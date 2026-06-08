España tiene un plan para renovar por completo la TDT. Más de la mitad de los hogares no pueden cumplirlo

En España, la TDT está a las puertas de dar el salto a DVB-T2. Es normal que estas siglas te suenen a chino, por lo que vamos a repasar cuál es el cambio al que se enfrentarán nuestros televisores tras la resintonización necesaria tanto para hacer hueco a un nuevo canal que está por venir, como para la migración a DVB-T2.

El nuevo canal. El BOE ha publicado este fin de semana la resolución que adjudica un nuevo canal de televisión a Servicios Integrados Entretenimiento Televisivo (SIETE). El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública adjudicaba el pasado mes de mayo la licencia para nuevo canal de TDT por 15 años renovables a la empresa administrada por Andrés Varela y vinculada a accionistas del grupo Prisa.

La primera fase. SIETE tiene un plazo máximo de seis meses para iniciar sus emisiones, obligando a la Secretaría a publicar a lo largo de las próximas semanas una resolución con la fecha exacta en la que arrancará todo: la llegada de SIETE, la resintonización y el inicio de la migración tecnológica ocurrirán al mismo tiempo.

Qué es un múltiple. Antes de entrar en siglas, conviene entender cómo funciona la TDT. Las cadenas no emiten cada una por su cuenta, viajan agrupadas en paquetes que comparten una misma frecuencia de radio. Y esos paquetes se llaman múltiples. En otras palabras, es como si varias cadenas compartieran la misma autovía para llegar hasta su destino, tu antena de televisión.

Hasta ahora, estos múltiples utilizaban el estándar DVB-T (Digital Video Broadcasting - Terrestrial). Su sucesor, como habrás intuido, es DVB-T2. Este nuevo múltiple permite transportar hasta un 68% más de datos y, en segundo lugar, sustituye el códec H.264 por H.265 (HEVC). Quizás te suenen estas últimas siglas, ya que casi todos los teléfonos de gama alta graban vídeo por defecto en H.265: un códec más avanzado que necesita prácticamente la mitad de datos para transmitir la misma calidad de imagen.

Qué va a pasar y cuándo. El calendario lleva en el aire desde 2024 y, aún a día de hoy, no está cerrado. Lo que sabemos por el proyecto es que este es un proceso en dos fases:

Primera fase : el múltiple estatal RGE2, compartido entre RTVE, Atresmedia y Mediaset2, migrará al estándar DVB-T2. Amén de la eficiencia que comentamos anteriormente, la migración llega de la mano de emisiones en UHD. Los dispositivos que no sean compatibles con el estándar podrán seguir reproduciendo contenido en HD.

: el múltiple estatal RGE2, compartido entre RTVE, Atresmedia y Mediaset2, migrará al estándar DVB-T2. Amén de la eficiencia que comentamos anteriormente, la migración llega de la mano de emisiones en UHD. Los dispositivos que no sean compatibles con el estándar podrán seguir reproduciendo contenido en HD. Segunda fase: el paso definitivo al DVB-T2 marca que todos los televisores deben ser compatibles con este estándar para reproducir contenidos. Es algo que, a priori, tardará en llegar. El cambio completo no se realizará hasta que se consigan dos hitos: que al menos el 95% de los receptores de TDT sean compatibles con DVB-T2 y que al menos el 90% de los televisores puedan recibir emisiones UHD (4K).

Profundiza. Resumiendo, la TDT española no puede reorganizarse ni iniciar la migración al nuevo estándar hasta que el nuevo canal no esté en marcha. Es por esto que la llegada de SIETE marca un antes y un después para el inicio del plan. No obstante, según las últimas cifras de adopción, solo el 36,6 % del parque de televisores es compatible con las emisiones en 4K, muy lejos del 95% que marca el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

La primera fase está a sus puertas y debe comenzar en este 2026 según el plan establecido, la segunda no se iniciará hasta que cambie la fotografía general. Desde el año pasado, España no puede vender legalmente una TV que no sea compatible con DVB-T2 y que no sea UHD ready, aunque la renovación completa del parque no se espera hasta pasado 2030.

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