Tres hermanos ex ingenieros de SpaceX quieren cruzar el Sistema Solar con una nave que funciona con agua

A medida que crece la capacidad para viajar más lejos en el espacio, lo hace también la necesidad de buscar nuevos propelentes. Por ejemplo, cada vez hay más empresas y agencias investigando la propulsión nuclear. No obstante, también se puede recurrir al reabastecimiento, ya sea mediante naves que actúan como gasolineras espaciales o a través del uso de combustibles que puedan obtenerse directamente en la Luna y otros lugares del Sistema Solar. En esa línea, el agua sería un propelente logísticamente muy interesante. Usarla para impulsar naves por el espacio puede parecer una locura, pero a veces las mejores soluciones son las más sencillas. Por eso, los tres fundadores de Argo Space llevan mucho tiempo trabajando en ello.

El combustible más ubicuo. Robert, Ryan y Kirby Carlisle son tres hermanos, ex ingenieros de Spacex, que en su día ayudaron a desarrollar cohetes en la empresa de Elon Musk. Sin embargo, cuando fundaron su propia compañía optaron por el desarrollo de naves, ya que resultan mucho más baratas. Además, con el fin de abaratar aún más los costes y de ofrecer soluciones que otras compañías aún no tienen, decidieron ceñirse solo al desarrollo de naves impulsadas por agua, una sustancias que está presente en todo el sistema solar. Esta ubicuidad es una de sus principales ventajas, pero no la única.

Otros usos. Según declaraciones de Argo Space recogidas por Ars Technica, una de las grandes ventajas del uso de agua como propelente es que esta también se usa como refrigerante y escudo anti radiación, de manera que hay una mayor porción de masa de propelente en la nave. Por otro lado, el agua tiene la ventaja de que se puede transportar en estado líquido, así que no hacen falta tanques criogénicos, que aumentan mucho la masa de la carga de la nave. Además, la presurización que requieren los propelentes criogénicos aumenta el riesgo de explosión, por lo que deben manejarse con más cuidado.

Oxígeno e hidrógeno. Muchas naves usan como combustible oxígeno e hidrógeno criogénicos. La propuesta de Argo también se basa en estos dos elementos. Sin embargo, en vez de usarlos directamente, se utiliza agua, cuya molécula consta de dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno (H2O). Gracias a la energía solar, durante el viaje se puede descomponer el agua y liberar esos elementos, de modo que el proceso de combustión final sí es el mismo.

No es propulsión eléctrica tradicional. En realidad, la propulsión eléctrica ya se ha probado antes para viajar al espacio. Lo que propone Argo Space es parecido, pero no exactamente igual. Y es que une lo mejor de los dos mundos. Por lo general, la propulsión química, basada en la combustión del propelente, da mucho empuje, pero es poco eficiente con el combustible. En cambio, la propulsión eléctrica, que se basa en la aceleración de partículas cargadas para generar un empuje, es mucho más eficiente, aunque el empuje es menor. Con la electrólisis del agua, se obtiene mucho empuje, porque el proceso final es de combustión, y a la vez se mejora la eficiencia. Es un win win.

Distintas misiones. El pasado mes de julio Argo intentó hacer la primera prueba de este concepto con la misión Navigator, impulsada por un cohete Falcon 9 de SpaceX. Desgraciadamente, no pudieron probar la propulsión de la nave por un error en el despliegue de uno de sus paneles solares. Por eso, el siguiente intento se realizará en 2027, con las misiones Chiron. No había cohetes de SpaceX disponibles para este año, por lo que, en vez de esperar, los hermanos Carlisle han optado por recurrir a un cohete comercial nuevo y un lanzador del gobierno.

No se han dado datos al respecto. Solo se sabe que uno llevará una carga útil a órbita terrestre baja y el otro a una órbita de transferencia geoestacionaria.

Una nave aún mejor. Si Chiron funciona bien, la compañía espera lanzar una nueva misión llamada Argonaut, en la que se usará una nave más grande, capaz de llevar cargas de 1.400 kg. En septiembre firmaron con ispace para llevar un satélite de comunicaciones a órbita lunar a finales de la década, posiblemente usando Argonaut.

Delta-v. Este valor mide el aumento de velocidad que debe ejercer una nave para llevar a cabo una maniobra. La nave que se está desarrollando para las misiones Chiron alcanza un delta-v de 2 km/s. Con Argonaut pretenden ascender hasta los 17 km/s por tanque, de modo que se podrían realizar muchas más maniobras de una forma muy eficiente.

Grandes logros para una empresa pequeña. Argo Space es una empresa familiar con menos de 30 empleados. Aun así, lo que pretenden lograr sería todo un hito de la carrera espacial. Y es que ya se ha probado el agua como propelente en el espacio, pero siempre a muy baja escala. Ellos quieren apuntar literalmente mucho más alto. Si lo consiguen, podrían hacer historia.

Imagen | Argo Space

En Xataka | Elon Musk dice que para construir la primera ciudad sostenible en Marte se necesitarán 1,000 Starships y 20 años