Muchas personas se despiertan “solas” a la hora que quieren sin necesidad de despertador y la ciencia tiene una explicación

Una escena bastante típica que han vivido muchas personas es poner el despertador a las siete de la mañana, comenzar a dormir y de repente abrir los ojos y ver que quedan un par de minutos para que el reloj comience a sonar. Y la pregunta es prácticamente obligatoria: ¿cómo sabe nuestro cuerpo a qué hora se tiene que despertar?

Se ha investigado. Para conocer el porqué de esto, tenemos que viajar hasta 1999, cuando un equipo de investigadores alemanes reunió a varios voluntarios y los dividieron: a un grupo se les dijo que los despertarían a las 6:00 y a otros a las 9:00.

Lo que descubrieron analizando su sangre mientras dormía fue que, en aquellos que esperaban ser despertados más temprano, los niveles de ACTH comenzaron a dispararse drásticamente a partir de las cuatro y media de la mañana. De esta manera, se veía que el cuerpo estaba preparándose activamente para el momento de despertarse. En cambio, aquellos que pensaban que dormirían hasta las 9:00 no mostraron ese pico hormonal.

Un superpoder. Si preguntas en tu entorno, probablemente mucha gente te dirá que no necesita despertador. Ya en 1997, una encuesta a 269 adultos realizada por Moorcroft y su equipo reveló que más de la mitad afirmaba no usar alarma o despertarse siempre antes de que sonara.

Sin embargo, cuando los científicos ponen a prueba esta habilidad, la realidad cambia, puesto que en ese mismo estudio de 1997, llevaron al laboratorio a 15 personas que presumían de esta capacidad y les midieron el sueño de forma objetiva con actigrafía. Solo 5 de ellos lograron despertarse realmente en un margen de 10 minutos respecto a su hora objetivo durante tres noches seguidas. Es por ello que estamos viendo cómo nos sobrestimamos completamente.

El engranaje biológico. Para que se puedan abrir los ojos a las 6:58, el cuerpo lleva horas trabajando en la sombra, puesto que, como explica la revisión del investigador Christian Cajochen, nuestro reloj circadiano es el despertador perfecto. Y es que dos o tres horas antes del despertar, el cuerpo corta la secreción de melatonina y comienza a elevar los niveles de cortisol y la frecuencia cardiaca. De hecho, como demostró Czeisler ya en 1980, la duración de nuestro sueño depende más de esta fase circadiana que del tiempo que llevemos despiertos previamente.

A medida que se acerca la "hora cero", el proceso se acelera y la frecuencia cardiaca empieza a subir notablemente unos tres minutos antes del autodespertar. Pero además, se ha visto que unos 30 minutos antes de autodespertarse, el cerebro muestra un aumento de flujo sanguíneo en la corteza prefrontal derecha, el área encargada de las funciones ejecutivas.

Tiene beneficios. Sobrevivir al terrible pitido del móvil cada mañana tiene un precio fisiológico, puesto que cuando suena la alarma, nos arranca bruscamente de una fase de sueño profundo y sufrimos lo que se conoce como inercia del sueño. Y aquí se ha visto que quienes se autodespiertan no sufren esta inercia, por lo que sus tiempos de reacción son más rápidos y su nivel de alerta es superior durante todo el día, incluso si se les ha restringido el sueño a solo cinco horas.

Imágenes | Anastasiya Vragova

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