetivo sobre la desigualdad del pasado. Para evitar que los prejuicios modernos afecten a las interpretaciones, la herramienta calcula el valor de los bienes de forma estadística y empírica según su escasez y acumulación en el conjunto del yacimiento. Después, aplica modelos económicos para visualizar si una sociedad era igualitaria o estaba profundamente jerarquizada, cómo evolucionó esa brecha social y dónde se concentraban las élites.

Por qué importa. Porque tradicionalmente se debatía si esos migrantes de la estepa habían importado a Europa las sociedades muy desiguales y patriarcales, pero este estudio aporta datos cuantitativos para una región concreta, Bohemia, que sugiere que la desigualdad fue un proceso gradual.

Por otro lado, el método QuantWealth permite su aplicación en otras culturas sin registros escritos. Eso sí, es importante tener en cuenta que por el momento solo se ha aplicado a una región y que usa el ritual de la muerte como métrica, algo que está sujeto a errores en función de cómo fuera la cultura en cuestión





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