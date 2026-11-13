Cambiar la caldera comunitaria por aerotermia puede salir más barato: los nuevos incentivos y sus condiciones

Los edificios representan alrededor del 40% del consumo de energía de la Unión Europea. De esa energía, el 80% se utiliza para controlar la temperatura de las viviendas: refrescarlas en verano, calentarlas en invierno. Son unos porcentajes nada desdeñables, sobre todo si se tiene en cuenta el momento de abastecimiento energético que afronta el continente, con unas reservas de gas comprometidas y una voluntad de frenar la escalada de precios de la energía bastante notable.

De ahí la importancia de buscar sistemas más eficientes que apuesten por tecnologías renovables que ofrezcan un confort doméstico más eficiente. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha presentado un sistema de incentivos para que aquellas comunidades de vecinos que lo deseen puedan sustituir su caldera por un sistema de aerotermia.

Lo que se ha publicado en el BOE. El pasado 7 de noviembre se publicaba la Resolución del día 3 del mismo mes que busca incentivar a las comunidades de propietarios para dejar atrás las calderas de combustibles fósiles e instalar, en su lugar, bombas de calor, especialmente aerotermia. La medida está dirigida a edificios residenciales con calefacción central, pero también a vecinos con calderas individuales que busquen hacer el cambio a un sistema centralizado. El principal requisito es que la actuación que se lleve a cabo sustituya una caldera de combustión por una bomba de calor hidrónica de accionamiento eléctrico, que cubra la demanda de calefacción y agua caliente sanitaria.

Para ello, el MITECO prevé multiplicar el ahorro energético que se reconoce a efectos de los Certificados de Ahorro Energético (CAE), de modo que esta acción resulte económicamente más atractiva para los usuarios. No es una subvención directa: es un incentivo que permite reconocer un mayor ahorro energético a través de los CAE. En el caso de las viviendas unifamiliares y los pisos con sistemas individuales, se exige acreditar que son residencia habitual.

¿Quién puede acogerse? La resolución permite acogerse a actuaciones iniciadas desde el 22 de marzo de 2026, pero las solicitudes de CAE con los multiplicadores podrán presentarse a partir del 15 de enero de 2027. Además, el BOE fija un máximo de 1.286.876.082 kWh de ahorro certificado con multiplicador para 2027. Las solicitudes se ordenarán por prelación temporal, según la fecha de resolución de emisión de los CAE.

¿Cómo funcionan los incentivos? Este nuevo sistema establece cuatro multiplicadores que dependerán del tipo de vivienda y de la instalación, y que tendrán valores entre dos y cuatro. También se contempla un multiplicador adicional de 1,5 para aquellas viviendas donde viva una persona vulnerable o en riesgo de exclusión social. De esta manera, el incentivo queda así:

Vivienda unifamiliar - multiplicador x2 (x3, en caso de vulnerabilidad)

Piso o edificio con calefacción individual - multiplicador x2,5 (x3,75, en caso de vulnerabilidad).

Edificio con calefacción central - multiplicador x3 (x4,5, en caso de vulnerabilidad).

Edificio que pasa de caldera individual a calefacción centralizada - multiplicador x4 (x6, en caso de vulnerabilidad).

Imaginemos que una comunidad acomete una obra de eficiencia energética como, por ejemplo, la sustitución de sus calderas individuales por un sistema de calefacción centralizada como la aerotermia. En este caso, la Resolución indica que el multiplicador tendrá un valor de cuatro. Es decir, que si el cambio genera un ahorro de 100.000 kWh, el nuevo sistema reconocerá 400.000 kWh a efectos de los CAE, en términos simplificados y siempre que se cumplan los requisitos de la ficha correspondiente.

¿Qué son los CAE? Estos certificados son documentos que recogen y cuantifican el ahorro de energía final que se produce después de una actuación de eficiencia energética, como puede ser un cambio de la iluminación, la mejora del aislamiento térmico, renovación de equipos electrónicos... Cada certificado representa un kWh de energía final ahorrada y permite monetizar ese ahorro energético y recibir una contraprestación, recuperando parte de la inversión que se ha realizado.





Imagen | Diana Novak

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