FOSSA Systems e IENAI Space han puesto en órbita el primer satélite español con propulsión eléctrica

Este 20 de octubre de 2026 se ha lanzado un satélite 6U desde Cabo Cañaveral, Florida, a bordo de un cohete Falcon 9, de SpaceX. El lanzamiento, que forma parte de la misión compartida Bandwagon-5, ha sido todo un hito español, ya que es el primer satélite de propulsión eléctrica de fabricación española.

Más español que la paella. El satélite ha sido fabricado por la compañía española Fossa Systems. Es el número 27 que se lanza desde 2020; por lo que, según comunicados recogidos por Actualidad Aeroespacial, sería ya la empresa de España que más objetos ha puesto en órbita. En cuanto a sus sistema de propulsión eléctrica, llamado ATHENA NANO, es obra de la compañía madrileña IENAI Space. Pleno a la tecnología española.

Bandwagon-5. Una misión compartida es esa en la que varias empresas o instituciones contratan un mismo cohete de una sola empresa para lanzar sus dispositivos de forma simultánea. En este caso, junto al satélite de FOSSA han viajado otras 31 cargas útiles, incluyendo la cápsula de reentrada Starfall de SpaceX.

Electropulverización. Así se llama el método de propulsión que emplea este satélite. A grandes rasgos, consiste en un depósito de sal líquida al que un campo eléctrico le arranca iones que salen disparados a velocidades enormes. Esto, provoca la propulsión del vehículo por acción-reacción.

En realidad, el sistema ATHENA NANO había volado ya al espacio, pues ya había volado a bordo de un satélite lanzado en el Spectrum 2 de la alemana Isar Aerospace . Ahora, por lo tanto, es la primera vez que trabaja con otra empresa española.

Una constelación con dos utilidades. La constelación de FOSSA se encarga de garantizar comunicaciones seguras y detectar y analizar emisiones electromagnéticas desde el espacio. Esto puede tener aplicaciones tanto civiles como militares.

¿Y ahora qué? El lanzamiento, que tuvo lugar a las 13:04 (hora peninsular española) del 20 de octubre, fue todo un éxito. Ahora, habrá que esperar unos días para que el satélite lleve a cabo los primeros encendidos. Después, se simularán maniobras típicas de constelaciones, como ir a la órbita operacional, mantener la posición respecto al resto de satélites y evitar colisiones con otros satélites o basura espacial. Si todo esto funciona correctamente, podrá unirse al resto de satélites de FOSSA para llevar a cabo su misión.

Nueva sede. Todo esto ocurre pocos días después de que FOSSA presentara su nueva sede en Las Rozas (Madrid). Se trata de unas instalaciones de 3.000 metros cuadrados en las que se llevan a cabo tanto las actividades de fabricación, como integración y operación de satélites. Se ha construido con el objetivo de aumentar tanto la producción como la complejidad de los satélites que fabrican. De momento, el satélite que acaba de partir al espacio ya es dos veces más grande que los anteriores. Puede ser el principio de una nueva era para FOSSA Systems.

Imagen | FOSSA

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