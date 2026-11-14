Las mejores ofertas previas al Black Friday: desde móviles de gama alta hasta televisores y auriculares

Quedan poco menos de dos semanas para la llegada del Black Friday, pero las tiendas están dando un buen adelanto de ofertas en tecnología. Por ello, en este artículo vamos a repasar los mejores chollos que están ahora mismo disponibles en móviles, auriculares y más.

Google Pixel 11 Pro por 788 euros, un precio mucho más ajustado en uno de los mejores móviles de la marca.

por 788 euros, un precio mucho más ajustado en uno de los mejores móviles de la marca. AirPods Pro 3 por 199 euros, un buen precio si somos del Club Carrefour.

por 199 euros, un buen precio si somos del Club Carrefour. Samsung Galaxy S26+ por 896,22 euros, un móvil grande y con una buena pantalla.

por 896,22 euros, un móvil grande y con una buena pantalla. Sony WH-1000XM4C por 199 euros, unos auriculares cómodos y con muy buena cancelación de ruido.

por 199 euros, unos auriculares cómodos y con muy buena cancelación de ruido. LG OLED B6 por 1.099 euros, un televisor de 65 pulgadas con tratamiento antirreflejos.

Google Pixel 11 Pro

El Google Pixel 11 Pro ha recibido una de las mejores ofertas que hemos visto durante las semanas previas al Black Friday. MediaMarkt lo tiene por 788 euros utilizando el cupón PIXEL111PARATI. Además, este cupón también sirve con el resto de móviles de la gama:

El Google Pixel 11 se queda por un precio de 688 euros.

El Google 11 Pro XL se queda por un precio de 1.088 euros.

AirPods Pro 3

Si eres miembro del Club Carrefour y accedes a la app Mi Carrefour, puedes aprovechar la oferta que tiene la tienda en los AirPods Pro 3, ya que su precio baja hasta los 199 euros. Son unos auriculares especialmente cómodos que tienen bastante autonomía (entre seis y siete horas), la cancelación activa de ruido mejora con respecto a la generación anterior y cuentan con un sensor de frecuencia cardíaca.

Samsung Galaxy S26+

El Samsung Galaxy S26+ también ha bajado (y bastante) de precio; Amazon lo tiene ahora mismo por 896,22 euros. Se trata de un móvil grande con pantalla de 6,7 pulgadas que ofrece una resolución QHD+, su sistema operativo estará actualizado durante muchos años y tiene un buen sistema de cámaras.

Sony WH-1000XM4C

Los Sony WH-1000XM4C son los auriculares en la última versión que ha lanzado la marca para implementar la batería extraíble. Por 199 euros en El Corte Inglés, es una opción de compra interesante dada la calidad de sonido que ofrecen, pero también lo son por su cancelación activa de ruido y por lo cómodos que resultan incluso utilizándolos durante horas.

LG OLED B6

MediaMarkt ha lanzado una muy buena oferta en la LG OLED B6, una smart TV que, por 1.099 euros, incluye de regalo la barra de sonido LG S40T. En lo que se refiere al televisor, viene con un panel con tecnología OLED de 65 pulgadas que cuenta con tratamiento antirreflejos. También es compatible con los formatos de imagen HDR10+ y Dolby Vision, así como el formato de audio Dolby Atmos, y su pantalla ofrece una tasa de refresco de 120 Hz.

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