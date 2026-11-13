Si hay un videojuego que pueda romper internet, ese es GTA VI: su precarga está dejando picos de récord en tráfico

Este martes 10 de noviembre se abrió la precarga de Grand Theft Auto VI, el próximo juego de Rockstar Games que apunta a batir todos los récords posibles. Llega a las tiendas el 19 de noviembre, y hasta entonces está llevando al límite el tráfico de algunas teleoperadoras desde los servicios de Xbox y PlayStation.

Anticipando una saturación en la red. Se supone que la precarga de un juego distribuye la demanda a lo largo de varios días para que el día del lanzamiento no sature la red. En este caso, la precarga en sí ya ha batido récords. Dos de los mayores operadores de infraestructura de Europa han informado de nuevos máximos históricos desde que se abrieron las descargas el 10 de noviembre

Según las cifras. Virgin Media O2 afirma que el martes 10 de noviembre su red de banda ancha registró su pico vespertino más alto y su mayor volumen de datos diario total de la historia.

Según el operador británico, el pico superó en un 3,8% al récord anterior, establecido durante el partido de semifinales de la Champions entre el Arsenal y el Atlético de Madrid. Además, el volumen diario ha superado en un 4% al récord anterior, fijado por el lanzamiento de una temporada de Fortnite el 1 de noviembre.

Virgin Media informa de que el tráfico entre medianoche y la 1:00 AM. fue un 51,6% superior al de la misma hora de una semana antes, y que a las 9:00 AM el total de datos descargados se encontraba un 73,3% por encima del punto equivalente del martes anterior.

Probando hasta dónde llega la red. DE-CIX, que opera puntos de intercambio de internet, afirma que su nodo de Fráncfort alcanzó los 22,30 terabits por segundo a las 20:20 CET del 10 de noviembre. La empresa señala que esto representa un 19,06% por encima del récord anterior, establecido en enero de 2026.

En el conjunto de todos sus nodos a nivel mundial, DE-CIX registra un pico histórico sin precedentes de 33,01 terabits por segundo, registrando además nuevos máximos en EEUU, concretamente en Dallas, Phoenix y Chicago.

El director de tecnología (CTO) de DE-CIX, el Dr. Thomas King, declaraba que los grandes lanzamientos de videojuegos pueden disparar el tráfico en muy poco tiempo y que la magnitud de este repunte “no tiene rival”.

La predescarga es gigantesca. El tamaño de la instalación es de hasta 212 GB, dependiendo de la plataforma. Así que tiene todo el sentido del mundo que un juego de este calibre cuente con varios días de antelación para la predescarga, ya que la cantidad de datos que van a pasar entre un nodo y otro para satisfacer la demanda de millones de usuarios va a ser histórico.

Un portavoz de 1&1 confirmaba al medio alemán Golem un incremento insólito durante la noche del 9 al 10 de noviembre, que afectó a las conexiones tanto con PlayStation Network como con Xbox Live. Desde 1&1 indicaban que el tráfico hacia dichas plataformas multiplicaba por diez el nivel habitual para esa hora de la noche. La precarga de PlayStation 5 comenzó a medianoche del 10 de noviembre y la de Xbox Series X/S una hora más tarde. Vodafone indicaba además al medio que apreció un pequeño pico en torno a la 1:00 AM y que prefería esperar un día más antes de valorar el impacto.

De momento, sin problemas. 1&1 contaba además que el repunte no supone una sobrecarga para su red y prevé una mayor utilización en torno al 19 de noviembre, añadiendo que está bien preparada. DE-CIX señala que mantiene la utilización en el 75% o por debajo para dejar margen ante picos imprevistos.

Una encuesta encargada por Virgin Media O2 revelaba que el 46% de los jugadores espera descargar el juego antes del día de lanzamiento, el 78% ha modificado o planea modificar sus horarios para jugar, y el 18% ha comprobado o planea comprobar la velocidad de su banda ancha.

Lo que queda es ver cómo se comporta la red durante el día de lanzamiento, ya que involucra, no solo a los que aún no descargaron el juego, sino a los que van a proceder a descargarlo y a jugar en ese momento, y a los posibles parches y actualizaciones que traiga consigo el juego.

Imagen de portada | Rockstar Games

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