De unos 320 millones de viajes y pedidos de Uber en la semana de Halloween, solo cuatro viajes y 500 pedidos de Uber Eats vinieron de agentes de IA

Halloween es una de las semanas más movidas del año para Uber, tanto por el número de desplazamientos que se registran como por el por número de pedidos de comida a domicilio que se registran en esas fechas. Solo unos días después de este pico de trabajo extra, la empresa contó a sus inversores cuánto de ese ajetreo había pasado por la tecnología de moda: los agentes de IA.

La tecnología que se vende como la próxima forma de comprar casi cualquier cosa, demostró en Halloween que tiene más truco que trato.

Cuatro viajes y 500 pedidos. En la presentación de resultados del tercer trimestre ante los accionistas, Balaji Krishnamurthy, director financiero de Uber, detalló que la compañía movió unos 320 millones de operaciones durante el pasado Halloween. Esta cifra engloba los viajes de Uber y los pedidos de Uber Eats. De ellos, unos 500 pedidos de comida llegaron a través de agentes de IA que encargaron la comida en nombre de sus usuarios. Sin embargo, esa cifra se hundió a la hora de pedir un transporte para volver a casa, en el que los agentes solo reservaron cuatro viajes.

Según contaba The Verge, es la primera vez que Uber desglosa la cifra de pedidos que procede de agentes de IA, y lo hace en un trimestre especialmente bueno en el que el volumen de viajes y pedidos ha generado 4.100 millones de viajes y 59.800 millones de dólares en reservas brutas. Una semana antes, Tony Xu, CEO de la empresa de reparto DoorDash, admitió que los agentes de terceros habían generado unos cientos de pedidos en total, pero no por semana, sino desde que existen.

Mucho ruido y pocas nueces. Muse, el agente personal de Meta, se presentó el 8 de septiembre. En solo una semana ya era la app gratuita más descargada de la App Store en EEUU. Meta asegura que supera los 10 millones de usuarios y que muchos lo usan para comprar.

Instinct, otra startup de agentes personales, cerró su última ronda con una valoración de 10.000 millones de dólares. Frente a ese entusiasmo que vende a estos agentes como los asistentes de compras definitivos, los registros de Uber y DoorDash cuentan otra historia muy distinta: todos esos millones de usuarios, de momento, no se atreven a dejar sus compras en manos de estos agentes y, por tanto, no se convierten en pedidos.

Pedir la cena ya es fácil. El consejero delegado de Uber, Dara Khosrowshahi, dio una pista de por qué sucede esto. Un usuario tarda una media de 50 segundos en reservar un viaje en la app de Uber. Lo mismo sucede cuando repites un pedido favorito en Uber Eats. En ese caso se tarda unos 90 segundos. Con esos tiempos, dejar en un agente de IA lo haga por ti apenas ahorra tiempo o, de hecho, puedes tardar más explicárselo al agente que en hacerlo directamente.

Otra cosa son los trámites que nadie quiere hacer. Dar de baja una suscripción o pelear con una gestión administrativa sí te puede ahorrar horas, y ahí un agente tendría más sentido. También, por ejemplo, en para encontrar ofertas en un determinado producto o en compararlos.

Un gigante dormido. Que por el momento el uso de los agentes de Ia sean algo casi anecdótico en los balances de las grandes plataformas de venta no implica que los agentes vayan a quedarse en esa situación para siempre. Uber se muestra abierto a colaborar con las empresas de IA, pero su gran baza continúa siendo conseguir una experiencia de uso tan sencilla en su app, que simplemente no compense pedírselo a un agente.

El otro frente son las puertas cerradas. Amazon bloqueó a Muse alegando seguridad, y un agente no ve anuncios, ofertas ni productos "gancho" que arrastran a compras compulsivas, y eso pesa en los beneficios de la compañía.

En Xataka | Instinct y Muse querían ocuparse de nuestras compras, pero se han topado con un obstáculo inesperado: las tiendas tienen puertas

Imagen | Unsplash (Robert Anasch)