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Una de las mejores alternativas de la Steam Deck ya está de Black Friday: la Lenovo Legion Go S cae rozando su mínimo histórico

La tenemos disponible en Amazon por 669 euros, solo 20 euros de diferencia con respecto a su precio más bajo

Lenovo Legion Go S 3
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Juan Lorente

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Los portátiles gaming no son la única alternativa para jugar en cualquier parte. Los PC consolizados o consolas portátiles son ideales en ese aspecto, aunque la subida de precios por el encarecimiento de la memoria ha hecho mella en casi todos, como Steam Deck. Sin embargo, ahora que ya estamos casi en Black Friday, se ha presentado una alternativa muy interesante con esta Lenovo Legion Go S: ha caído hasta los 669 euros, uno de sus mejores precios.

Lenovo Legion Go S - Consola Portátil Gaming 8" WUXGA (AMD Ryzen Z1 Extreme, AMD Radeon Graphics, 48-120Hz, 16 GB RAM, 512 GB SSD, Wi-Fi 6E, SteamOS en Español) – Nebula Violet

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Una consola portátil potente y con sistema operativo Steam OS

Lenovo Legion Go S 2

Es cierto que no estamos ante el mínimo histórico para esta consola portátil, pero sí ante un precio que está muy cerca del mismo (que es de 649 euros). Esta Lenovo es una de las mejores alternativas a la consola de Valve por varias razones, aunque hay una que destaca por encima de las demás: tiene Steam OS, el sistema operativo de Steam Deck. Este ofrece una experiencia fluida y muy fácil de utilizar.

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Al hecho de tener el mismo sistema operativo hay que sumarle que cuenta con un procesador más potente, el Z1 Extreme de AMD. Este nos va a ofrecer un muy buen rendimiento, incluso en títulos exigentes. Además, esta versión cuenta con un SSD de 512 GB y 16 GB de memoria RAM.

A todo lo anterior hay que sumarle su pantalla, que es un panel táctil de 8 pulgadas con resolución WUXGA (1.920 x 1.200 píxeles) y 120 Hz. Quizás su principal punto débil sea, como en el resto de consolas portátiles, la autonomía: con juegos exigentes y a máximo TDP, su batería se agota rápidamente. Aunque ahí también está la virtud de la máquina, puesto que permite configurar el TDP para expandir la autonomía.

⚡ EN RESUMEN: oferta de la lenovo legion go s

 LO MEJOR

  • Casi precio mínimo: Ha caído a uno precio que está a 20 euros de distancia de su mínimo histórico.
  • Con SteamOS: Un sistema operativo muy fácil de utilizar y orientado a jugar.
  • Buena pantalla: Tiene 8 pulgadas, buena resolución y 120 Hz.

❌ LO PEOR

  • Su autonomía: Como ocurre con la gran mayoría de consolas portátiles, su batería no dura mucho.

💡 CÓMPRALO SI... Buscas una consola portátil para disfrutar de tu biblioteca de Steam en el sofá, en la cama o básicamente en cualquier parte.

⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres una alternativa más potente o directamente no quieres una máquina que ofrezca poca autonomía.
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