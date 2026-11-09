Quería quitar las aplicaciones que Android no me deja borrar. Así que le pedí a la IA mi propio desinstalador: en media hora lo tenía

Cada vez que compro un móvil, o analizo uno, este viene con un buen montón de aplicaciones que no necesito. La primera configuración suele ser larga, porque me dedico a iniciar sesiones, ordenar los escritorios y siempre quito app por app las que no necesito. El problema es que hay unas cuantas que no se dejan ni eliminar ni deshabilitar. Son las aplicaciones de sistema.

Android facilita la personalización en mayor medida que iOS. Esta brecha se ha ido reduciendo con el paso del tiempo, siempre hasta cierto punto, porque Google continúa permitiendo el acceso al sistema con cierta profundidad. Si en mis tiempos jóvenes usaba Titanium Backup para una limpieza completa con root, ahora me conformo con ADB. Una app que programé con IA me ayuda en la tarea.

Deshabilitando las apps de sistema en Android

Desinstalación de apps de sistema con Brisa

Desde el gestor de aplicaciones resulta posible eliminar las aplicaciones del usuario y también algunas de sistema. Aparte, varias aplicaciones más también pueden deshabilitarse: no se desinstalan físicamente, pero sí dejan de funcionar en segundo plano. Hay otras que no se dejan quitar de ninguna de estas dos formas.

Dado que hace años que dejé de rootear mis móviles Android, siempre que quiero limpiar de manera profunda un teléfono acudía a Universal Android Debloater. Es una herramienta para PC que permite eliminar la instalación de casi cualquier app del teléfono, una acción que el gestor propio del teléfono no siempre permite. El Debloater usa ADB y sus comandos para obrar la magia, pero me hacía falta un PC.

Prompt para Grok con el que empezó a crear la app Brisa

Un día pensé: ¿por qué no tener en el móvil un desinstalador universal que funcionase internamente con ADB para así prescindir del ordenador? Me serviría para aquellas aplicaciones tozudas que no se dejan ni eliminar ni deshabilitar desde el teléfono. Y, como Shizuku ya gestiona por sí sola las peticiones ADB desde el propio teléfono, solo necesitaba unir mi app a dicho Shizuku para obtener un desinstalador universal.

Aproveché el acceso avanzado que ofrece Shizuku para tener una app de desinstalación más profunda que el gestor del sistema

Para la tarea usé Grok en modo Build. Le pedí que quería una aplicación tipo Universal Debloater, con acceso a ADB a través de Shizuku. Le especifiqué que debía crear el APK y, tras unas cuantas iteraciones, y algo más de media hora de trabajo, me entregó una versión suficientemente estable. Grok la llamó Brisa, le dejé ese nombre.

Un desinstalador local y en bloque

Izquierda, desinstalación en bloque; derecha, proceso de desinstalación en segundo plano

Android ya deja eliminar buena parte de las apps, aunque algunas de sistema se resisten. ADB puede meter mano casi hasta la cocina, siempre con cuidado: hay cierto riesgo de fastidiar el sistema si se toca según qué tecla. Brisa facilita el trabajo, incluye una papelera, restauración y un detalle que me parece importante: puede encadenar la desinstalación de múltiples aplicaciones. No solo de sistema.

Con la app que me hizo Grok puedo marcar lo que no quiero de una lista, tanto da que sea de sistema como de usuario. Tras el enlazado con Shizuku (esta se aprovecha de ADB inalámbrico), Brisa realiza un proceso automático para el que antes yo necesitaba un buen rato de dedicación. Y puede sacar de mi móvil el rastro de aplicaciones que desde Android no se dejan ni deshabilitar.

Aparte de quitar el bloatware, Brisa hace rápida la eliminación y mucho más sencilla. Puede rescatar las aplicaciones eliminadas y las deshabilitadas. Todo con una interfaz amigable y fácil de utilizar. Y como sé de qué manera está hecha, y me impliqué en todo el proceso, me aseguro la privacidad de todos los datos.

Cómo probar Brisa

Lo ideal es que te armes tú la app de desinstalación a tu manera. Si quieres probar la mía, la he dejado en este enlace. Necesitas Shizuku instalado en tu Android y activo: en Android 11 o superior basta con la depuración inalámbrica, sin cables ni ordenador.

Como dije antes, eliminar algunas aplicaciones es un riesgo: ve con mucho cuidado. Todos los cambios que hagas pueden deshacerse, pero si el sistema da error porque le falte algo es probable que ya no puedas arrancar correctamente el teléfono.

Imagen de portada | Iván Linares editada



