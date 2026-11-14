Los mayas decoraron sus ciudades con tanto pigmento rojo que acabaron provocando un colapso ecológico en sus reservas de agua

Las grandes urbes de las Tierras Bajas mayas lucían espectaculares. Palacios, plazas, templos y cerámicas estaban frecuentemente bañados en un intenso y vibrante color rojo. Sin embargo, ese afán estético y ritual escondía una trampa química letal por culpa del uso masivo de cinabrio, un mineral compuesto de sulfuro de mercurio. Y con este sustrato fue la lluvia la que se encargó del resto, lavando la pintura de las fachadas y arrastrando el metal pesado directamente hacia las reservas de agua dulce.

El rastro letal. Para saber exactamente lo que había ocurrido en estas tierras, un equipo de investigadores comenzó a interesarse por las aguas del lago Cobá y del cenote Xcach. De aquí extrajeron núcleos de sedimentos en mayo de 2023, sobre los cuales utilizaron un método de datación por radiocarbono, reconstruyendo la historia ambiental de esos cuerpos de agua.

Los resultados fueron muy interesantes, puesto que midieron el mercurio que había sido depositado en estas aguas y lo compararon con los umbrales modernos, encontrando niveles de mercurio que son compatibles con importantes daños tanto en el ecosistema como en la salud humana.

El mercurio. De esta manera, en ambos yacimientos explorados, la concentración de mercurio superó con creces las líneas rojas que se habían marcado. Y según explicó Matthew Waters, autor principal del estudio, a la agencia EFE, en el caso del cenote Xcach, los niveles superaron el umbral de toxicidad grave de forma ininterrumpida durante siglos.

Con el objetivo de confirmar que esta contaminación venía de la propia ciudad y no de un fenómeno atmosférico regional, los investigadores analizaron también dos lagos de control cercanos llamados Chichancanab y Polol. La cuestión es que en ninguno de los dos se encontraron niveles elevados de mercurio, confirmando que este venía de la mano humana maya.

Un ecosistema asfixiado. El exceso de mercurio no se limitó a reposar en el fondo, sino que destrozó la cadena trófica. Esto es algo que pudieron ver tras analizar los pigmentos de las algas, las cianobacterias o las bacterias púrpuras junto al resto de conchas de ostrácodos o caracoles. En general, la conclusión que sacaron es que el ecosistema acuático colapsó bajo el peso del metal pesado, transformando fuentes vitales de agua viva en pozas tóxicas.

Viene de atrás. Lo descubierto en Cobá y Xcach consolida una hipótesis que lleva años cobrando fuerza en la arqueología mesoamericana, puesto que la bibliografía apunta a que la contaminación por mercurio fue un problema sistémico en la civilización maya. Aquí tenemos por ejemplo un estudio hecho en 2020 hecho en los embalses de Tikal más cercanos al palacio y al templo que presentaban niveles tóxicos de mercurio, acompañados además de dos tipos de cianobacterias productoras de toxinas resistentes a la ebullición.

En la población. Aunque el sedimento narra con precisión la muerte del ecosistema acuático, medir el impacto directo en la salud de los antiguos mayas es más complejo. No obstante, en una sociedad que dependía principalmente de estos cenotes, lagos y embalses para beber, cocinar y pescar caracoles u otros animales acuáticos, la bioacumulación del mercurio en los habitantes de la ciudad parece una consecuencia inevitable.

Imágenes | Exequiel Labiano

En Xataka | Siempre habíamos pensado que los mayas desaparecieron por un "apocalipsis" ambiental. Resulta que estábamos equivocados