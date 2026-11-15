Nvidia se está planteando una decisión radical para dejar de depender de Samsung en la producción de memoria

La escasez de memoria provocada por el auge de la IA es ya uno de los mayores problemas de suministro del sector tecnológico. Los precios se han disparado y los fabricantes prevén que se prolongue hasta, al menos, 2028. Nvidia, que es una de las que ha impulsado esa crisis, se ha cansado de depender de que sólo unas pocas fabriquen la memoria para sus tarjetas.

Así que se ha planteado producir su propia memoria avanzada, al menos según una filtración.

En corto. Todo viene de un artículo publicado por The Information en el que se adelantó que TSMC había empezado a trazar los planes para fabricar 3D RAM a petición de Nvidia. TSMC tiene su propia hoja de ruta, pero Nvidia es el 'cliente A' de la empresa taiwanesa y, en la situación actual, es evidente que tiene mano para realizar este tipo de peticiones.

El medio citaba dos fuentes con conocimiento directo del asunto y Reuters recogió la información, aunque no pudo confirmarla de forma independiente. Según el informe inicial, TSMC podría comprar una fábrica y reconvertirla en una planta para producir memoria en un movimiento similar al que ya han hecho compañías como Micron (esta sí, especializada en memoria).

El informe también señalaba que el proyecto sería liderado por Hsu Kuo-chin, vicepresidente que supervisa el empaquetado avanzado en TSMC y que ya fue directivo de Micron al frente de sus operaciones en Taiwán.

La esquiva de TSMC. La historia tiene un giro porque, un día después, un portavoz de TSMC comentó a Tom's Hardware que la empresa está centrada en su negocio de fundición de circuitos integrados y que pretende seguir siendo una fundición de chips lógicos. No es una negativa explícita del plan.

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Sin embargo, esto de la memoria no sería del todo nuevo para TSMC. En pocas palabras, la DRAM es la memoria que almacena datos de forma temporal durante el funcionamiento del dispositivo. La convencional tiene sus celdas en una capa horizontal, pero la 3D RAM las apila en varios niveles para aumentar la capacidad sin ampliar la superficie. No es lo mismo que la HBM que usan las GPU de IA porque esa apila chips de memoria completos, no las celdas.

Tiene sentido. TSMC ya participa en cierto modo en la cadena de la HBM y en 2024 se alió con la surcoreana SK Hynix para desarrollar la capa lógica que serviría como base de futuros chips HBM. Además, la petición llega justo después de otra demanda de Nvidia hace apenas unas semanas. Como apuntó el medio surcoreano Seoul Economic Daily, Nvidia habría pedido a Samsung, SK Hynix y Micron que usaran el proceso de 3 nanómetros de TSMC para la capa base de NVHBM.

Se trata de la HBM personalizada por la compañía para cumplir sus requisitos y Samsung, tras una revisión interna, habría aceptado, moviendo la producción de la capa base de NVHBM a TSMC, pero manteniendo su producción propia para la HBM estándar para otros clientes. Y Nvidia, claro, quiere que todo vaya para ella, por lo que el siguiente paso es "fabricarla" ella misma. Y quién mejor que una TSMC con la que mantiene una relación tan estrecha.

Suministro roto. Pero bueno, aunque lo publicado por The Information fuera una filtración y TSMC haya esquivado el asunto, es evidente que el suministro de memoria es un problema. Estoy dejando a un lado la crisis para consumidores porque esto ya es algo que hemos tocado largo y tendido, pero centrándome en las grandes de la IA y su aparente objetivo de crecimiento infinito, necesitan memoria y tanto las surcoreanas como la estadounidense Micron no dan abasto.

Aunque todas se están moviendo para ampliar instalaciones, la creación de las salas limpias y los procesos para aumentar la fabricación de DRAM son largos y complejos. Y no es tan sencillo como simplemente poner más máquinas a funcionar porque estamos en un punto en el que todo lo que se tenía que vender para los próximos años ya se ha vendido. La demanda es bestial y la industria de la IA se ha topado con el lastre de que sólo tres compañías sean las que manejan el negocio.

Veremos qué ocurre con Nvidia y si finalmente pasa a tener suministradores exclusivos de su memoria porque estamos en las puertas de la era agéntica y eso necesita más memoria.

Imagen | ASML

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