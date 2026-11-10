La Séptima necesitaba un 1,5% para ser rentable: ayer con Pedro Sánchez consiguió un 14,2%

El plan de negocio de La Séptima situaba su meta en un 3% de cuota dentro de dos años. La cadena ya lo rebasó en su primer fin de semana y ahora, tras una entrevista en plató con Pedro Sánchez, deja atrás a laSexta. Parte de la explicación está en un número: el 101, íntimamente relacionado con la resintonización necesaria para acceder al canal.

El dato. La entrevista de Javier Ruiz a Pedro Sánchez en 'La última hora' reunió el lunes 9 de noviembre a 2.160.000 espectadores y un 14,2% de cuota entre las 21:31 y las 22:39. Ese pico arrastró la media diaria de la cadena hasta el 5,8%, seis décimas por encima de laSexta. Lo más extraordinario es que estamos hablando de solo el quinto día de vida de la cadena.

El fin de semana. Las mejores cifras del fin de semana las firmaron espacios menos ligados a la actualidad dura: el 'Fin de semana' de Luján Argüelles alcanzó el sábado un 5,7% en su franja y superó a 'El precio justo' de Telecinco, que se quedó en el 4,3%. Ese mismo día, 'La comedia nacional' de Héctor de Miguel sumó un 4,5% y 373.000 espectadores, mientras que las dos películas con las que La Séptima afrontó el prime time, 'Infiltrada' y 'Bangkok Dangerous', se quedaron en un 1,5% y un 1,4%, las cuotas más bajas del canal ese día. Lo que da alguna pista muy clara sobre qué buscan los espectadores del canal.

Las previsiones. Las previsiones de la propia cadena eran mucho más modestas. José Miguel Contreras contó en la víspera del estreno que el plan de negocio, con 20 millones de inversión y pérdidas previstas en los dos primeros años, contemplaba un 1,8% de media en los dos primeros meses y no llegaba al 3% hasta 2028. En esa misma conversación dejó abierta la hipótesis de que el estreno tuviera "un aspecto de acontecimiento" y la audiencia bajara después.

Las cifras del plan son más prudentes que las que el propio Contreras había dejado caer unos meses antes, en julio, cuando decía que su idea era acercarse al 5% al cabo de tres años. El consejero delegado de La Séptima le dijo a EFE que un 1,5% en la jornada inaugural sería "un magnífico resultado para arrancar" y admitió que algunos técnicos situaban lo lógico entre el 0,5% y el 0,8%. Ahora posiblemente están recalculando todas esas previsiones: para empezar, el estreno del canal el pasado jueves 5 se saldó con un 2,8%.

El número 101. Para que un canal nuevo tenga audiencia, primero el televisor tiene que encontrarlo. SIETE, la sociedad que explota La Séptima, obtuvo la licencia el 26 de mayo, cuando el Consejo de Ministros resolvió el concurso frente a Mediaset, y que Vox recurrió en julio ante la Audiencia Nacional. Su llegada era además la pieza que desbloqueaba la primera fase del salto de la TDT a DVB-T2.

A mediados de octubre, la CNMC resolvió cancelar el valor 101 del identificador de servicio que Atresmedia usaba en el múltiple MPE5 y asignárselo a SIETE con efectos desde el 5 de noviembre, el mismo día del cambio de la TDT al UHD. Su objetivo declarado era minimizar el impacto en quienes aún no hubieran resintonizado. La misma resolución entregó a DKISS, el valor 102 que usaba Mediaset. Las dos grandes alegaron que el cambio confundiría a los receptores y pidieron seguir emitiendo uno o dos meses en el MPE5 con imágenes informativas; la CNMC rechazó lo segundo y respondió que, sin la reutilización, esos espectadores no verían ninguna señal.

El precedente. Consecuencia práctica de todo ello: algunos televisores sin resintonizar podían mostrar La Séptima en la posición de Atreseries. Hace 21 años hubo un caso parecido: Cuatro arrancó el 7 de noviembre de 2005 ocupando la frecuencia analógica de Canal+ y debutó, gracias a ello, con un 5,1%; laSexta, por comparar, marcó un 0,3% en su primer día medido, el 1 de abril de 2006. Una lectura posible de las dos cifras es que, en la televisión en abierto, heredar un sitio en el mando tiene un peso muy notable en la audiencia inicial.

Un mes hecho para la tertulia. Pero más allá de coincidencias técnicas, hay algo indicutible: la Séptima, una cadena construida casi por completo sobre la tertulia política, se estrena cuando faltan 24 días para unas elecciones generales, a pocos días del inicio de campaña.

El interés del público es indiscutible: a la misma hora que Sánchez, La 1 emitía la entrevista de David Broncano a Santiago Abascal, que logró un 33,6% de share, y Cuatro había entrevistado a Alberto Núñez Feijóo, con un 14% y 645.000 espectadores. En el conjunto de la noche, la entrevista de Ruiz quedó por encima de un monstruo de audiencia como 'El Hormiguero', que marcó un 8,3%. Y aún ni siquiera ha empezado la campaña (cuyo pistoletazo de salida lo dará Jordi Wild en términos informativos).

En Xataka | La entrevista de 'La Revuelta' a Pedro Sánchez supera el 30% de audiencia y confirma que las elecciones son entretenimiento