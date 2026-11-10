Quedan 24 horas para prepararnos ante una ciclogénesis explosiva de récord y AEMET ya señala la sierra de Gredos

A primera hora de este martes 10 de noviembre, cuando aún faltaba un rato para que el mapa de avisos se pusiera en rojo, el pluviómetro del Puerto del Pico (Ávila) acumulaba ya 76,4 litros por metro cuadrado. Era, según los datos de AEMET, el punto más lluvioso de España y la fiesta aún no ha empezado.

Y es que lo que tiene delante la sierra de Gredos no es un día malo de lluvia, es una ciclogénesis explosiva cargadísima de agua. Muchas horas de precipitaciones sobre un suelo que ya, a estas horas, está empapado.

Los mapas tienen en alerta a AEMET porque, como decíamos ayer, "esto ya son palabras mayores".

¿Qué va a pasar? ¿Qué dice exactamente el aviso? Desde las 9:00 y hasta las 23:59 de este martes, el sur de Ávila y el norte de Cáceres están en rojo (es decir, en "peligro extraordinario") por acumulados de hasta 120 l/m² en doce horas. Hoy pueden caer otros 120 l/m² y el miércoles, localmente, más de 150. El escenario está en evolución porque, aunque los modelos empiezan a converger en que Charles tocará tierra por Lisboa, nadie tiene claro cuál será finalmente su trayectoria.

El problema para la zona de Gredos es que ahora mismo está recibiendo frentes de Bruna (la tormenta anterior) que descargan sobre sus valles y si Charles entra por su lado, los acumulados pueden llegar a ser enormes.

¿Qué es Charles? Ayer hablábamos de una baja tropical que estaba recorriendo el Atlántico, que los modelos mostraban dirigiéndose hacia la Península muy rápido, con mucha humedad y haciéndose cada vez más profunda. Esa baja ahora se llama Charles y está previsto que cause lluvias abundantes, mala mar y "rachas de viento muy fuertes".

Y sí, todo parece indicar que estamos ante una ciclogénesis explosiva: a 38 °N, el listón para llamar "explosiva" a una borrasca está en 17,1 hPa en 24 horas. Charles caerá 19 hPa.

¿Y cuál es el problema? No es la primera ciclogénesis explosiva, ¿no? Desde luego que no. Pero como explicaba Juan Jesús González Alemán, doctor en Física e investigador de AEMET, Charles "lleva asociada cantidades récord de humedad y agua precipitable". Para que nos hagamos una idea, si el escenario es tal y como esperamos, los registros estarán en máximos históricos. Desde 1950 no hemos visto nada así.

Castilla y León ya ha suspendido las clases en 32 municipios del sur de Ávila y ayuntamientos y diputaciones se preparan para el impacto. Tenemos 24 horas para prepararnos ante lo que pueda pasar.

Imagen | ECMWF

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