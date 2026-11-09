MSI Katana 15 HX B14, análisis: un portátil gaming de los de toda la vida sobrado para jugar, con algún sacrificio

En un contexto en el que los ordenadores comienzan a abrazar nuevas arquitecturas y otros posibles usos (como el de ejecutar modelos de IA generativa en local), los portátiles gaming sobreviven principalmente por la potencia bruta que pueden ofrecernos en un formato más o menos compacto. MSI sabe un par de cosas sobre ordenadores para jugar, y en este caso te vamos a contar qué nos ha parecido una de sus últimas propuestas: el MSI Katana 15 HX B14W.

Entre su catálogo de productos, MSI nos ofrece con esta propuesta un ordenador gaming tradicional, con un chip gráfico potente, una CPU sobrada, configuraciones decentes de memoria RAM (que hoy por hoy nunca está de más), y una pantalla QHD de 165 Hz para que disfrutes de los juegos a un gran nivel. Hay algunas particularidades que conviene tener en cuenta y que te vamos a detallar a continuación. Así que no perdamos más tiempo.

✅ Cómpralo si...

Quieres un portátil capaz de ejecutar juegos modernos en gran calidad y a resolución QHD a un precio más o menos contenido.

Valoras una alta tasa de refresco y un generoso conjunto de puertos por encima de un diseño delgado.

Juegas y trabajas principalmente enchufado a la corriente, y rara vez necesitas llevar el portátil de un lado para otro todo el día.

❌ No los compres si...

Buscas un acabado prémium, un diseño delgado o un portátil que sea fácil de transportar.

La calidad de la pantalla te importa, pues para trabajos sensibles al color o en cuanto a brillo, este panel se queda corto.

Esperas una larga duración de batería, especialmente mientras juegas.

Lo esencial en 30 segundos

El Katana 15 HX B14W es un portátil gaming de los de toda la vida y con un objetivo claro: maximizar rendimiento por lo que pagas por él. Lo podemos encontrar en varias configuraciones, aunque la unidad analizada posee un Intel Core i9-14900HX y una tarjeta gráfica dedicada RTX 5070 (con 8 GB de GDDR7 y un TGP de 115 W). Esta configuración nos permitió ejecutar decentemente todos los juegos probados a 1080p y a QHD en calidad ultra, incluyendo opciones de DLSS y trazado de rayos. La pantalla con 165 Hz de frecuencia de refresco y una generosa cantidad de puertos y conectividad completan un paquete bastante sensato.

Los sacrificios son los que cabría esperar a este precio. El chasis está hecho casi en su totalidad de plástico, pesa 2,4 kg y tiene un aspecto muy convencional, con líneas angulosas no hechas para todo el mundo e iluminación RGB en su teclado. Por otra parte, el panel cumple con lo que se propone, pero tampoco debemos esperar mucho más. Y es que en cuanto a calidad visual, se queda muy por debajo de otras propuestas más interesantes con más brillo, mejor color y otras tecnologías como el OLED. Hay que tener en cuenta que hablamos de una pantalla IPS-LCD convencional que no pretende innovar en absoluto.

Por otro lado, bajo máxima carga, la CPU y la GPU superan fácilmente los 90 °C a pesar de tener los ventiladores al tope (que por otro parte, en este tipo de propuestas, suele ser lo común). Además, la autonomía de la batería va bastante justa para cualquier tarea que vaya más allá de lo básico. Así que si buscas potencia bruta para jugar a un precio razonable y no te importa el diseño ni la portabilidad, es una opción sólida. Si quieres un portátil más equilibrado, este no es tu sitio.

8,0 Diseño 7,5 Pantalla 7,5 Rendimiento 9,0 Teclado/Touchpad 8,5 Software 8,5 Autonomía 7,0 A favor Gran rendimiento para todo tipo de cargas, incluyendo obviamente juegos

Pantalla QHD de 165 Hz antirreflejos y con VRR

Hardware puntero: i9 14900HX y RTX 5070 En contra La construcción es todo plástico y no se siente prémium

Panel IPS-LCD que se queda por debajo de otras propuestas en brillo y colores

Pesa bastante: 2,4 Kg

Va justo de autonomía, así que implica tener enchufe cerca



Nuestra experiencia con el MSI Katana 15 HX B14W

Un portátil gaming de los de siempre. El Katana no intenta ocultar lo que es. Tiene un diseño anguloso y robusto, un teclado RGB y un cuerpo pesado que claramente está pensado para quedarse sobre un escritorio. Casi todo el chasis es de plástico, con rejillas de ventilación en casi todas las superficies para permitir el flujo de aire. El acabado de la parte trasera es rugoso y ligeramente flexible, una textura diferente a la de la tapa y la base superior, y no transmite una sensación prémium. Con un peso de 2,4 kg y un adaptador de corriente de 240 W que también es grande, este no es un portátil para llevar encima a diario.

Un rendimiento acorde al hardware. Con un Core i9-14900HX y una RTX 5070, los resultados son los esperados:

Cinebench 2026.1.3 multicore: 6.073 puntos.

Cinebench 2026.1.3 single core: 656 puntos.

3DMark Time Spy: 13.246 puntos.

3DMark Steel Nomad: 2.771 puntos (27,72 fps).

En cuanto a los juegos, probamos cinco títulos a 1080p y QHD (2560 x 1440), todos con ajustes en ultra. Además, quisimos ver el rendimiento de los juegos activando DLSS y trazado de rayos en calidad media, siempre que estuviera este ajuste disponible.

El panorama general es bueno. La mayoría de los juegos se mantuvieron por encima de los 60 FPS a QHD con los ajustes al máximo, y el DLSS ayudaba a mantener esas tasas de fotogramas altas cuando activamos el trazado de rayos. En Cyberpunk 2077 y en ARC Raiders, activando DLSS y trazado de rayos rindieron prácticamente igual o mejor que en nativo y a resolución QHD. El DLSS carrileó Dragon's Dogma 2 cuando activábamos el trazado de rayos, un ajuste ciertamente exigente en el título de Capcom.

Marvel's Spider-Man 2 es especialmente exigente en calidad ultra, sobre todo a la hora de renderizar y procesar las grandes multitudes de Nueva York y los edificios mientras nos balanceamos por la ciudad. Por no hablar de que el rendimiento empeoraba de lo lindo al activar el ray-tracing. Incluso a 1080p obtuvimos una media de solo 57 FPS, con un mínimo de 28,7 y unos bajones del 1% alrededor de 22 FPS, mientras que a QHD con trazado de rayos baja a 31,5 FPS.

Spider-Man 2 está lejos de ofrecer una experiencia fluida en ultra a pesar de tener un hardware más que decente, pues con solo 8 GB de VRAM en la GPU, este es un título que expone los límites de esa memoria. Para este título y esta configuración recomendamos encarecidamente activar el DLSS y bajar ligeramente algunos parámetros sin reducir drásticamente el aspecto visual del juego. Tampoco habilitaría el trazado de rayos si priorizas una tasa de fotogramas por encima de los 60 fps (a pesar de que el resultado visual es espectacular).

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Calor y ruido. A plena carga, tanto la CPU como la GPU pueden superar fácilmente los 90 °C cuando estamos un buen rato jugando a un título especialmente exigente. Para que el sistema de refrigeración cumpla, los ventiladores se tienen que poner a tope, y eso se traduce en un ruido excesivo. Toda ayuda extra es bienvenida para reducir temperaturas, como colocarlo en una base con ventilación y en un lugar fresco y retirado de otros elementos, aunque poco más podemos hacer por nuestra parte.

Pantalla. El panel IPS tiene una resolución QHD y una tasa de refresco de 165 Hz, lo cual son cifras bastante sólidas para jugar. Aunque el brillo es bajo y los colores no impresionan. Si priorizas la frecuencia, esta pantalla te dará lo que buscas, pero no esperes una alta capacidad a la hora de reproducir color o un contraste soberbio (eso se lo dejamos a los paneles VA, o más aún, a los OLED). Es precisamente en pantalla y en calidad de construcción donde MSI sacrifica para ofrecer una propuesta ajustada en precio acorde a las características.

Conectividad y uso diario. El portátil cuenta con un conjunto decente de puertos en los laterales, que incluye USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet y un conector para auriculares. La webcam cumple su función, pero sin lujos, con una calidad de imagen que va justita (720p).

Almacenamiento. El SSD de 1 TB funciona como se espera, con buenas lecturas secuenciales que nos aporta la herramienta CrystalDiskMark, sin tampoco encontrarnos con una unidad sobresaliente.

Autonomía de la batería. Tal y como aparece en la tabla de especificaciones técnicas, nos encontramos con una batería de cuatro celdas y de 75 Wh, con una capacidad de 4.850 mA, y un cargador de 240 W. Este cacharro está capacitado para ejecutar juegos y programas con una gran demanda de recursos, por lo que te puedes esperar una autonomía muy justa en esos momentos. En nuestras pruebas, suerte era si alcanzábamos la hora y media de juego, limitando recursos cuando hacía falta.

Al activar el perfil de ahorro de batería y para tareas de ofimática, el equipo puede alcanzar cifras por encima de las 7 horas. Pero ya digo, es un equipo para tener una toma de corriente cerca en la mayor parte del tiempo.

Ficha técnica del MSI Katana 15 HX B14W



MSI Katana 15 HX B14W dimensiones y peso 359 x 262 x 25,5 mm

2,4 kg Pantalla Panel IPS de 15,6 pulgadas

Formato 16:9

Resolución QHD (2.560 x 1.440 píxeles)

165 Hz con Adaptive-Sync

100% DCI-P3 (típico)

Brillo: 300 nits Procesador Intel Core i9-14900HX (24 núcleos: 8 P-cores y 16 E-cores, 32 hilos). Frecuencia máxima turbo: 5,8 GHz Gráficos NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU, 8 GB GDDR7 (hasta 115 W de TGP) Memoria 32 GB DDR5-5600 (2 ranuras SO-DIMM) Puertos 1x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps, DisplayPort 1.4, Power Delivery 3.0)

3x USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbps)

1x HDMI 2.1

1x RJ45 Ethernet (1 GbE)

1x Conector combinado de audio de 3,5 mm (auriculares y micrófono) Conectividad inalámbrica Wi-Fi 6E (Intel AX211)

Bluetooth 5.3 Almacenamiento 1 TB M.2 NVMe PCIe Gen 4 Batería 75 Wh

Adaptador de corriente de 240 W Webcam y otros Cámara 720p

Teclado retroiluminado RGB de 4 zonas con tecla Copilot

Windows 11 Home precio Desde 1.599 euros

MSI Katana 15 HX B14W, la opinión de Xataka

El Katana 15 HX B14W cumple lo que promete: un portátil gaming con rendimiento de gama alta por un precio más o menos contenido. La combinación del Core i9-14900HX y la RTX 5070 va sobrada para ejecutar juegos en QHD, y su panel de 165 Hz nos aporta ese extra de fluidez en títulos competitivos. Tampoco echamos en falta conexiones, por lo que estamos hablando de un portátil altamente capaz.

Los sacrificios se encuentran en todas las áreas donde MSI recorta costes, es decir, su construcción en plástico, el peso, la calidad del panel, y una autonomía que no sorprende. El PC no tiene ningún sistema de refrigeración revolucionario, así que cuando exprimimos el hardware se calienta de lo lindo y hace un ruido del que te acuerdas. Son algunos problemas inherentes de los portátiles gaming tradicionales económicos que debemos tener en cuenta siempre que vayamos a decantarnos por alguno.

Y ya que hablamos de precio, es más o menos competitivo, al menos en Europa. Al momento de redactar este texto, la configuración analizada se puede adquirir por unos 1.999 euros (sin sistema operativo). También hay opciones más básicas que parten de los 1.599 euros y que incluyen una RTX 5060 como tarjeta gráfica dedicada.

¿Te lo recomiendo?

Sí, si tu prioridad es el rendimiento en juegos por euro y aceptas sus limitaciones. Para un jugador que quiera ejecutar los últimos títulos en QHD con ajustes altos y que vaya a utilizar el portátil sobre un escritorio, esta es una de las opciones más sensatas. Si valoras el diseño, la portabilidad, una buena pantalla o la autonomía, probablemente serás más feliz con otro portátil, incluso si eso significa gastar más o aceptar menos potencia bruta. Tenerlo todo es prácticamente imposible si hablamos de ordenadores portátiles.

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Este dispositivo ha sido cedido para prueba por parte de MSI. Puedes consultar cómo hacemos las reviews en Xataka y nuestra política de relaciones con empresas.