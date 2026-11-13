Pedro Sánchez, en el podcast de Jordi Wild: "Aquí tienes mi móvil, puedes ver lo que quieras ver"

Hoy ha empezado la campaña electoral para las elecciones generales del 29N y quizá no hayas notado nada diferente. Los partidos y candidatos andan en precampaña constante, por lo que solo cambia que, ahora, podremos ver su publicidad por la calle y en nuestros buzones, además de en los distintos medios y programas por los que irán pasando, como The Wild Project, el pódcast de Jordi Wild.

Las entrevistas ya están publicadas. Jordi grabó en su estudio de Manresa las charlas con los principales candidatos, y las ha publicado hoy, escalonadas a lo largo de la mañana. El compromiso era tener a los cuatro principales, aunque ya sabíamos que uno se cayó por el camino: Vox suspendió a última hora la grabación con Santiago Abascal, prevista para el miércoles, por desacuerdos sobre el uso del contenido. De entre los supervivientes, Pedro Sánchez era de los más esperados.

Las tres extensas entrevistas, de alrededor de hora y media de duración (la de Sánchez roza las dos horas), pueden verse ya en YouTube: la de Ada Colau (Frente Amplio), la de Núñez Feijóo (PP) y la del presidente que aspira a la reelección, Pedro Sánchez (PSOE). Este último le ha dejado una buena colección de perlas a Jordi Wild, como todo lo que ocurrió cuando le hackearon el teléfono móvil.

El hackeo. En abril de 2022 se conocía la noticia: según un informe de Citizen Lab, al menos 65 políticos, abogados y miembros de la sociedad catalana vinculados al independentismo habían sido objetivo del software espía Pegasus, la herramienta israelí de NSO Group capaz de colarse en un móvil ajeno aprovechando vulnerabilidades de WhatsApp o fallos de iMessage. Dos semanas después, el Gobierno anunciaba que el iPhone de Sánchez también había sido infectado y que le habían robado más de 2,6 GB de información. Así se lo contaba a Jordi Wild:

“A mí me hackearon el móvil y lo denuncié ante la Audiencia Nacional. También a la ministra de Defensa y al ministro del Interior”.

El hackeo salió a relucir cuando la conversación giró hacia Marruecos. Jordi le preguntaba por la mala relación entre Marruecos y España, y Sánchez negaba que fuera mala. De hecho, defendió todo lo contrario: que ambos países mantienen una relación cordial.

Sánchez desvinculó el ataque de Marruecos y se limitó a señalar que “Pegasus, que yo sepa, es un sistema informático de Israel”. Jordi Wild, por su parte, le recordó que Pegasus estaba al alcance de cualquier gobierno que hubiese querido utilizarlo (NSO asegura que solo lo vende a gobiernos). De hecho, España lo habría utilizado para espiar a los líderes independentistas: el CNI reconoció haber espiado a 18 de ellos con autorización del Supremo, y el escándalo le costó el cargo a su directora, Paz Esteban.

El móvil del presidente es un ovni. Pedro Sánchez confirmó que le hackearon el teléfono, aunque recalcó la escasa importancia que, según él, tiene esa vulneración. En tono distendido, el presidente equiparó su teléfono con un ovni.

Según contó Pedro Sánchez en la entrevista de Jordi Wild:

“El móvil del presidente es un poco como... No sé, ¿existen los ovnis? Lo que quiero decir es que muchas veces hay como un ‘¿qué puede tener el presidente del Gobierno en su móvil?’”.

“Yo te digo: aquí tienes mi móvil, puedes ver lo que quieras ver. Lo que no te voy a decir es mi contraseña”.

Pedro Sánchez ironizó sobre la importancia del teléfono del presidente, dejando entrever que en su móvil no almacena datos confidenciales. Es la tesis que ha defendido el Gobierno: Margarita Robles sostuvo que no hay evidencias de información clasificada en los móviles infectados. El teléfono infectado era un iPhone, como los que el Congreso reparte entre los diputados.

No es la primera vez que Sánchez habla estas semanas de la seguridad de su móvil: en La Revuelta contó que los técnicos de Moncloa le aconsejaron apagarlo cinco minutos al día, una regla sin mucho fundamento. La NSA recomienda apagarlo al menos una vez por semana.

Imagen de portada | Montaje con capturas del canal de Jordi Wild

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