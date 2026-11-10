Quién es Alice Huang, la exdirectiva de Megaspeed que ha puesto contra las cuerdas a Jensen Huang y Nvidia

Jensen Huang está en una posición extremadamente delicada. Ha reconocido públicamente en un mensaje dirigido a los empleados de Nvidia que ha sido infiel a su esposa. Aunque no ha identificado a la persona con la que ha estado, parece tratarse de Alice Huang, una exdirectiva de la compañía singapurense Megaspeed International. Para rizar aún más el rizo, los servicios de inteligencia estadounidenses siguen a esta empresaria desde hace al menos dos años porque sospechan que trabaja para los servicios de inteligencia de China.

Parece el hilo argumental de una película de espionaje, pero es absolutamente real. Y está teniendo repercusiones muy profundas en Nvidia. Sus acciones han caído un 4,3% durante la sesión bursátil del 9 de noviembre, lo que ha provocado una reducción de la capitalización bursátil de la compañía de aproximadamente 190.000 millones de dólares. La confianza del mercado en Jensen Huang y Nvidia se está resintiendo, lo que ha desencadenado que un grupo de accionistas presente una demanda colectiva ante un tribunal federal de San José (California).

En el centro de toda esta trama no está solo Jensen Huang; le acompaña Alice Huang, el detonante de este escándalo. Su apellido coincide, pero no tienen ninguna relación de parentesco. Sea como sea, ¿quién es esta ejecutiva y cómo ha conseguido acercarse tanto al líder de una de las compañías de tecnología más importantes del planeta? Su nombre original es Huang Le (Alice es su nombre occidentalizado), y se acercó a Jensen Huang cuando ella formaba parte de la cúpula directiva de Megaspeed International.

De filial de una empresa china de videojuegos a gran cliente de Nvidia

Antes de llegar a Megaspeed, Alice Huang, ciudadana china que actualmente tiene 43 años, ocupó varios puestos directivos en los bancos HSBC y CITIC Securities. Un apunte interesante: HSBC es un banco occidental cuya sede está en Londres y para el que Hong Kong y China representan su principal fuente de ingresos. Sin embargo, CITIC Securities es el mayor banco de inversión de China y está vinculado al Estado chino a través de su matriz.

Alice Huang se incorporó a Megaspeed como directora general en marzo de 2023. Su llegada se produjo en el mismo momento en el que esta compañía, que había sido constituida en Singapur, en 2015, como 7Road International, cambió su nombre a Megaspeed International. Este cambio se produjo apenas unos meses después de que el Gobierno de EEUU liderado por Joe Biden aprobase las primeras restricciones a la exportación de semiconductores avanzados a China.

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En octubre de 2025 The New York Times describió a 7Road International como una firma de juegos y computación en la nube

7Road, la matriz de la compañía, se fundó en 2008 en Shenzhen (China), y se dedica a desarrollar y distribuir internacionalmente juegos de navegador y para móviles. No obstante, 7Road International, su filial singapurense, fue constituida como una desarrolladora de videojuegos. Curiosamente, en octubre de 2025 The New York Times describió a esta empresa como una firma de juegos y computación en la nube respaldada por inversores estatales.

En su página web, Megaspeed International se presenta como Nvidia Cloud Partner en Asia-Pacífico con una infraestructura que aglutina el hardware más potente de Nvidia, como los sistemas GB200 NVL72 y HGX H100. Esto es muy importante: Megaspeed tiene acceso a las GPU para inteligencia artificial (IA) más avanzadas de Nvidia. Además, hay otra conexión que merece la pena que no pasemos por alto: en la década de 2010, Alice Huang trabajó en Shanghai Hexi Investment Management, que tenía lazos de inversión con 7Road.

Alice Huang permaneció como administradora y directora general de Megaspeed hasta noviembre de 2023, aunque The Wall Street Journal sospecha que continuó dirigiendo el negocio tras su dimisión. Sea como sea, están documentados varios encuentros públicos entre ella y Jensen Huang tanto durante su mandato en Megaspeed como meses después. De hecho, fueron fotografiados juntos en un bar de Taipéi (Taiwán), en junio de 2024, durante una reunión en la que también participaron otros ejecutivos del sector tecnológico.

Como he mencionado en las primeras líneas de este artículo, los servicios de inteligencia estadounidenses sospechan que el interés de Alice Huang en Jensen Huang no fue estrictamente romántico. Temen que esté vinculada a la inteligencia china y que haya aprovechado su cercanía al líder de Nvidia tanto para entregar información confidencial a la Administración china como para mediar en el tráfico de chips restringidos para IA a China. No obstante, estas hipótesis están siendo investigadas, por lo que todavía no podemos aceptarlas como sólidas.

Imagen | Anderseidesvik

Más información | The New York Times | The Wall Street Journal

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